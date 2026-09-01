Среща между лидерите на двете общности в Кипър беше отменена заради трагичния инцидент

Планираната за утре среща между лидерите на гръцката и турската общност в Кипър беше отменена заради потъването на ферибот в района на острова, при което загинаха осем души, а 20 са в неизвестност, съобщава електронното издание на кипърския вестник "Филелефтерос", предаде БТА.

Президентът на Република Кипър Никос Христодулидис и лидерът на кипърските турци кипърските Туфан Ерхюрман ще се срещнат 9 септември.

Двамата трябваше да разговарят на утре, 2 септември, в рамките на договорените по време на посещението на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш на остров Кипър действия за подготовка за свикване на разширена среща с цел подновяване на преговорите по кипърския въпрос.

При посещението си на острова на 29 юли Антонио Гутериш обяви, че ООН ще свика нова разширена среща по кипърския въпрос във формат 5+1 (включващ представители на кипърските гърци и кипърските турци, на трите страни гарантки по кипърския въпрос – Турция, Гърция и Великобритания, както и на ООН). Генералният секретар на ООН обаче не определи конкретен срок за свикването на срещата и уточни, че тя ще се организира след постигането на напредък по отношение на изграждането на доверие между двете общности на острова.

Кипър е разделен на две части от 1974 г., когато турската армия нахлува в северната част на острова като реакция на държавен преврат, целящ присъединяването на Кипър към Гърция. През 1983 г. в северната част на острова едностранно е обявена Севернокипърска турска република (СКТР), призната само от Анкара.