Русия заяви, че Украйна е отказала да спре бойните действия в Константиновка

Руското министерство на отбраната заяви, че Украйна е отказала да спре бойните действия в и край град Константиновка в източната част на страната, за да позволи на Русия да предаде телата на загиналите украински войници, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Вчера „руското Министерство на отбраната публикува изявление, в което предложи хуманитарна акция за предаване на телата на загиналите украински военнослужещи, разположени в град Константиновка, след като руските войски окончателно поеха контрола над града и прекратиха военните действия там. По време на дискусиите със службите за сигурност украинската страна отхвърли това предложение“, заявиха в министерството, цитирани от ТАСС.
Руските военни командири съобщиха на президента Владимир Путин в петък, че са поели контрол над Константиновка, въпреки че Украйна отрече твърдението, заявявайки, че силите ѝ продължават да контролират ключовия град.
Русия заяви, че е предложила за утре шестчасово прекратяване на огъня в и около Константиновка, за да улесни предаването на телата на украинските военнослужещи. Ройтерс отбелязва, че Министерството на отбраната и Генералният щаб на Украйна не са отговорили веднага на имейл искане за коментар.
Украйна все още контролира стратегически важния източен град Константиновка, заявиха вчера президентът на страната Володимир Зеленски и Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, отричайки руските твърдения, че населеното място е попаднало под техен контрол, предаде Ройтерс.
„Разбира се, че не е истина. Това е поредната руска лъжа, опит да се създаде някаква новина“, заяви Зеленски в социалната мрежа „Екс“. „Ако Константиновка беше под руски контрол, тогава може би Путин нямаше да има проблем да се срещнем там и да намери дипломатически начин най-накрая да прекратим тази война“, допълни той.
Анализаторите казват, че превземането на Константиновка би дало на руските сили плацдарм, от който да настъпят на север по отбранителния пояс, който сега е основната ос на тяхната кампания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Асен Василев довърши кАпейките
Митът за Русия като суперсила рухна. Щяха да превземат Киев за три дни и да стигнат след още три до Берлин. А закъсаха до две украински села и не могат да ги превземат вече пета година. Не могат да си опазят рафинериите край Москва и чак до Урал. Нямат суверенитет на собственото си въздушно пространство.
Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, трикратен министър на финансите.
Коментиран от #9, #11, #18, #21, #71
22:20 05.07.2026
3 За какъв
Коментиран от #37
22:22 05.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 1488
Коментиран от #23, #49
22:22 05.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ДрайвингПлежър
... същото каза и германската прокуратура обвинявайки ги в държавен тероризъм!
22:23 05.07.2026
9 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #2 от "Асен Василев довърши кАпейките":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за вниманието!
22:23 05.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Кокорчи
До коментар #2 от "Асен Василев довърши кАпейките":Иска прайд👨❤️💋👨
22:23 05.07.2026
12 Хазарския каганат русия
22:24 05.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Е добре де...?!
До коментар #2 от "Асен Василев довърши кАпейките":Разбрахме!
Не сме бавно развиващи!
Още колко пъти ще папагалиш хвальотенето и превъзнасянето на Асен Василев,при който,като финансов министър- ,,цъфнахме и вързахме"...?!?
Абсолютен дърдорко и въздух под налягане...!
22:27 05.07.2026
19 Пич
Коментиран от #27
22:27 05.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Русь
До коментар #2 от "Асен Василев довърши кАпейките":Бил съм в България няколко пъти. Последният път-през 2018 година. Варна. Стандартът на живот на българите не ме впечатли... Навсякъде Всичко е счупено, хората са тъжни, сякаш всички са депресирани. Паркирани коли-почти всички от първата половина на 90-те години. Пътищата са разбити, мафията управлява всичко. Това "европейски стандарт на живот"ли е?
Коментиран от #47
22:28 05.07.2026
22 константиновка
Коментиран от #36
22:28 05.07.2026
23 Цък
До коментар #5 от "1488":Банкерите да си приберат 13.5000 трупа. Но Зеленски е умен, така унищожава икономически Русия- да съхранява труповете на украйнците- а не плаща на вдовиците.
