Русия заяви, че Украйна е отказала да спре бойните действия в Константиновка

Руското министерство на отбраната заяви, че Украйна е отказала да спре бойните действия в и край град Константиновка в източната част на страната, за да позволи на Русия да предаде телата на загиналите украински войници, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Вчера „руското Министерство на отбраната публикува изявление, в което предложи хуманитарна акция за предаване на телата на загиналите украински военнослужещи, разположени в град Константиновка, след като руските войски окончателно поеха контрола над града и прекратиха военните действия там. По време на дискусиите със службите за сигурност украинската страна отхвърли това предложение“, заявиха в министерството, цитирани от ТАСС.

Руските военни командири съобщиха на президента Владимир Путин в петък, че са поели контрол над Константиновка, въпреки че Украйна отрече твърдението, заявявайки, че силите ѝ продължават да контролират ключовия град.

Русия заяви, че е предложила за утре шестчасово прекратяване на огъня в и около Константиновка, за да улесни предаването на телата на украинските военнослужещи. Ройтерс отбелязва, че Министерството на отбраната и Генералният щаб на Украйна не са отговорили веднага на имейл искане за коментар.

Украйна все още контролира стратегически важния източен град Константиновка, заявиха вчера президентът на страната Володимир Зеленски и Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, отричайки руските твърдения, че населеното място е попаднало под техен контрол, предаде Ройтерс.

„Разбира се, че не е истина. Това е поредната руска лъжа, опит да се създаде някаква новина“, заяви Зеленски в социалната мрежа „Екс“. „Ако Константиновка беше под руски контрол, тогава може би Путин нямаше да има проблем да се срещнем там и да намери дипломатически начин най-накрая да прекратим тази война“, допълни той.

Анализаторите казват, че превземането на Константиновка би дало на руските сили плацдарм, от който да настъпят на север по отбранителния пояс, който сега е основната ос на тяхната кампания.