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Детайли от F-35 са попаднали в Китай заради грешка на UPS

Детайли от F-35 са попаднали в Китай заради грешка на UPS

8 Октомври, 2026 04:56, обновена 8 Октомври, 2026 04:57 597 0

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Компоненти с радиопоглъщащ материал са били пренасочени през Хонконг. Пентагонът и Конгресът на САЩ разследват случая.

Детайли от F-35 са попаднали в Китай заради грешка на UPS - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Компоненти от американския изтребител F-35 са попаднали в ръцете на китайските власти след грешка при транспортирането им от логистичната компания UPS. Това съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Пратката е трябвало да бъде доставена от Австралия до Сан Франциско. В нея са били фонарът на кабината и створката на отсека за въоръжение на F-35. И двата компонента са били покрити с радиопоглъщащ материал, който се използва за намаляване на радарната забележимост на самолета.

Според Bloomberg служител на UPS е пропуснал електронно указание товарът да не преминава през Хонконг. След забавяне при изпращането компонентите са били пренасочени по маршрут през китайския специален административен район. В по-подробната информация за случая се посочва, че пратката първоначално е спряла и в Южна Корея, но причината за това не е изяснена.

Компонентите остават в ръцете на китайските власти

Детайлите са били изпратени в Съединените щати за проверка, евентуален ремонт или унищожаване. По данни на Bloomberg впоследствие те са попаднали у китайските власти, които все още не са ги върнали.

Преминаването на подобен товар през Хонконг противоречи на правилата за международна търговия с оръжия ITAR. Те ограничават транзита на определени американски военни компоненти през конкретни държави и територии.

Пентагонът и Държавният департамент на САЩ са започнали разследване. Най-малко два комитета на Конгреса също проверяват глобалната верига за доставки на американско въоръжение.

„Работим активно с властите на Съединените щати и представителите на индустрията, за да върнем тези компоненти, да разследваме инцидента и да въведем мерки за защита, които да предотвратят подобен случай в бъдеще“, заяви Пентагонът.

Проверки в САЩ и Австралия

UPS е уведомила Управлението за контрол на отбранителната търговия към Държавния департамент на САЩ, което следи за спазването на правилата за износ на военна техника. Австралийските власти също извършват проверка.

Австралийският министър на отбраната Ричард Марлс заяви, че се проучва „всичко, което се е случило от австралийска страна“. Lockheed Martin, производителят на F-35, посочи, че маршрутът е бил избран от Пентагона, а компанията е подбрала превозвач според зададените от властите параметри. Оттам заявиха, че работят за засилване на контрола.

F-35 е многоцелеви изтребител от пето поколение, разработен от Lockheed Martin. Самолетът съчетава малозабележимост, усъвършенствани сензори и системи за радиоелектронна борба и се използва от Съединените щати и 19 техни съюзнически държави.

Източници: rbc.ru, bloomberg.com


Китай
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