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Протести срещу високите цени обхванаха и Италия

Протести срещу високите цени обхванаха и Италия

15 Ноември, 2026 08:33 830 21

  • протести в италия-
  • високи цени-
  • студенти-
  • торино-
  • милано

Студенти и други демонстранти излязоха по улиците на Торино, Милано и още италиански градове. В Торино група протестиращи влезе за кратко в супермаркет, без да се стигне до напрежение

Протести срещу високите цени обхванаха и Италия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протести срещу високите цени на живота се проведоха на 14 ноември в няколко италиански града, като най-голямото внимание привлече шествието в Торино. Над 300 души тръгнаха от площад „Кастело“ с искания за мерки срещу поскъпването на храните, горивата и сметките. В демонстрацията се включиха и студенти от окупирания университетски корпус „Палацо Нуово“.

Участниците обвързаха социалните искания с критики към увеличаването на военните разходи. „Не е справедливо семействата да бъдат принуждавани да правят жертви заради високите цени и превъоръжаването“, заявиха протестиращи по време на шествието. Те скандираха, че не искат да плащат за война и настояха публичните средства да бъдат насочени към хората и обществените услуги.

По време на шествието група младежи се отдели от основната колона и влезе за кратко в супермаркет „Кооп“ на улица „Корсо Новара“. В магазина протестиращите показаха транспарант срещу поскъпването, след което излязоха и продължиха по маршрута. По данни на АНСА акцията не е довела до напрежение или сблъсъци.

Мобилизация имаше и в Милано, където няколкостотин души протестираха срещу високите цени, превъоръжаването и политиката на правителството на Джорджа Мелони. Шествието премина по променен маршрут и завърши без регистрирани нарушения на обществения ред. Подобни прояви бяха организирани и в други италиански градове.

Движението „Торино на площад“ заяви, че ще организира протести всяка събота, докато управляващите не предприемат мерки срещу поскъпването. Студентите обявиха, че окупацията на „Палацо Нуово“ ще продължи през почивните дни и призоваха за участие в по-широка мобилизация на 20 ноември, когато е насрочена общонационална стачка.

В Триест протестът беше посветен основно на подкрепата за мигрантите и доброволческите организации. В площад „Свобода“ се събраха около 150 души според оценката на местната полиция, а организаторите посочиха над 250 участници. Те се обявиха срещу ограниченията върху доброволческата дейност, включително правилата, които според организаторите свеждат помощта на публични места до два часа дневно и я забраняват през почивните дни.

Председателят на Консорциума за италианска солидарност Джанфранко Скиавоне заяви, че в Триест трябва да бъдат открити нови места за подслон. Организаторите обсъждат и национална демонстрация в града на 5 декември.

Италианските протести се развиват на фона на продължаваща социална мобилизация във Франция. На 14 ноември там за пета поредна събота излязоха студенти, синдикалисти и представители на движението на „жълтите жилетки“. Исканията са за по-високи доходи и ограничаване на поскъпването на живота.

Източници: ansa.it, tg24.sky.it, bnrnews.bg


Италия
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