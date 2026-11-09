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Ключова среща за Кипър събира лидерите в Никозия
  Тема: Иранската криза

Ключова среща за Кипър събира лидерите в Никозия

9 Ноември, 2026 03:30 457 0

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Мария Анхела Олгин ще разговаря с Никос Христодулидис и Туфан Ерхюрман за възобновяване на мирния процес

Ключова среща за Кипър събира лидерите в Никозия - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ключова тристранна среща за Кипър е насрочена за днес в Никозия. Личният пратеник на генералния секретар на ООН за Кипър Мария Анхела Олгин ще разговаря с президента на Кипър Никос Христодулидис и лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрман.

Срещата ще започне в 11:00 часа местно време в резиденцията на ръководителя на мисията на ООН, разположена в буферната зона на Никозия. Организацията на обявените разговори е на ООН.

Фокусът е върху възобновяването на преговорите

В дневния ред са включени методологията и съдържанието на бъдещите преговори, както и мерки за изграждане на доверие между двете кипърски общности. Сред обсъжданите въпроси са и възможни нови контролно-пропускателни пунктове през разделителната линия, но до момента няма потвърдено споразумение за тяхното откриване.

Срещата е част от дипломатически усилия за връщане към официален мирен процес след продължителен застой. През последните седмици Олгин проведе отделни разговори с Христодулидис и Ерхюрман, а двамата лидери се срещнаха и самостоятелно под егидата на ООН.

Очакват се сигнали за следващи стъпки

Президентът Никос Христодулидис заяви, че процесът сочи към положителни развития. „Намираме се в процес, който според наличната до момента информация сочи към положителни развития“, каза той, като допълни, че преди срещата може да бъдат направени конкретни съобщения.

Мария Анхела Олгин също изрази надежда за резултат от разговорите и посочи възможността за напредък към разширена среща във формат 5+1 преди края на годината. В този формат се предвижда участие на двамата кипърски лидери, Гърция, Турция, Великобритания и ООН.

През юли генералният секретар на ООН Антониу Гутериш заяви, че е готов да свика подобна среща с цел възобновяване на пълноценните преговори. Днешният разговор в Никозия трябва да покаже дали има достатъчно обща основа за преминаване от мерки за доверие към официален политически диалог.

Източници: cyprus-mail.com, cna.org.cy, knews.kathimerini.com.cy


Кипър
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