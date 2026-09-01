Трагедията край Кипър: очевидци разказват за хаос на борда

Най-малко осем загинали и поне 18 в неизвестност - това е трагичната равносметка след инцидента с пътнически ферибот край бреговете на Северен Кипър. След фаталната катастрофа някои от спасените пътници отправиха сериозни обвинения срещу екипажа.

На броени километри от брега

Твърди се, че когато е станало ясно, че предстои катастрофа, капитанът на ферибота е избягал от борда. А някои от спасените пътници са съобщили за заключени врати и блокирани аварийни изходи, обяви турско-кипърският министър на транспорта Ерхан Аръклъ пред турската информационна агенция "Анадолу".

В момента всички обвинения се разследват интензивно, а капитанът и членове на екипажа бяха арестувани още в неделя вечерта.

Фериботът "Filo Jet" се преобърна в неделя на обед, малко след като отплава от пристанищния град Кирения. По все още неизяснени причини в кораба е нахлула вода, в резултат от което фериботът се е наклонил на една страна, преди да потъне на броени километри от брега. Най-малко осем са жертвите, а 18 или 19 от пътниците са в неизвестност.

По време на спасителната операция се разиграха драматични сцени. Хора в спасителни жилетки се държаха за плаващата над водата част от потъналия ферибот и чакаха да бъдат спасени, докато над тях кръжеше хеликоптер. А очевидци разказваха за хаос на борда: пътниците на долната палуба на двуетажния кораб панически се опитвали да счупят прозорците, за да излязат навън. В крайна сметка повечето от пътниците бяха спасени.

"Дори и най-малката небрежност ще излезе наяве"

Правителството на т.нар. Севернокипърска турска република, призната единствено от Турция, обяви, че ще разкрие изцяло обстоятелствата около инцидента и ще привлече към отговорност всички виновни. "Дори и най-малката небрежност ще излезе наяве", обеща министър-председателят Юнал Юстел.

Планира се претърсване на останките на кораба, които се намират на дълбочина от над 500 метра. Надеждата е да бъде открита черната кутия, която би могла да даде информация за точната причина и хода на инцидента, заяви на свой ред министърът на транспорта Ерхан Аръклъ. По думите му фериботът е преминал инспекция едва преди около два месеца.

Даря Попова-Витцел (редактор)