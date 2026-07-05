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Русия заяви, че Украйна е отказала да спре бойните действия в Константиновка
  Тема: Украйна

Русия заяви, че Украйна е отказала да спре бойните действия в Константиновка

5 Юли, 2026 22:18 1 695 115

  • украйна-
  • константиновка-
  • русия-
  • донбас

Руските военни командири съобщиха на президента Владимир Путин в петък, че са поели контрол над града в Донбас

Русия заяви, че Украйна е отказала да спре бойните действия в Константиновка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната заяви, че Украйна е отказала да спре бойните действия в и край град Константиновка в източната част на страната, за да позволи на Русия да предаде телата на загиналите украински войници, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Вчера „руското Министерство на отбраната публикува изявление, в което предложи хуманитарна акция за предаване на телата на загиналите украински военнослужещи, разположени в град Константиновка, след като руските войски окончателно поеха контрола над града и прекратиха военните действия там. По време на дискусиите със службите за сигурност украинската страна отхвърли това предложение“, заявиха в министерството, цитирани от ТАСС.

Руските военни командири съобщиха на президента Владимир Путин в петък, че са поели контрол над Константиновка, въпреки че Украйна отрече твърдението, заявявайки, че силите ѝ продължават да контролират ключовия град.

Русия заяви, че е предложила за утре шестчасово прекратяване на огъня в и около Константиновка, за да улесни предаването на телата на украинските военнослужещи. Ройтерс отбелязва, че Министерството на отбраната и Генералният щаб на Украйна не са отговорили веднага на имейл искане за коментар.

Украйна все още контролира стратегически важния източен град Константиновка, заявиха вчера президентът на страната Володимир Зеленски и Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, отричайки руските твърдения, че населеното място е попаднало под техен контрол, предаде Ройтерс.

„Разбира се, че не е истина. Това е поредната руска лъжа, опит да се създаде някаква новина“, заяви Зеленски в социалната мрежа „Екс“. „Ако Константиновка беше под руски контрол, тогава може би Путин нямаше да има проблем да се срещнем там и да намери дипломатически начин най-накрая да прекратим тази война“, допълни той.

Анализаторите казват, че превземането на Константиновка би дало на руските сили плацдарм, от който да настъпят на север по отбранителния пояс, който сега е основната ос на тяхната кампания.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Асен Василев довърши кАпейките

    15 48 Отговор
    Българите искат европейски стандарт на живот – заплати, пенсии, коли. А не руски. Руският стандарт е много по нисък от сегашния у нас.

    Митът за Русия като суперсила рухна. Щяха да превземат Киев за три дни и да стигнат след още три до Берлин. А закъсаха до две украински села и не могат да ги превземат вече пета година. Не могат да си опазят рафинериите край Москва и чак до Урал. Нямат суверенитет на собственото си въздушно пространство.

    Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, трикратен министър на финансите.

    Коментиран от #9, #11, #18, #21, #71

    22:20 05.07.2026

  • 3 За какъв

    38 12 Отговор
    им са умрели укри, като ще трябва да плащат на вдовиците. За това пари нема.

    Коментиран от #37

    22:22 05.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 1488

    14 29 Отговор
    а путин що се е молел да спрат ??

    Коментиран от #23, #49

    22:22 05.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ДрайвингПлежър

    34 11 Отговор
    Заличавай!!! Не веднъж съм казвал, че Украйна загуби правото си да присъства на световната карта!
    ... същото каза и германската прокуратура обвинявайки ги в държавен тероризъм!

    22:23 05.07.2026

  • 9 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    16 28 Отговор

    До коментар #2 от "Асен Василев довърши кАпейките":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?



    Благодаря за вниманието!

    22:23 05.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кокорчи

    18 8 Отговор

    До коментар #2 от "Асен Василев довърши кАпейките":

    Иска прайд👨‍❤️‍💋‍👨

    22:23 05.07.2026

  • 12 Хазарския каганат русия

    12 24 Отговор
    Да почнат да учат украински и полски,в китайската колония Сибир вече се говори китайски,

    22:24 05.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Е добре де...?!

    22 7 Отговор

    До коментар #2 от "Асен Василев довърши кАпейките":

    Разбрахме!
    Не сме бавно развиващи!
    Още колко пъти ще папагалиш хвальотенето и превъзнасянето на Асен Василев,при който,като финансов министър- ,,цъфнахме и вързахме"...?!?
    Абсолютен дърдорко и въздух под налягане...!

