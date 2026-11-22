Пентагонът е издал секретна директива, с която ограничава неформалните контакти между американски и канадски военнослужещи. Документът е подписан от министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет и е разпространен през ноември, съобщи „Ню Йорк таймс“.

Според сенатора републиканец Майк Раундс, който е бил информиран за съдържанието на документа, мерките са насочени главно към социални събития и участия на американски военни представители във форуми на аналитични центрове. За част от тези прояви вече се изисква предварително разрешение.

„Те основно ограничават някои социални ангажименти“, каза Раундс пред журналисти на Международния форум за сигурност в Халифакс. Той уточни, че директивата не се очаква да промени съвместните военни операции или обмена на разузнавателна информация между двете страни.

Основните военни канали остават извън мярката

Говорителят на Пентагона Шон Парнел заяви, че американското военно ведомство предприема стъпки, за да насочи взаимодействието с Канада към конкретни отбранителни цели и към укрепване на двустранните отношения. По думите му директивата не засяга споделянето на разузнавателна информация, сътрудничеството в НАТО или работата на Северноамериканското военнокосмическо командване NORAD.

САЩ и Канада координират действията си в рамките на NORAD, което отговаря за наблюдението и защитата на въздушното пространство на двете държави. Военни части на двете страни продължават да работят и по операции срещу наркотрафика в Карибско море.

Канадският министър на отбраната Дейвид Макгинти заяви в Халифакс, че не е виждал документа и не е получил информация за промяна в практическото военно сътрудничество. „Не съм видял никакви доказателства за промяна“, каза той и определи взаимодействието между канадските и американските военни като обичайно.

Нова точка на напрежение между Вашингтон и Отава

Демократичният сенатор Тим Кейн определи тона на директивата като „лош и ненужен“. Колегата му Крис Кунс предупреди, че САЩ не трябва да предприемат действия, които допълнително задълбочават дистанцията и разделението с Канада.

Публикуването на информацията за документа идва на фона на продължаващо напрежение между двете държави. Отношенията бяха обтегнати от търговската политика на президента Доналд Тръмп и от многократните му изявления, че Канада трябва да стане 51-вият американски щат.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com, aol.com