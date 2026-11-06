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Хакан Фидан ще посети Северен Кипър

Хакан Фидан ще посети Северен Кипър

6 Ноември, 2026 04:05 454 0

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Турският външен министър ще разговаря с лидерите на кипърските турци за двустранните отношения и бъдещето на преговорите за острова

Хакан Фидан ще посети Северен Кипър - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турският външен министър Хакан Фидан ще посети Северен Кипър за работни разговори с ръководството на кипърските турци. В програмата му са включени срещи с лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрман, премиера Юнал Юстел и външния министър Тахсин Ертугрулоглу.

Според турското външно министерство разговорите ще обхванат двустранните отношения между Анкара и турскокипърската администрация, както и последните развития по Кипърския въпрос. Анадолската агенция съобщава, че Фидан се очаква да бъде приет от Ерхюрман и Юстел и да проведе среща с Ертугрулоглу.

„Турция продължава усилията си, като гарант, за сигурността, развитието и благоденствието на кипърските турци“, заяви турското външно министерство.

Посещението се провежда в момент на активизирани дипломатически контакти за възобновяване на диалога между двете кипърски общности. На 9 ноември в буферната зона под контрола на ООН е насрочена тристранна среща между Ерхюрман, гръцкокипърския лидер Никос Христодулидис и личния пратеник на генералния секретар на ООН за Кипър Мария Анхела Олгин. ООН потвърди датата и участниците във форума.

Анкара отстоява позицията, че устойчивото решение трябва да се основава на съществуването на две държави на острова и на международното признаване на суверенното равенство на кипърските турци. Тази позиция се различава от рамката на ООН и от позицията на Република Кипър, които са свързани с двузонална и двуобщностна федерация.

Кипър е разделен от 1974 г., а Турската република Северен Кипър е призната международно единствено от Турция. Очаква се разговорите на Фидан да изяснят турската позиция преди новия кръг от контакти под егидата на ООН, без предварително да е обявено споразумение или конкретен пробив в преговорите.

Източници: aa.com.tr, cyprus-mail.com, en.politis.com.cy


Кипър
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