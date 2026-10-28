Йордания и Сирия създават обща комисия след ударите на "Ислямска държава"

Йордания и Сирия ще сформират съвместна комисия по сигурността, която да проучи подробностите и последиците от последните йордански удари срещу обекти на „Ислямска държава“ в Южна Сирия. Решението е обявено в съвместно изявление на външните министерства на двете страни.

Йорданският външен министър Айман Сафади е обсъдил операцията със сирийския си колега Асад аш Шибани. Сафади е заявил, че ударите са нанесени въз основа на разузнавателна информация и са имали за цел „неутрализиране“ на потвърдени заплахи и неизбежни атаки срещу сигурността на Йордания.

„Ударите са нанесени въз основа на разузнавателна информация и са имали за цел „неутрализиране“ на потвърдени заплахи и неизбежни атаки срещу сигурността на Йордания“, е заявил Айман Сафади.

Йорданският министър е изразил и „дълбоко съжаление“ за цивилните жертви по време на операцията. В изявлението не се посочва точният им брой.

Движението през „Насиб“ се възстановява

След ударите Дамаск временно е затворил граничния пункт „Насиб“, който свързва Сирия и Йордания. Сирийските власти ще възстановят нормалния пътнически и търговски трафик през пункта в сряда сутринта.

„Насиб“ е единственият отворен за пътници и стоки граничен пункт между двете държави. Възстановяването на движението ще позволи да бъдат подновени преминаването на хора и превозът на стоки по основния сухопътен маршрут между Сирия и Йордания.

Предстоящата комисия трябва да разгледа обстоятелствата около операцията и последиците от нея, след като йордански самолети нанесоха удари по обекти, свързвани с „Ислямска държава“, на сирийска територия.

Източници: bta.bg, theprint.in