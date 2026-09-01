Трагедията край Кипър: очевидци разказват за хаос на борда

Най-малко осем загинали и поне 18 в неизвестност - това е трагичната равносметка след инцидента с пътнически ферибот край бреговете на Северен Кипър. След фаталната катастрофа някои от спасените пътници отправиха сериозни обвинения срещу екипажа.
На броени километри от брега
Твърди се, че когато е станало ясно, че предстои катастрофа, капитанът на ферибота е избягал от борда. А някои от спасените пътници са съобщили за заключени врати и блокирани аварийни изходи, обяви турско-кипърският министър на транспорта Ерхан Аръклъ пред турската информационна агенция "Анадолу".
В момента всички обвинения се разследват интензивно, а капитанът и членове на екипажа бяха арестувани още в неделя вечерта.
Фериботът "Filo Jet" се преобърна в неделя на обед, малко след като отплава от пристанищния град Кирения. По все още неизяснени причини в кораба е нахлула вода, в резултат от което фериботът се е наклонил на една страна, преди да потъне на броени километри от брега. Най-малко осем са жертвите, а 18 или 19 от пътниците са в неизвестност.
По време на спасителната операция се разиграха драматични сцени. Хора в спасителни жилетки се държаха за плаващата над водата част от потъналия ферибот и чакаха да бъдат спасени, докато над тях кръжеше хеликоптер. А очевидци разказваха за хаос на борда: пътниците на долната палуба на двуетажния кораб панически се опитвали да счупят прозорците, за да излязат навън. В крайна сметка повечето от пътниците бяха спасени.
"Дори и най-малката небрежност ще излезе наяве"
Правителството на т.нар. Севернокипърска турска република, призната единствено от Турция, обяви, че ще разкрие изцяло обстоятелствата около инцидента и ще привлече към отговорност всички виновни. "Дори и най-малката небрежност ще излезе наяве", обеща министър-председателят Юнал Юстел.
Планира се претърсване на останките на кораба, които се намират на дълбочина от над 500 метра. Надеждата е да бъде открита черната кутия, която би могла да даде информация за точната причина и хода на инцидента, заяви на свой ред министърът на транспорта Ерхан Аръклъ. По думите му фериботът е преминал инспекция едва преди около два месеца.
Даря Попова-Витцел (редактор)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 иван костов
09:20 01.09.2026
2 Мани веле
09:26 01.09.2026
3 нищо работа
09:33 01.09.2026
4 РЕАЛИСТ
Коментиран от #7, #14
09:33 01.09.2026
5 Ами
09:49 01.09.2026
6 В DW всички са пе..........си
10:09 01.09.2026
7 Търновец
До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":Иван Шишман не е Български цар с Еврей предател избягал от Търново като оставил Патриарх Евтимий след което в Никопол се обявил за васал на Тюркяните. А един много лош възможен сценарий за потъналия кораб - понякога собствениците на стари корита просто искат да им вземат застраховките и ги потъват. А има и конкуренти и може да има корупция
10:13 01.09.2026
8 моряка
Коментиран от #11
10:19 01.09.2026
9 Пътувах с този ферибот
10:23 01.09.2026
10 послепис
10:37 01.09.2026
11 Европеец
До коментар #8 от "моряка":Съгласен съм с коментара ти..... Търсих снимки на тоя ферибот, но не открих.... Вероятно някъде има го спасителни жилетки,но много от хората не са знаели за тях..... От много години наблюдавам същата безотговорност и с фериботите от Керамоти за Тасос, въпреки, че пътуват само 40 минути..... Лудница и бързане при качването и никой не се сеща да оправи едно информационно съобщения по говорителите.... Единствено на едно претоварено корабче в Лефкада пускаха съобщения за спасителни жилетки.... В такива корабчета и в Поморие са правили нещо което инструктаж и са информира ли за спасителни жилетки....
10:40 01.09.2026
12 Украински тероризъм
10:44 01.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.