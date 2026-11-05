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ISW: Украинската армия осуети плановете на Русия в няколко направления
  Тема: Украйна

ISW: Украинската армия осуети плановете на Русия в няколко направления

5 Ноември, 2026 17:25 710 36

  • украйна-
  • русия-
  • контраатака-
  • институт за изследване на войната-
  • константиновка

ISW отчита руски опити за атаки в Сумска, Харковска, Донецка и Запорожка област. Вероятен руски успех е регистриран само в северозападната част на Константиновка

ISW: Украинската армия осуети плановете на Русия в няколко направления - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските сили са провели контраатаки и са осуетили руски опити за напредване по няколко направления на фронта. Информацията е на Института за изследване на войната (ISW), който анализира боевете на 3 и 4 ноември.

В северната част на Сумска област руските сили са опитали да настъпят, но не са постигнали напредък заради украинска контраатака североизточно от Суми. Руските атаки са били спрени и в района на Борова в Харковска област.

Атаките към Славянск и Краматорск не са успели

Основните усилия на руската армия продължават да са насочени към украинския укрепен пояс в Донбас. Руските сили са атакували позиции източно от Славянск и Краматорск, но не са успели да се придвижат напред.

ISW свързва това с украински контраатаки по южния бряг на река Северски Донец и югоизточно от Славянск. В оценката си институтът посочва:

„Руските сили продължиха настъпателните операции, но не напреднаха.“

В Доброполското направление също не е отчетено руско придвижване. Украинските контраатаки са ограничили руските атаки и там.

Вероятен руски успех край Константиновка

Различна е оценката за района на Константиновка. Според ISW руските сили вероятно са консолидирали позиции в северозападната част на града. Украинските сили са нанесли най-малко осем удара по руски позиции в радиус от един километър от района.

Това е единственият район в Донецка област, за който анализаторите допускат определен руски успех. В същото време данните не сочат широко настъпление, а вероятно укрепване на вече достигнати позиции.

В Запорожка област руските сили са опитали да се придвижат южно от Орехов. Според оценката на ISW целта е била да се доближат достатъчно до Запорожие, за да поставят областния център в обсега на руската артилерия. Украинските контраатаки са ограничили това придвижване.

Само 7 квадратни километра за Русия през октомври

На този фон руското настъпление през октомври е останало ограничено. По данни, цитирани от УНИАН, руските сили са завзели 7 квадратни километра украинска територия. Това е най-слабият им месечен резултат от есента на 2023 г.

За сравнение, през септември и октомври 2025 г. Русия е завзела съответно 492 и 586 квадратни километра. През същите месеци на 2024 г. показателите са били 398 и 559 квадратни километра.

ISW отчита и украински напредък в Сумска и Донецка област. Данните за отделните участъци остават свързани с динамиката на боевете, а оценката за района на Константиновка е формулирана като вероятен, а не окончателно потвърден руски успех.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Армия на РФ

    8 14 Отговор
    Ем толкова си можем

    17:28 05.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Данчо

    12 6 Отговор
    Глупости на търкалета

    17:31 05.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кина

    11 6 Отговор
    Днес искал ли е пари или бомби зеления парцал..?

    Коментиран от #9, #12, #20

    17:33 05.11.2026

  • 6 Само питам

    7 9 Отговор
    Тези ли щяха да воюват с НАТО?

    17:33 05.11.2026

  • 7 Примати

    4 14 Отговор
    Русия вече дава по над 2000 общи санитарни загуби на ден. Така както се смяташе , че Украйна ще започне да използва по около 500 далекобойни дрона чак през 2027 а се случи през предния октомври , така съвсем скоро един украински оператор ще може да насочва по няколко десетки дрона с изкуствен интелект , които в последната миля ще прибодиват автономност и тогава руските загуби ще станат по над 3000 на ден. Тогава много бързо всичко за Русия ще приключи

    Коментиран от #16

    17:34 05.11.2026

  • 8 Гост

    7 4 Отговор
    Данните и сведенията на ИСВ са непотвърдени, и като такива следва да се приемат като необмързващи с действителната обстановка!