    22:27 05.07.2026

  • 19 Пич

    27 9 Отговор
    Отвратителният наркоман не иска да плаща на украинските семейства за избитите им мъже!!! Краде пари от всички и всичко, дори и от смъртта на сънародниците си!!!

    Коментиран от #27

    22:27 05.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Русь

    26 7 Отговор

    До коментар #2 от "Асен Василев довърши кАпейките":

    Бил съм в България няколко пъти. Последният път-през 2018 година. Варна. Стандартът на живот на българите не ме впечатли... Навсякъде Всичко е счупено, хората са тъжни, сякаш всички са депресирани. Паркирани коли-почти всички от първата половина на 90-те години. Пътищата са разбити, мафията управлява всичко. Това "европейски стандарт на живот"ли е?

    Коментиран от #47

    22:28 05.07.2026

  • 22 константиновка

    8 10 Отговор
    Един град е превзет, когато в него не се водят улични престрелки или още по-малко при водени бойни действия.

    Коментиран от #36

    22:28 05.07.2026

  • 23 Цък

    14 6 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    Банкерите да си приберат 13.5000 трупа. Но Зеленски е умен, така унищожава икономически Русия- да съхранява труповете на украйнците- а не плаща на вдовиците.

    22:28 05.07.2026

  • 24 Само

    2 9 Отговор
    директни преговори между руснаците и украинците е пътят за траен мир. Такива обаче няма да има и войната ще продължи още дълги години. Нито Путин, нито Зеленски ще приключат този конфликт. Техните наследници ще имат този шанс, но само със съгласието на ЕС.

    Ли

    22:28 05.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Причино

    17 7 Отговор

    До коментар #4 от "Само питам":

    Дано не си прав. Досега Путин се боксираше с една ръка в джоба. Ако реши друго ще стане страшно за Ист. Европа. И ще започе с нас защто сме близко и сме яростни евроатлантици.

    22:30 05.07.2026

  • 30 ИЗВЕСТНИЯТ РУСКИ Z Блогър

    10 12 Отговор
    РОМАНОВ
    ОТРЕЧЕ ЧЕ КОНСТАНТИНОВКА
    Е ПРЕВЗЕТА

    КОНСТАНТИНОВКА = КУПЯНСК.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    22:30 05.07.2026

  • 31 Той поне Лади дава...!

    20 5 Отговор

    До коментар #4 от "Само питам":

    А пък Зеленият Пор,се ослушват да приеме и погребе загиналите си воини,защото трябва да плаща обезщетение на близките...!
    Възмутително!

    22:32 05.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Гост

    13 6 Отговор
    5 години квот е казала Украйна е наобратно! Квот е превзела Русия се оказва вярно! Що тъй, м?

    Коментиран от #43

    22:33 05.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ГЕРАСИМОВ

    9 9 Отговор
    КОГАТО СЪОБЩАВАНЕ

    НА БУНКЕРНИЯ КАШИК

    ЗА ПРЕВЗЕМАНЕТО НА КОНСТАНТИНОВКА ,

    ПУТИН ЗАЩО ГЛЕДАШЕ КАТО УМРЯЛА РИБА?

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ПРИ ТАКАВА ВЕЛИКА НОВИНА

    КАКВА БЕШЕ ТАЯ ОТЧАЯНА ФИЗИОНОМИЯ?

    22:34 05.07.2026

  • 36 А ТИ ,,драги"...!

    9 3 Отговор

    До коментар #22 от "константиновка":

    Там ли си,че знаеш какви престрелки се водят...?!

    Коментиран от #95

    22:34 05.07.2026

  • 37 .....

    8 10 Отговор

    До коментар #3 от "За какъв":

    Ладите свършиха, от Кремъл крият от близките на убитите не само поради липса на пари за обезщетения, но и за да крият колкото е възможно по-дълго огромния брой загинали руснаци .

    22:34 05.07.2026

  • 38 И това какво го интересува

    3 4 Отговор
    Целокупният български народ?

    22:35 05.07.2026

  • 39 Ами

    10 9 Отговор
    Над 13 000 трупа ще продължават да гният
    в Константиновка защото след няколко дни
    едни дрогиран клоун иска да изкрънка още
    70 милиарда евро едни болни мозъци.

    22:36 05.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Оня с парчето

    2 6 Отговор

    До коментар #33 от "Гост":

    Ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще мъцнеш.

    22:36 05.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Мишел

    6 10 Отговор
    Вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс в интервю за The Sunday Times: Офанзивните успехи на Русия в Украйна са близо до нула.

