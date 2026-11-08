Иран екзекутира трима мъже заради протестите през януари

Иран екзекутира трима мъже, осъдени за участие във въоръжени безредици по време на антиправителствените протести през януари 2026 г. Смъртните присъди на Хасан Дивбанд, Хамид Каземи и Реза Зангане са били изпълнени, след като Върховният съд ги е потвърдил, съобщиха иранските държавни медии.

Делото е свързано с протестите в Кередж, западно от Техеран, на 8 и 9 януари. Иранската съдебна власт твърди, че тримата са извършвали „операции в полза на Израел, САЩ и враждебни групи“ срещу националната сигурност и интересите на страната.

Според обвинението те са използвали огнестрелни оръжия, гранати и коктейли „Молотов“, подпалвали са обществени обекти и са повредили електрическа подстанция, което е довело до прекъсвания на електрозахранването в някои райони. Съдебната власт заяви, че „тримата са участвали във въоръжени действия и са извършвали операции в полза на Израел и САЩ“.

Хасан Дивбанд е бил арестуван на 11 януари след разследване на провинциалното управление на Министерството на разузнаването в Алборз. Властите са го обвинили, че е подпалвал обществено имущество и е насърчавал други хора да извършват разрушителни действия.

Още 10 души са били задържани

След ареста на Дивбанд са били задържани още 10 души, обвинени в участие в протестите и в сътрудничество с него. Кереджкият революционен съд е осъдил тримата мъже на смърт, а осем от останалите подсъдими са получили присъди между пет и десет години затвор.

Освен смъртните наказания съдът е постановил и конфискация на имуществото на Дивбанд, Каземи и Зангане. Иранската съдебна власт съобщи, че процедурата по отнемането на активите продължава.

Правозащитни организации оспорват процесите

Екзекуциите са поредните, свързани с протестите от януари. Според преглед на „Хюман райтс уоч“ и Центъра „Абдоррахман Бороманд“, цитиран от „Иран Интернешънъл“, в 16 от 29 разгледани случая на екзекутирани протестиращи не е имало обвинение в убийство. Организациите твърдят, че властите използват ускорени съдебни процедури и признания, получени чрез изтезания, за да сплашват противниците си.

Иранските власти представят протестите като въоръжени действия, подкрепяни от чужди държави, докато правозащитни организации определят част от осъдените като политически затворници и настояват за справедливи процеси.