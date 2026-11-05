ISW: Украинската армия осуети плановете на Русия в няколко направления

Украинските сили са провели контраатаки и са осуетили руски опити за напредване по няколко направления на фронта. Информацията е на Института за изследване на войната (ISW), който анализира боевете на 3 и 4 ноември.

В северната част на Сумска област руските сили са опитали да настъпят, но не са постигнали напредък заради украинска контраатака североизточно от Суми. Руските атаки са били спрени и в района на Борова в Харковска област.

Атаките към Славянск и Краматорск не са успели

Основните усилия на руската армия продължават да са насочени към украинския укрепен пояс в Донбас. Руските сили са атакували позиции източно от Славянск и Краматорск, но не са успели да се придвижат напред.

ISW свързва това с украински контраатаки по южния бряг на река Северски Донец и югоизточно от Славянск. В оценката си институтът посочва:

„Руските сили продължиха настъпателните операции, но не напреднаха.“

В Доброполското направление също не е отчетено руско придвижване. Украинските контраатаки са ограничили руските атаки и там.

Вероятен руски успех край Константиновка

Различна е оценката за района на Константиновка. Според ISW руските сили вероятно са консолидирали позиции в северозападната част на града. Украинските сили са нанесли най-малко осем удара по руски позиции в радиус от един километър от района.

Това е единственият район в Донецка област, за който анализаторите допускат определен руски успех. В същото време данните не сочат широко настъпление, а вероятно укрепване на вече достигнати позиции.

В Запорожка област руските сили са опитали да се придвижат южно от Орехов. Според оценката на ISW целта е била да се доближат достатъчно до Запорожие, за да поставят областния център в обсега на руската артилерия. Украинските контраатаки са ограничили това придвижване.

Само 7 квадратни километра за Русия през октомври

На този фон руското настъпление през октомври е останало ограничено. По данни, цитирани от УНИАН, руските сили са завзели 7 квадратни километра украинска територия. Това е най-слабият им месечен резултат от есента на 2023 г.

За сравнение, през септември и октомври 2025 г. Русия е завзела съответно 492 и 586 квадратни километра. През същите месеци на 2024 г. показателите са били 398 и 559 квадратни километра.

ISW отчита и украински напредък в Сумска и Донецка област. Данните за отделните участъци остават свързани с динамиката на боевете, а оценката за района на Константиновка е формулирана като вероятен, а не окончателно потвърден руски успех.

Източници: unian.net