    Коментиран от #50

    22:37 05.07.2026

  • 47 Ами уж тъй пък...?!

    7 11 Отговор

    До коментар #21 от "Русь":

    Примерно в Поморие-пълно с руснаци,които са си купили жилища,от години и не им се мърда от тук...!
    Що тъй,ве?!
    Що не си се приберат в матушката...?!
    Мммм...?!?!

    Коментиран от #82, #84

    22:38 05.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 1945

    7 6 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    Защото руснаците не могат да го превземат. Искат помощ от украинците.

    22:39 05.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Киев за два дня

    11 7 Отговор
    От Баумут до Константиновка са 16 коилометра за три години

    Коментиран от #106

    22:40 05.07.2026

  • 52 Обективен

    10 9 Отговор
    Всъщност, армията на федерацията и тези от С.Корея са на 6 км. от Константиновка!
    Града се контролира изцяло от дронове на ЗСУ!
    Само днес са отблъснати 32 опита на малки групи ( отделения) да влязат в града!
    Твърдението на Путин е меко казано...Неверно!

    Коментиран от #60

    22:40 05.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ватата

    6 9 Отговор
    Колко пъти я превземат бе

    22:40 05.07.2026

  • 55 Е нали самият Ти каза-

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "Дон Корлеоне":

    Давал ,,Лада" на близките...

    22:41 05.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Не само питаш

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Само питам":

    Правиш не лице приятни квалификации.

    22:42 05.07.2026

  • 58 ВОВКА МАСОВКАТА

    4 11 Отговор
    Пак се ИЗЛОЖИ КАТО

    КИФЛАДЖИЯ...

    ТРЯБВАШЕ ДА ИМА

    ЧАШИ С ШАМПАНСКО

    ПРИ ДОКЛАДА ЗА ПРЕВЗЕМАНЕТО НА
    КОНСТАНТИНОВКА.

    И ОЩЕ ЕДИН ДВАМА ГЕНЕРАЛА
    ОСВЕН ГЕРАСИМОВ.
    ЗА ДА БЪДЕ ПО РЕАЛНА

    БУНКЕРНАТА МАСОВКА .

    ТИЯ ОТ МОСФИЛМ
    ПОНЕ МАЛКО ДА БЯХА СЕ ПОСТАРАЛИ
    ДА ИЗГЛЕЖДА ГРАНДИОЗНО
    И ПОМПОЗНО

    ДА ИЗГЛЕЖДА ВСЕ ЕДНО СА ПРЕВЗЕЛИ

    БЕРЛИН.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    Коментиран от #72

    22:42 05.07.2026

  • 59 нннн

    12 5 Отговор
    Заглавието е сбъркано. Трябва да бъде:
    Украйна е отказала да прибере убитите си войници.

    22:43 05.07.2026

  • 60 Източник :

    8 4 Отговор

    До коментар #52 от "Обективен":

    ,,УкрИнформ"

    22:43 05.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 к0к0рч0 💋🍌

    4 8 Отговор
    путин се е молел на колене пред урките да спрат огьня

    22:45 05.07.2026

  • 64 В Украйна опечалени са майките

    8 6 Отговор
    Зеленски няма да може дълго да отлага. Най накрая ще се наложи да вземе телата и да плати цената.

    22:45 05.07.2026

  • 65 ИЗВЕСТНИЯ РУСКИ Z БЛОГЪР

    5 8 Отговор

    До коментар #44 от "ЗИЛ 117":

    КАПИТАН МАКСИМ КЛИМОВ

    ПРЕДИ НЯКОЛКО МЕСЕЦА ЗАЯВИ.

    ГУБЯТ СЕ ЕДНИ

    МИЛИОН И ПОЛОВИНА

    РУСКИ СОЛДАТИ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    НЕ СЛУЧАЙНО
    В МУСКАЛИЕТО СЕ
    ПОЯВИХА
    1000 НОВИ
    КЛАДБИЩА
    И
    НАД 500 НОВИ

    ТРАУРНИ АГЕНЦИИ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА

    22:46 05.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Ако някой не знае

    6 2 Отговор
    Константиновка е била 70 000 жители преди войната. За украйна може да е малък град но по нашите стандарти е доста голям.

    22:47 05.07.2026

  • 69 Ясно

    5 7 Отговор
    Ватенките са превзели краставиците.

    22:47 05.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Факти

    6 15 Отговор

    До коментар #2 от "Асен Василев довърши кАпейките":

    Русия никога не е била суперсила и никога няма да бъде. Дори в пика й по времето на СССР беше във втория свят и правеше смешни копия на западни технологии. Ако не беше Америка да я спаси през ВСВ днес нямаше изобщо да съществува.

