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"Фидес" поиска Миклош Шестак да напусне парламента

"Фидес" поиска Миклош Шестак да напусне парламента

15 Ноември, 2026 12:39 1 015 8

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Призивът на партията на Виктор Орбан идва след откриването на близо 20 милиона долара в имоти, свързани с бившия министър

"Фидес" поиска Миклош Шестак да напусне парламента - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Партията на Виктор Орбан „Фидес“ поиска бившият министър Миклош Шестак да се откаже от депутатския си мандат след откриването на близо 20 милиона долара в три различни валути. Парите са намерени в имоти, свързани с него, а самият Шестак е заподозрян по разследване за схеми за източване на близо 40 милиона обществени средства.

Шестак е депутат в новия унгарски парламент от коалицията между „Фидес“ и християндемократите. Преди месец парламентът свали имунитета му със 139 гласа, за да може срещу него да бъде водено разследване.

Лидерът на парламентарната група на „Фидес“ Гергей Гуляш отправи публичен призив към Шестак да напусне парламента. Той заяви, че депутатът има право да се защити, но не може да продължи да заема поста си.

„Това е неприемливо. За мен принадлежността към „Фидес“ е въпрос на ценностен избор. Видях снимките и записите със собствените си очи. Като мнозина от нас, не можех да повярвам на това, което виждам. И все пак снимките и записите съществуват и не можем просто да се преструваме, че ги няма. Миклош Шестак има право да се защити. Но той не може повече да продължава да заема поста си. Призовавам незабавно да се откаже от мандата си, тъй като достойнството на нашата политическа общност го изисква“, заяви Гергей Гуляш.

Откритите средства са показани от унгарските власти след претърсвания в имоти, свързани с бившия министър. Според данните по случая става дума за пари в три валути, като общата им стойност е близо 20 милиона долара.

Шестак е заподозрян във връзка със схеми за източване на обществени средства за близо 40 милиона долара. На този етап обвиненията срещу него не са доказана вина, а разследването продължава.


Унгария
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