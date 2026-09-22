"Европа не може да бъде силна без Турция": Ердоган призова за признаване на Северен Кипър

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган използва речта си пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк, за да отправи две силни послания към Европа — че Турция е необходима за европейската сигурност и че международната общност трябва да промени отношението си към Северен Кипър.

В речта си Ердоган отново защити идеята за съществуването на две отделни държави на острова и призова страните, които не го правят, да установят дипломатически, политически и икономически отношения с Турската република Северен Кипър.

Паралелно с това турският лидер постави Турция в центъра на бъдещата европейска архитектура за сигурност, като заяви, че Европа не може да постигне по-голяма сила без участието на Анкара.

Ердоган: Северен Кипър трябва да бъде признат

Една от най-чувствителните части от речта на Ердоган беше посветена на Кипър.

Турският президент призова международната общност да признае Турската република Северен Кипър и да установи с нея дипломатически отношения. Той представи това като въпрос на равнопоставеност на турските киприоти и на необходимост от нов подход към продължаващия десетилетия конфликт.

Това не е нова позиция на Анкара. Ердоган отправя подобен призив и в предишните си речи пред ООН, като настоява за признаване на „суверенното равенство“ и международния статут на турските киприоти.

Според турската позиция моделът на федерация, който дълго време беше основата на преговорите под егидата на ООН, вече не е жизнеспособен. Вместо него Анкара подкрепя решение с две държави.

Но позицията на ООН и ЕС е различна

Призивът на Ердоган се сблъсква с дългогодишната позиция на Европейския съюз и международната система.

ЕС признава само Република Кипър като субект на международното право и подкрепя цялостно решение на кипърския въпрос в рамките на процеса под егидата на ООН. Европейската позиция е свързана с приложимите резолюции на Съвета за сигурност на ООН.

Това означава, че призивът на Ердоган за международно признаване на Северен Кипър представлява съществено разминаване с настоящата позиция на ЕС.

Въпросът е особено чувствителен и заради членството на Република Кипър в Европейския съюз.

Два модела за бъдещето на острова

В основата на спора стоят два различни подхода.

Анкара и турско-кипърската страна настояват за решение, основано на две отделни държави със суверенно равенство. Турската република Северен Кипър е призната дипломатически единствено от Турция.

От другата страна, Република Кипър и ЕС подкрепят договорено решение в рамките на процеса на ООН и съответните резолюции на Съвета за сигурност.

Именно затова призивът на Ердоган не е просто дипломатическа декларация. Ако други държави започнат да признават Северен Кипър, това би променило досегашната международна рамка на кипърския конфликт.

Засега обаче няма данни за промяна в официалната позиция на ЕС по въпроса.

„Европа не може да бъде по-силна без Турция“

Втората голяма линия в речта на Ердоган беше свързана с отношенията между Турция и Европа.

Турският президент подчерта стратегическото значение на страната си за европейската сигурност и заяви, че Европа не може да стане по-силна без Турция.

Посланието идва на фона на променящата се среда за сигурност в Европа — войната в Украйна, напрежението в Близкия изток и необходимостта от по-големи европейски отбранителни способности.

Турция е член на НАТО от 1952 г. и контролира достъпа от Средиземно към Черно море чрез Босфора и Дарданелите. Географското положение на страната я прави важен фактор както за сигурността на Черноморския регион, така и за отношенията между Европа, Близкия изток и Кавказ.

Анкара настоява за място в бъдещата европейска сигурност

Турската позиция идва в момент, когато Европа търси начини да увеличи собствените си отбранителни способности.

Турция разполага с голяма армия, развита отбранителна индустрия и значително геостратегическо значение. Според анализи на европейски изследователски центрове отношенията между ЕС и Турция през последните години се характеризират едновременно с практическо сътрудничество и политически разногласия.

Анкара иска да използва именно това стратегическо значение, за да засили позициите си в отношенията с европейските държави.

Посланието на Ердоган може да се сведе до проста формула: Европа има нужда от по-силна отбрана и сигурност, а Турция има ресурси, географско положение и военен потенциал, които я правят трудно заменим партньор.

Кипър остава част от по-голямото противопоставяне

Кипърският въпрос обаче продължава да усложнява отношенията между Анкара и ЕС.

Турция не признава Република Кипър, докато ЕС настоява именно за признаването на кипърската република като единствен международно признат представител на острова.

Това създава парадокс: Турция е ключов член на НАТО и важен партньор на европейските държави по редица въпроси на сигурността, но същевременно има сериозни политически разногласия с ЕС по Кипър, Източното Средиземноморие и други регионални теми.

Европейският съвет и Европейската комисия продължават да подкрепят възобновяването на преговорите за кипърско решение под егидата на ООН.

Турция между Европа и останалия свят

Речта на Ердоган пред ООН вписва Кипър и европейската сигурност в по-широката външнополитическа стратегия на Анкара.

Турция се стреми едновременно да запази ролята си в НАТО, да развива отношенията си с европейските държави и да поддържа самостоятелна политика по отношение на Русия, Близкия изток и други регионални сили.

Анализът на Европейския съвет за външна политика отбелязва, че Анкара остава своеобразен „вграден външен“ фактор в европейската система — страна, която е част от западните структури за сигурност, но едновременно с това настоява за по-голяма стратегическа автономия.

Именно в този контекст трябва да се разглежда и заявлението на Ердоган, че Европа няма как да стане по-силна без Турция.

Ново послание от Анкара

Речта на турския президент пред ООН показва, че Анкара не възнамерява да се ограничава до ролята на партньор на Европа.

Ердоган настоява Турция да бъде фактор при определянето на бъдещата европейска сигурност, като същевременно използва международната трибуна, за да постави отново кипърския въпрос.

Източници: Ройтерс, Турско президентство