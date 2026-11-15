Смъртни присъди за трима мъже за нападението в Йордания

Съдът за държавна сигурност в Йордания осъди трима мъже на смърт чрез обесване за смъртоносното въоръжено нападение срещу православната църква „Свети Георги“ в провинция Карак. При атаката загинаха девет души, а други 25 бяха ранени.

Йорданските въоръжени сили съобщиха, че съдът е постановил присъдата за „терористични действия, завършили със смъртни случаи“. Тримата са признати за виновни и за притежание на оръжия и боеприпаси с намерение да извършат нападение, както и за терористичен заговор и пропагандиране на идеи на терористична група.

„Трибуналът за държавна сигурност постанови присъда, с която тримата престъпници, извършили терористичното нападение, са осъдени на смърт“, се казва в изявлението на въоръжените сили.

Присъдата не е окончателна. Тя може да бъде обжалвана пред Касационния съд.

Атаката е извършена през октомври в село Хамуд, в южната провинция Карак. Според полицията въоръжени мъже са нахлули в двора на църквата и са открили огън по участници в погребално шествие.

След нападението тримата заподозрени са били задържани в изоставена къща в провинцията, където са се барикадирали. Делото е разгледано от съда за държавна сигурност, който в Йордания разглежда дела, свързани с тероризъм.

Крал Абдула Втори посети ранените в болницата в Карак и осъди нападението като терористичен акт. Той заяви, че на отговорните ще бъдат наложени „най-строгите“ наказания.

Провинция Карак е с население от около 375 000 души и е един от районите на Йордания със значителна християнска общност. Християните съставляват приблизително 3 процента от близо 11-милионното население на кралството, което е преобладаващо сунитско мюсюлманско.