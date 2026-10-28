Йордания и Сирия създават обща комисия след ударите на "Ислямска държава"

Йордания и Сирия ще сформират съвместна комисия по сигурността, която да проучи подробностите и последиците от последните йордански удари срещу обекти на „Ислямска държава“ в Южна Сирия. Решението е обявено в съвместно изявление на външните министерства на двете страни.
Йорданският външен министър Айман Сафади е обсъдил операцията със сирийския си колега Асад аш Шибани. Сафади е заявил, че ударите са нанесени въз основа на разузнавателна информация и са имали за цел „неутрализиране“ на потвърдени заплахи и неизбежни атаки срещу сигурността на Йордания.„Ударите са нанесени въз основа на разузнавателна информация и са имали за цел „неутрализиране“ на потвърдени заплахи и неизбежни атаки срещу сигурността на Йордания“, е заявил Айман Сафади.
Йорданският министър е изразил и „дълбоко съжаление“ за цивилните жертви по време на операцията. В изявлението не се посочва точният им брой.
Движението през „Насиб“ се възстановява
След ударите Дамаск временно е затворил граничния пункт „Насиб“, който свързва Сирия и Йордания. Сирийските власти ще възстановят нормалния пътнически и търговски трафик през пункта в сряда сутринта.
„Насиб“ е единственият отворен за пътници и стоки граничен пункт между двете държави. Възстановяването на движението ще позволи да бъдат подновени преминаването на хора и превозът на стоки по основния сухопътен маршрут между Сирия и Йордания.
Предстоящата комисия трябва да разгледа обстоятелствата около операцията и последиците от нея, след като йордански самолети нанесоха удари по обекти, свързвани с „Ислямска държава“, на сирийска територия.
Източници: bta.bg, theprint.in
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Стефан
До коментар #1 от "каунь":Бедуините винаги са се карали помежду си но в случая че има опит да преговарят.
08:54 28.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.