    22:47 05.07.2026

  • 72 Задача

    5 6 Отговор

    До коментар #58 от "ВОВКА МАСОВКАТА":

    На Пешко му бил дебел два см., на Гошко му бил дебел три см., а на Сашко му бил дебел четири см.!
    Въпрос - колко О Я могат да ти паркират в паветния гараж едновременно?!

    Коментиран от #81

    22:48 05.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 ...

    5 11 Отговор
    Тръмп е реагирал много негативно и с неприязън на тази лъжа на Путин за Константиновка. Ще видим какво ще стане, но заради руските лъжи, Тръмп от приятел ще стане враг на Русия.

    Коментиран от #77

    22:49 05.07.2026

  • 75 Те го превзеха преди месец още

    7 4 Отговор
    Сега го обявяват. Това да игрички.

    22:49 05.07.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 ЯСНО!

    5 3 Отговор

    До коментар #74 от "...":

    Ти си бил в Белия дом и си видял реакцията на Тръмп ...🤣😂😆!
    Айде моля,малко по-сериозно...!

    22:51 05.07.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Цеко

    7 4 Отговор

    До коментар #76 от "Ко трoлиш вa пaацуyyлee":

    Много руска смрадт е това.

    Коментиран от #85

    22:52 05.07.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Червендалест Мофос

    2 5 Отговор

    До коментар #72 от "Задача":

    Можеш ли да го поемеш

    Само със Плюнка?

    22:53 05.07.2026

  • 82 варна

    10 3 Отговор

    До коментар #47 от "Ами уж тъй пък...?!":

    това беше преди войната..няма никакви рушляци в Поморие..разпродадоха всичко и изчезнаха

    22:53 05.07.2026

  • 83 Виждащ

    2 4 Отговор

    До коментар #78 от "Ко трoлиш вa пaацуyyлee cмръьдлиив":

    Съгласен съм.Така е.

    22:54 05.07.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Злата орда

    5 8 Отговор
    Московците искат спиране на бойните действия не за друго, а за да консолидират силите си за ново настъпление, защото храбрите украинци защитават ожесточено града и не искат да го отстъпят на агресорите!

    Коментиран от #93

    22:57 05.07.2026

  • 88 гумата

    3 5 Отговор
    Отказали да умрат като роби...

    22:57 05.07.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Ами

    1 3 Отговор

    До коментар #73 от "Ко трoлиш вa пaацуyyлee":

    Пишеш глупости или по-скоро лъжи.
    Нямаш представа от военна техника.
    Най-вероятно не си ходил и войник.
    Миг 29 може да носи до 4.5 тона.
    С 9 тонна бомба не може да излети.
    Ако не вярваш, питай чат джипи :)

    22:58 05.07.2026

  • 91 руски банан

    6 4 Отговор
    До края на 2027 г. "братушките" ще "освобождават Константиновка поне 10 пъти.

    Коментиран от #94, #111, #112

    22:59 05.07.2026

  • 92 Отрицателно превземане

    2 4 Отговор
    Мдам.

    22:59 05.07.2026

  • 93 БрЯх...!

    5 4 Отговор

    До коментар #87 от "Злата орда":

    Сопри се малко...поеми си дъх,пък тогава наново с комсомолската реч...!
    Ти я удари на един дъх ..🤣🤣🤣🤣🤣!

    22:59 05.07.2026

  • 94 Виждащ

    3 4 Отговор

    До коментар #91 от "руски банан":

    Съгласен съм.

    23:00 05.07.2026

  • 95 за разлика от теб

    5 3 Отговор

    До коментар #36 от "А ТИ ,,драги"...!":

    Аз драги, прочетох че Москва се е обърнала с призив за СПИРАНЕ на водените бойни действия в Константиновка.

    23:00 05.07.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Факти

    5 6 Отговор
    Руснаците превзели град и молят украинците да спрат да ги бият в него. Е това руската пропаганда е като един безкраен комедиен скеч.

    23:02 05.07.2026

  • 98 абе

    5 1 Отговор

    До коментар #48 от "отстрани погледнато":

    къде ги четете тези глупотевини

    23:04 05.07.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Виждащ

    1 4 Отговор

    До коментар #99 от "Ко трoлиш вa пaацуyyлee cмръьдлиив":

    Съгласен.Така е.