22:28 05.07.2026
24 Само
Ли
22:28 05.07.2026
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29 Причино
До коментар #4 от "Само питам":Дано не си прав. Досега Путин се боксираше с една ръка в джоба. Ако реши друго ще стане страшно за Ист. Европа. И ще започе с нас защто сме близко и сме яростни евроатлантици.
22:30 05.07.2026
30 ИЗВЕСТНИЯТ РУСКИ Z Блогър
ОТРЕЧЕ ЧЕ КОНСТАНТИНОВКА
Е ПРЕВЗЕТА
КОНСТАНТИНОВКА = КУПЯНСК.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
22:30 05.07.2026
31 Той поне Лади дава...!
До коментар #4 от "Само питам":А пък Зеленият Пор,се ослушват да приеме и погребе загиналите си воини,защото трябва да плаща обезщетение на близките...!
Възмутително!
22:32 05.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Гост
Коментиран от #43
22:33 05.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ГЕРАСИМОВ
НА БУНКЕРНИЯ КАШИК
ЗА ПРЕВЗЕМАНЕТО НА КОНСТАНТИНОВКА ,
ПУТИН ЗАЩО ГЛЕДАШЕ КАТО УМРЯЛА РИБА?
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ПРИ ТАКАВА ВЕЛИКА НОВИНА
КАКВА БЕШЕ ТАЯ ОТЧАЯНА ФИЗИОНОМИЯ?
22:34 05.07.2026
36 А ТИ ,,драги"...!
До коментар #22 от "константиновка":Там ли си,че знаеш какви престрелки се водят...?!
Коментиран от #95
22:34 05.07.2026
37 .....
До коментар #3 от "За какъв":Ладите свършиха, от Кремъл крият от близките на убитите не само поради липса на пари за обезщетения, но и за да крият колкото е възможно по-дълго огромния брой загинали руснаци .
22:34 05.07.2026
38 И това какво го интересува
22:35 05.07.2026
39 Ами
в Константиновка защото след няколко дни
едни дрогиран клоун иска да изкрънка още
70 милиарда евро едни болни мозъци.
22:36 05.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Оня с парчето
До коментар #33 от "Гост":Ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще мъцнеш.
22:36 05.07.2026
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45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Мишел
Коментиран от #50
22:37 05.07.2026
47 Ами уж тъй пък...?!
До коментар #21 от "Русь":Примерно в Поморие-пълно с руснаци,които са си купили жилища,от години и не им се мърда от тук...!
Що тъй,ве?!
Що не си се приберат в матушката...?!
Мммм...?!?!
Коментиран от #82, #84
22:38 05.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 1945
До коментар #5 от "1488":Защото руснаците не могат да го превземат. Искат помощ от украинците.
22:39 05.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Киев за два дня
Коментиран от #106
22:40 05.07.2026
52 Обективен
Града се контролира изцяло от дронове на ЗСУ!
Само днес са отблъснати 32 опита на малки групи ( отделения) да влязат в града!
Твърдението на Путин е меко казано...Неверно!
Коментиран от #60
22:40 05.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Ватата
22:40 05.07.2026
55 Е нали самият Ти каза-
До коментар #27 от "Дон Корлеоне":Давал ,,Лада" на близките...
22:41 05.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Не само питаш
До коментар #4 от "Само питам":Правиш не лице приятни квалификации.
22:42 05.07.2026
58 ВОВКА МАСОВКАТА
КИФЛАДЖИЯ...
ТРЯБВАШЕ ДА ИМА
ЧАШИ С ШАМПАНСКО
ПРИ ДОКЛАДА ЗА ПРЕВЗЕМАНЕТО НА
КОНСТАНТИНОВКА.
И ОЩЕ ЕДИН ДВАМА ГЕНЕРАЛА
ОСВЕН ГЕРАСИМОВ.
ЗА ДА БЪДЕ ПО РЕАЛНА
БУНКЕРНАТА МАСОВКА .
