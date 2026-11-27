Ако Европа изостави Украйна, ще постави под заплаха собствената си сигурност в краткосрочен и средносрочен план. Това заяви френският президент Еманюел Макрон на пресконференция след първия ден от срещата на върха на Европейския съвет.

„Подкрепата от Европейския съюз е решаваща. Защо? Защото от началото на 2025 г. продължава изтеглянето на американски войски, а тази война засяга пряко нас“, каза Макрон.

По думите му украинците се борят за суверенитета и териториалната цялост на страната си, но едновременно с това са „на предната линия на европейската сигурност“. Френският президент определи войната като конфликт с екзистенциално значение за сигурността на европейците.

„Ако изоставим Украйна, ще поставим под заплаха собствената си сигурност в краткосрочен и средносрочен план“, заяви Макрон. Той добави, че според него този риск може да се прояви по-скоро в краткосрочна перспектива, като се позова на действия, които определи като руска агресия и провокации срещу европейски държави.

Пари за Украйна и подготовка за зимата

Изказването беше направено на фона на специалната среща на Европейския съвет на 26 и 27 ноември, на която лидерите обсъждат финансовите нужди на Украйна през 2027 г. Европейската комисия предложи до 45 милиарда евро допълнителна подкрепа за страната през следващата година. Сумата се добавя към заема от 90 милиарда евро за 2026 и 2027 г., посочва Европейският съвет.

Макрон посочи два основни приоритета за европейската помощ. Първият е Украйна да бъде подпомогната да премине през зимата на фона на руските удари по цивилни обекти и енергийна инфраструктура. Вторият е Европа да работи заедно с Киев за постигането на справедлив мир.

Френският президент заяви, че подкрепата не се основава само на солидарност. „Помагаме на Украйна от чувство за отговорност, но и защото това отговаря на нашите интереси. Тук съм, за да защитавам интересите на Франция“, каза той.

Европа търси собствена роля в сигурността

Позицията на Макрон се вписва в по-широкия европейски дебат за намаляването на зависимостта от американската военна подкрепа и за изграждането на собствена система за сигурност. На срещата на Европейската политическа общност в Дъблин през ноември европейските лидери заявиха, че сигурността на Украйна е част от сигурността на целия евроатлантически регион.

Френският президент вече заяви, че без европейците подкрепата за Украйна няма да бъде достатъчна и че европейските държави трябва сами да определят принципите и архитектурата на собствената си сигурност. На този фон следващият конкретен въпрос пред ЕС е дали лидерите ще постигнат съгласие за финансовата рамка за Киев през 2027 г.

Източници: unian.net