    23:07 05.07.2026

  • 102 Верно си смърилник

    4 3 Отговор

    До коментар #99 от "Ко трoлиш вa пaацуyyлee cмръьдлиив":

    Защо ли англичаните признават за 300 000 руски жертви. И като се има предвид че това е врага значи и това е съмнително.

    Коментиран от #114

    23:09 05.07.2026

  • 103 Гост

    5 3 Отговор
    Още не са казали на Зелето, че града е превзет. Сигурно и за Лиман не знае. Разправят му че украинската армия е на подстъпите към Москва и той вярва щото е на 2-3 писти от белото.

    Коментиран от #107

    23:10 05.07.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 РУСКИЯТ ХЕЛИКОПТЕР

    3 2 Отговор
    К52 АЛИГАТОР

    ЗА КОЙТО СЪОБЩИХА
    РУСКИТЕ ВОЕННИ БЛОГЪРИ
    ЧЕ Е ПАДНАЛ,

    Е БИЛ УДАРЕН
    ОТ ПРИЯТЕЛСКИ ОГЪН.

    УБИТИЯТ ПИЛОТ
    НЕ Е НАВЪРШИЛ
    30 ГОДИНИ.

    ИЗВЪРШВАЛ Е ОПИТ ДА СВАЛИ
    ДРОН КОЙТО Е БИЛ СЪЩО РУСКИ .

    ПОРЕДНАТА РУСКА ОБОСРАЦИЯ.

    23:11 05.07.2026

  • 106 Моряка

    1 3 Отговор

    До коментар #51 от "Киев за два дня":

    Прав си.Те за това историята ще докара някой Сталиноподобен.Моли се да спре на Дунава.И Главнокомандващата да развее белите си килоти на Дунав мост.

    23:13 05.07.2026

  • 107 Те па на теб казаха

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "Гост":

    От пасолья.

    23:14 05.07.2026

  • 108 отстрани погледнато

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Факти":

    Логично наблюдение за разнопосочните резултати от развитието на събитията.
    При преплетени глобални многопластови интереси сметките на някои лидери се оказват сгрешени.

    23:14 05.07.2026

  • 109 Ами

    0 3 Отговор

    До коментар #89 от "Факти":

    На корпорациите им трябват точно такива като теб.
    Карат те да си мислиш че си някой. Че си личност, че си нещо.
    Ти им вярваш. Но за тях, ти си просто биологичен материал.
    След като спреш да им вършиш работата, просто те изхвърлят.

    23:14 05.07.2026

  • 110 Много се изложи Русия

    4 0 Отговор
    с тази лъжа. Явно наистина е в много голяма безизходица и отчаяние .

    23:16 05.07.2026

  • 111 ПУТИН

    3 0 Отговор

    До коментар #91 от "руски банан":

    НАГРАДИ

    ГЕНЕРАЛ СЕРГЕЙ КУЗОВЛЕВ

    ЗА ПРЕВЗЕМАНЕТО НА КУПЯСНК ......

    СЕГА ДА ГО НАГРАДИ

    ЗА ПРЕВЗЕМАНЕТО НА КОНСТАНТИНВКА....

    ЧОВЕЧЕЦА КОГАТО МУ СЛАГАШЕ
    МЕДАЛА ПУТИН,

    ГЛЕДАШЕ КАТО ТЕЛЕ

    ЗНАЕЙКИ ЧЕ КУПЯНСК
    Е ОЩЕ УКРАИНСКИ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
    ..

    23:18 05.07.2026

  • 112 Моряка

    0 1 Отговор

    До коментар #91 от "руски банан":

    Най добре по този въпрос да се изкаже приятелят ми Стоянчо.Момчето много знае.Даже е бил войник!

    23:18 05.07.2026

  • 113 Путqin

    0 0 Отговор
    Ама, как е възможно да съм такъв злодий, че и да се гавря с паметта на убитите

    23:20 05.07.2026

  • 114 Ко трoлиш вa пaацуyyлee cмръьдлиив

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Верно си смърилник":

    Свободни съчинения. Едно и също ва cмрaдлякккк...над 2 милиона руски cвине дадоха фира досега и са на 50 км.от границата си

    23:21 05.07.2026

  • 115 Гориил

    0 0 Отговор
    Киевският режим не е направил абсолютно нищо, за да гарантира, че телата на загиналите ще бъдат погребани достойно от техните семейства. Украинските власти за пореден път демонстрираха, че гледат на своите военни като на консуматив, изпратен на фронта чрез принудителна мобилизация.

    23:26 05.07.2026

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