ТИЯ ОТ МОСФИЛМ
ПОНЕ МАЛКО ДА БЯХА СЕ ПОСТАРАЛИ
ДА ИЗГЛЕЖДА ГРАНДИОЗНО
И ПОМПОЗНО
ДА ИЗГЛЕЖДА ВСЕ ЕДНО СА ПРЕВЗЕЛИ
БЕРЛИН.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
Коментиран от #72
22:42 05.07.2026
59 нннн
Украйна е отказала да прибере убитите си войници.
22:43 05.07.2026
60 Източник :
До коментар #52 от "Обективен":,,УкрИнформ"
22:43 05.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 к0к0рч0 💋🍌
22:45 05.07.2026
64 В Украйна опечалени са майките
22:45 05.07.2026
65 ИЗВЕСТНИЯ РУСКИ Z БЛОГЪР
До коментар #44 от "ЗИЛ 117":КАПИТАН МАКСИМ КЛИМОВ
ПРЕДИ НЯКОЛКО МЕСЕЦА ЗАЯВИ.
ГУБЯТ СЕ ЕДНИ
МИЛИОН И ПОЛОВИНА
РУСКИ СОЛДАТИ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
НЕ СЛУЧАЙНО
В МУСКАЛИЕТО СЕ
ПОЯВИХА
1000 НОВИ
КЛАДБИЩА
И
НАД 500 НОВИ
ТРАУРНИ АГЕНЦИИ.
ХАХА ХАХАХАХАХА
22:46 05.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Ако някой не знае
22:47 05.07.2026
69 Ясно
22:47 05.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Факти
До коментар #2 от "Асен Василев довърши кАпейките":Русия никога не е била суперсила и никога няма да бъде. Дори в пика й по времето на СССР беше във втория свят и правеше смешни копия на западни технологии. Ако не беше Америка да я спаси през ВСВ днес нямаше изобщо да съществува.
22:47 05.07.2026
72 Задача
До коментар #58 от "ВОВКА МАСОВКАТА":На Пешко му бил дебел два см., на Гошко му бил дебел три см., а на Сашко му бил дебел четири см.!
Въпрос - колко О Я могат да ти паркират в паветния гараж едновременно?!
Коментиран от #81
22:48 05.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 ...
Коментиран от #77
22:49 05.07.2026
75 Те го превзеха преди месец още
22:49 05.07.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 ЯСНО!
До коментар #74 от "...":Ти си бил в Белия дом и си видял реакцията на Тръмп ...🤣😂😆!
Айде моля,малко по-сериозно...!
22:51 05.07.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Цеко
До коментар #76 от "Ко трoлиш вa пaацуyyлee":Много руска смрадт е това.
Коментиран от #85
22:52 05.07.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Червендалест Мофос
До коментар #72 от "Задача":Можеш ли да го поемеш
Само със Плюнка?
22:53 05.07.2026
82 варна
До коментар #47 от "Ами уж тъй пък...?!":това беше преди войната..няма никакви рушляци в Поморие..разпродадоха всичко и изчезнаха
22:53 05.07.2026
83 Виждащ
До коментар #78 от "Ко трoлиш вa пaацуyyлee cмръьдлиив":Съгласен съм.Така е.
22:54 05.07.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Злата орда
Коментиран от #93
22:57 05.07.2026
88 гумата
22:57 05.07.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Ами
До коментар #73 от "Ко трoлиш вa пaацуyyлee":Пишеш глупости или по-скоро лъжи.
Нямаш представа от военна техника.
Най-вероятно не си ходил и войник.
Миг 29 може да носи до 4.5 тона.
С 9 тонна бомба не може да излети.
Ако не вярваш, питай чат джипи :)
22:58 05.07.2026
91 руски банан
Коментиран от #94, #111, #112
22:59 05.07.2026
92 Отрицателно превземане
22:59 05.07.2026
93 БрЯх...!
До коментар #87 от "Злата орда":Сопри се малко...поеми си дъх,пък тогава наново с комсомолската реч...!
Ти я удари на един дъх ..🤣🤣🤣🤣🤣!
