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Трагедията край Кипър: очевидци разказват за хаос на борда

Трагедията край Кипър: очевидци разказват за хаос на борда

1 Септември, 2026 09:07 1 735 14

  • кипър-
  • кораб-
  • трагедия-
  • ферибот-
  • северен кипър

Тежки обвинения срещу екипажа след фаталния инцидент с пътнически ферибот край Кипър: твърди се, че капитанът е избягал от борда

Трагедията край Кипър: очевидци разказват за хаос на борда - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Най-малко осем загинали и поне 18 в неизвестност - това е трагичната равносметка след инцидента с пътнически ферибот край бреговете на Северен Кипър. След фаталната катастрофа някои от спасените пътници отправиха сериозни обвинения срещу екипажа.

На броени километри от брега

Твърди се, че когато е станало ясно, че предстои катастрофа, капитанът на ферибота е избягал от борда. А някои от спасените пътници са съобщили за заключени врати и блокирани аварийни изходи, обяви турско-кипърският министър на транспорта Ерхан Аръклъ пред турската информационна агенция "Анадолу".

В момента всички обвинения се разследват интензивно, а капитанът и членове на екипажа бяха арестувани още в неделя вечерта.

Фериботът "Filo Jet" се преобърна в неделя на обед, малко след като отплава от пристанищния град Кирения. По все още неизяснени причини в кораба е нахлула вода, в резултат от което фериботът се е наклонил на една страна, преди да потъне на броени километри от брега. Най-малко осем са жертвите, а 18 или 19 от пътниците са в неизвестност.

По време на спасителната операция се разиграха драматични сцени. Хора в спасителни жилетки се държаха за плаващата над водата част от потъналия ферибот и чакаха да бъдат спасени, докато над тях кръжеше хеликоптер. А очевидци разказваха за хаос на борда: пътниците на долната палуба на двуетажния кораб панически се опитвали да счупят прозорците, за да излязат навън. В крайна сметка повечето от пътниците бяха спасени.

"Дори и най-малката небрежност ще излезе наяве"

Правителството на т.нар. Севернокипърска турска република, призната единствено от Турция, обяви, че ще разкрие изцяло обстоятелствата около инцидента и ще привлече към отговорност всички виновни. "Дори и най-малката небрежност ще излезе наяве", обеща министър-председателят Юнал Юстел.

Планира се претърсване на останките на кораба, които се намират на дълбочина от над 500 метра. Надеждата е да бъде открита черната кутия, която би могла да даде информация за точната причина и хода на инцидента, заяви на свой ред министърът на транспорта Ерхан Аръклъ. По думите му фериботът е преминал инспекция едва преди около два месеца.

Даря Попова-Витцел (редактор)


Кипър
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 иван костов

    14 7 Отговор
    Да се вярва на DW ,за каквото и да е било е пълна глупост!

    09:20 01.09.2026

  • 2 Мани веле

    11 4 Отговор
    А рибите очевидци, какво казаха?

    09:26 01.09.2026

  • 3 нищо работа

    9 2 Отговор
    идва война турця срещу сраел

    09:33 01.09.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    11 7 Отговор
    Затова не ходя в Турция. Капитанът пръв избягал. Как да ни владяло тези 500 години, не знам.

    Коментиран от #7, #14

    09:33 01.09.2026

  • 5 Ами

    8 0 Отговор
    фонлайнар веднага да наложи санкции...

    09:49 01.09.2026

  • 6 В DW всички са пе..........си

    3 0 Отговор
    DW както винаги лъжи .

    10:09 01.09.2026

  • 7 Търновец

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    Иван Шишман не е Български цар с Еврей предател избягал от Търново като оставил Патриарх Евтимий след което в Никопол се обявил за васал на Тюркяните. А един много лош възможен сценарий за потъналия кораб - понякога собствениците на стари корита просто искат да им вземат застраховките и ги потъват. А има и конкуренти и може да има корупция

    10:13 01.09.2026

  • 8 моряка

    4 0 Отговор
    И при всички днешни технологии да няма и една снимка на този ферибот,катамаран или каквото и да е корито?Дайте да го видим какво представлява.За колко места е предназначен?Точно по тази линия работих 6 месеца.Всеки ден по един курс,което означава отиване и връщане.Интересното в случая е как капитана е избягал,както пишете.Трагедията е голяма и за да се стигне до нея има редица пропуски в спазването на добрите морски практики и традиции.Дали ще научим причините,не се знае.Почти съм сигурен ,че е претоварен.Там се върти успешна куфарна търговия и не се спазват никакви мерки за сигурност.Но под всяка седалка има спасителна жилетка.Това едва ли го знаят пасажерите без инструктаж.А той не се прави.Печалбата е водеща.

    Коментиран от #11

    10:19 01.09.2026

  • 9 Пътувах с този ферибот

    5 0 Отговор
    От Ташуджу до Кирениа.Трагични и допотопни фериботи частна собственост.Даже много късно се е случило.Трябва да се забрани на такива мега стари съдове да плават.

    10:23 01.09.2026

  • 10 послепис

    3 0 Отговор
    При всяко напускане на потъващ кораб настъпва хаос.Та всеки се бори за живота си.Единствено пише,че на Титаник оркестъра свири "Боже пази царя"за да заглуши писъците на давещите се нещастници в ледения океан.Така ни го представят документалистите.

    10:37 01.09.2026

  • 11 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "моряка":

    Съгласен съм с коментара ти..... Търсих снимки на тоя ферибот, но не открих.... Вероятно някъде има го спасителни жилетки,но много от хората не са знаели за тях..... От много години наблюдавам същата безотговорност и с фериботите от Керамоти за Тасос, въпреки, че пътуват само 40 минути..... Лудница и бързане при качването и никой не се сеща да оправи едно информационно съобщения по говорителите.... Единствено на едно претоварено корабче в Лефкада пускаха съобщения за спасителни жилетки.... В такива корабчета и в Поморие са правили нещо което инструктаж и са информира ли за спасителни жилетки....

    10:40 01.09.2026

  • 12 Украински тероризъм

    1 0 Отговор
    Няма край украинския тероризъм! Няма!

    10:44 01.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.