    Коментиран от #17

    17:36 05.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 @@@

    13 6 Отговор
    Урсулите не само не могат да приемат реалността.
    Те са слепи за реалността и още по-слепи за идващото бъдеще.
    Не могат да схванат как така Русия вместо да умре, расте.
    Как вместо да я задушат, тя не само успява да обърне хватката, но и да лидира останалия свят.
    Не могат да разберат защо става така и единственият рефлекс, който имат,
    е да настояват на своето си и все така така тъпо се забиват в една и съща стена и не могат да я заобиколят.
    А светът се промени много, последователно и постепенно, както беше предвидено.
    Русия ще вземе Донбас, но не само Донбас, Русия ще вземе и Киев,
    ако така тъпо упорстват от Украйна и ЕС.

    Коментиран от #13

    17:37 05.11.2026

  • 11 За квадратен километър

    4 9 Отговор
    Умират 1 000 руснака.
    Сухата статистика.

    Коментиран от #23

    17:38 05.11.2026

  • 12 Урсула

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "Кина":

    Днеска звънна дадохме му 20млрд. да видим какво ще направи. Утре пак.

    17:39 05.11.2026

  • 13 Русия загуби тази война

    6 11 Отговор

    До коментар #10 от "@@@":

    Напразно гинат русначетата.

    Коментиран от #19

    17:40 05.11.2026

  • 14 Бункермен

    5 7 Отговор
    Генералите ми казаха че всё идёт по плану

    17:41 05.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Буданов

    8 3 Отговор
    След къщата на ужасите трябва да замажем с фолшиви новини, няма как.

    17:43 05.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 А на мен ми е домъчняло

    5 7 Отговор

    До коментар #5 от "Кина":

    за оня парцал Zaхарова.

    17:44 05.11.2026

  • 21 Прогноза

    8 3 Отговор
    За да има траен мир и повечето да са доволни трябва Русия да вземе всичко до Днепър.Киев си остава столица но и пограничен град.Украйна остава неутрална държава само с полиция и жандармерия.Буфер между НАТО и Русия.В противен случай там си става като Палестина .Вечен конфликт.

    17:45 05.11.2026

  • 22 хихи

    7 5 Отговор
    ВСУ настъпва към ЛВов, понеже Киев загуби стратегическо значение..., а руската армия поради недостиг на техника ГСМ им оказва много слаба подкрепа...

    17:45 05.11.2026

  • 23 За 1 м2

    8 5 Отговор

    До коментар #11 от "За квадратен километър":

    На ден пукясват 3000 нацията киефски

    17:45 05.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пацифист

    6 5 Отговор
    Трябва да си тотално луд, за да се биеш заради някаква си територия

    Коментиран от #31

    17:49 05.11.2026

  • 27 Да се чете

    7 3 Отговор
    Укровермахта яде бой по всички направления на фронта.

    17:50 05.11.2026

  • 28 БРАВО БРАВО

    7 2 Отговор
    А сега се върнете в реалността.

    17:50 05.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Колко време и жертви

    6 5 Отговор
    са необходими на Путин и Тръмп, за да разберат, че не могат да победят Украйна и Европа?!

    И айде - да речем, че Тръмп богатее от войната, ама Путин какво дири ?
    Украйна го направи разноглед!

    Коментиран от #35

    17:53 05.11.2026

  • 31 Ти за какво

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Пацифист":

    би се бил?!

    Аман от миротворци!😡

    17:54 05.11.2026

  • 32 Чичо Кольо

    3 4 Отговор
    Еваларката.Украинците са пичове.

    17:55 05.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Мъките на дъртака кремълски

    2 4 Отговор
    Вече пета година не свършват.

    17:57 05.11.2026

  • 35 Де факто

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "Колко време и жертви":

    Украинците победиха и Хитлер навремето.

    17:57 05.11.2026

  • 36 Оня

    5 0 Отговор
    Много сте забавни честно! Голяма веселба е с вас!. Константиновка!?!?!? Че те я взеха преди половин година! Ама то туй вашето е като бременност май на деветия не може и да си признаете! Еииии много ви благодаря че ме разсмяхте искрено!

    18:00 05.11.2026

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