22:59 05.07.2026
94 Виждащ
До коментар #91 от "руски банан":Съгласен съм.
23:00 05.07.2026
95 за разлика от теб
До коментар #36 от "А ТИ ,,драги"...!":Аз драги, прочетох че Москва се е обърнала с призив за СПИРАНЕ на водените бойни действия в Константиновка.
23:00 05.07.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Факти
23:02 05.07.2026
98 абе
До коментар #48 от "отстрани погледнато":къде ги четете тези глупотевини
23:04 05.07.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Виждащ
До коментар #99 от "Ко трoлиш вa пaацуyyлee cмръьдлиив":Съгласен.Така е.
23:07 05.07.2026
102 Верно си смърилник
До коментар #99 от "Ко трoлиш вa пaацуyyлee cмръьдлиив":Защо ли англичаните признават за 300 000 руски жертви. И като се има предвид че това е врага значи и това е съмнително.
Коментиран от #114
23:09 05.07.2026
103 Гост
Коментиран от #107
23:10 05.07.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 РУСКИЯТ ХЕЛИКОПТЕР
ЗА КОЙТО СЪОБЩИХА
РУСКИТЕ ВОЕННИ БЛОГЪРИ
ЧЕ Е ПАДНАЛ,
Е БИЛ УДАРЕН
ОТ ПРИЯТЕЛСКИ ОГЪН.
УБИТИЯТ ПИЛОТ
НЕ Е НАВЪРШИЛ
30 ГОДИНИ.
ИЗВЪРШВАЛ Е ОПИТ ДА СВАЛИ
ДРОН КОЙТО Е БИЛ СЪЩО РУСКИ .
ПОРЕДНАТА РУСКА ОБОСРАЦИЯ.
23:11 05.07.2026
106 Моряка
До коментар #51 от "Киев за два дня":Прав си.Те за това историята ще докара някой Сталиноподобен.Моли се да спре на Дунава.И Главнокомандващата да развее белите си килоти на Дунав мост.
23:13 05.07.2026
107 Те па на теб казаха
До коментар #103 от "Гост":От пасолья.
23:14 05.07.2026
108 отстрани погледнато
До коментар #89 от "Факти":Логично наблюдение за разнопосочните резултати от развитието на събитията.
При преплетени глобални многопластови интереси сметките на някои лидери се оказват сгрешени.
23:14 05.07.2026
109 Ами
До коментар #89 от "Факти":На корпорациите им трябват точно такива като теб.
Карат те да си мислиш че си някой. Че си личност, че си нещо.
Ти им вярваш. Но за тях, ти си просто биологичен материал.
След като спреш да им вършиш работата, просто те изхвърлят.
23:14 05.07.2026
110 Много се изложи Русия
23:16 05.07.2026
111 ПУТИН
До коментар #91 от "руски банан":НАГРАДИ
ГЕНЕРАЛ СЕРГЕЙ КУЗОВЛЕВ
ЗА ПРЕВЗЕМАНЕТО НА КУПЯСНК ......
СЕГА ДА ГО НАГРАДИ
ЗА ПРЕВЗЕМАНЕТО НА КОНСТАНТИНВКА....
ЧОВЕЧЕЦА КОГАТО МУ СЛАГАШЕ
МЕДАЛА ПУТИН,
ГЛЕДАШЕ КАТО ТЕЛЕ
ЗНАЕЙКИ ЧЕ КУПЯНСК
Е ОЩЕ УКРАИНСКИ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
..
23:18 05.07.2026
112 Моряка
До коментар #91 от "руски банан":Най добре по този въпрос да се изкаже приятелят ми Стоянчо.Момчето много знае.Даже е бил войник!
23:18 05.07.2026
113 Путqin
23:20 05.07.2026
114 Ко трoлиш вa пaацуyyлee cмръьдлиив
До коментар #102 от "Верно си смърилник":Свободни съчинения. Едно и също ва cмрaдлякккк...над 2 милиона руски cвине дадоха фира досега и са на 50 км.от границата си
23:21 05.07.2026
115 Гориил
23:26 05.07.2026