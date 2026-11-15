Кипърските турци отбелязват 43 години от републиката

Кипърските турци отбелязват 43-ата годишнина от провъзгласяването на Турската република Северен Кипър с официални церемонии, военен парад и въздушно шоу. Декларацията е приета на 15 ноември 1983 г. от кипърскотурската общност в северната част на разделения остров.

Програмата започна с обръщение на президента Туфан Ерхюрман по Bayrak Radio and Television Corporation, последвано от салют от 21 оръдия. В изявлението си той заяви: „Кипърските турци, които успяха да останат изправени въпреки липсите, трудностите, болката и неблагоприятните условия, винаги са съществували по тези земи, съществуват и днес и ще продължат да съществуват и утре.“

Преди основните прояви около 3000 ученици от района на Никозия участваха в традиционно шествие. Те преминаха по маршрут до президентския комплекс, носейки знамена на Турската република Северен Кипър и на Турция.

Парад в Никозия и въздушно шоу над Кирения

Официалната програма на 15 ноември започва с приемане на поздравления от президента Ерхюрман в 8:45 часа. Час по-късно е насрочено полагане на венци пред паметника на Ататюрк в Никозия, а в 10:00 часа започва военният парад по булевард „Д-р Фазъл Кючюк“.

На церемонията ще говорят Ерхюрман и представител на президента на Турция. В проявите ще участва и турският вицепрезидент Джевдет Йълмаз, който е поканен и на вечерния прием в президентството. В програмата са включени още откриване на спортен комплекс и водоем в кампуса на Близкоизточния технически университет в Северен Кипър.

В Кирения в 15:30 часа е предвиден демонстрационен полет на турския военен пилотажен екип „Турски звезди“. В пристанищата на Кирения и Фамагуста посетители ще могат да разгледат три турски военни кораба.

Годишнината отново поставя въпроса за разделението

Турската република Северен Кипър е призната дипломатически само от Турция. Съветът за сигурност на ООН определя едностранното обявяване на независимостта през 1983 г. като правно недействително. Международно признатото правителство на Република Кипър контролира южната част на острова, а между двете страни се простира буферна зона на ООН.

Годишнината се отбелязва на фона на ограничено раздвижване в отношенията между двете кипърски общности. На 9 ноември лидерите на кипърските гърци и кипърските турци се договориха да бъдат открити още два пункта за пресичане на разделителната линия. Договореността беше представена като стъпка към възстановяване на по-широките преговори за бъдещето на острова, но основните различия по въпроса за политическото устройство и евентуалното обединение остават.

Източници: brtk.net, apnews.com, m.aa.com.tr