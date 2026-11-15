Пети канадски военен почина след пожара във „Уейнрайт“

Пети канадски военнослужещ почина от раните си след пожара във военната база „Уейнрайт“ в провинция Алберта. Редник Уилям Дъглас Дал Бианко е издъхнал на 13 ноември, съобщиха канадските въоръжени сили.

Дал Бианко е служил в 3-ти батальон на леката пехота „Принцеса Патриша“. Той е бил на лечение в болница в Онтарио след инцидента на 17 октомври.

Огънят е избухнал по време на военно учение с бойна стрелба. Пламъците са обхванали суха растителност и са се разраснали бързо заради силния вятър, като са достигнали до административната зона на подразделението.

Военната база „Уейнрайт“ се намира на около 207 километра югоизточно от Едмънтън. Причината за пожара все още се разследва.

При инцидента са пострадали общо 38 военнослужещи. По данни на Министерството на националната отбрана 24 от тях продължават да се лекуват в болница, а 14 вече са изписани.

Канадският премиер Марк Карни определи трагедията като една от най-големите за въоръжените сили на страната, случили се на канадска земя в мирно време.

„Редник Дал Бианко и неговите братя по оръжие се обучаваха, за да защитават Канада. Макар пред тях да се разкриваше светло бъдеще, те избраха да пазят нашето. Това се нарича дълг. Сега сме им длъжни ние“, написа Карни.

Премиерът изрази съболезнования на семейството на загиналия военнослужещ и на всички близки на жертвите и пострадалите. Медицинските грижи за ранените продължават, а разследването на причините за пожара не е приключило.

Източници: bta.bg, apnews.com