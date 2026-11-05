ISW: Украинската армия осуети плановете на Русия в няколко направления

Украинските сили са провели контраатаки и са осуетили руски опити за напредване по няколко направления на фронта. Информацията е на Института за изследване на войната (ISW), който анализира боевете на 3 и 4 ноември.
В северната част на Сумска област руските сили са опитали да настъпят, но не са постигнали напредък заради украинска контраатака североизточно от Суми. Руските атаки са били спрени и в района на Борова в Харковска област.
Атаките към Славянск и Краматорск не са успели
Основните усилия на руската армия продължават да са насочени към украинския укрепен пояс в Донбас. Руските сили са атакували позиции източно от Славянск и Краматорск, но не са успели да се придвижат напред.
ISW свързва това с украински контраатаки по южния бряг на река Северски Донец и югоизточно от Славянск. В оценката си институтът посочва:„Руските сили продължиха настъпателните операции, но не напреднаха.“
В Доброполското направление също не е отчетено руско придвижване. Украинските контраатаки са ограничили руските атаки и там.
Вероятен руски успех край Константиновка
Различна е оценката за района на Константиновка. Според ISW руските сили вероятно са консолидирали позиции в северозападната част на града. Украинските сили са нанесли най-малко осем удара по руски позиции в радиус от един километър от района.
Това е единственият район в Донецка област, за който анализаторите допускат определен руски успех. В същото време данните не сочат широко настъпление, а вероятно укрепване на вече достигнати позиции.
В Запорожка област руските сили са опитали да се придвижат южно от Орехов. Според оценката на ISW целта е била да се доближат достатъчно до Запорожие, за да поставят областния център в обсега на руската артилерия. Украинските контраатаки са ограничили това придвижване.
Само 7 квадратни километра за Русия през октомври
На този фон руското настъпление през октомври е останало ограничено. По данни, цитирани от УНИАН, руските сили са завзели 7 квадратни километра украинска територия. Това е най-слабият им месечен резултат от есента на 2023 г.
За сравнение, през септември и октомври 2025 г. Русия е завзела съответно 492 и 586 квадратни километра. През същите месеци на 2024 г. показателите са били 398 и 559 квадратни километра.
ISW отчита и украински напредък в Сумска и Донецка област. Данните за отделните участъци остават свързани с динамиката на боевете, а оценката за района на Константиновка е формулирана като вероятен, а не окончателно потвърден руски успех.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Армия на РФ
17:28 05.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Данчо
17:31 05.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Кина
Коментиран от #9, #12, #20
17:33 05.11.2026
6 Само питам
17:33 05.11.2026
7 Примати
Коментиран от #16
17:34 05.11.2026
8 Гост
Коментиран от #17
17:36 05.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 @@@
Те са слепи за реалността и още по-слепи за идващото бъдеще.
Не могат да схванат как така Русия вместо да умре, расте.
Как вместо да я задушат, тя не само успява да обърне хватката, но и да лидира останалия свят.
Не могат да разберат защо става така и единственият рефлекс, който имат,
е да настояват на своето си и все така така тъпо се забиват в една и съща стена и не могат да я заобиколят.
А светът се промени много, последователно и постепенно, както беше предвидено.
Русия ще вземе Донбас, но не само Донбас, Русия ще вземе и Киев,
ако така тъпо упорстват от Украйна и ЕС.
Коментиран от #13
17:37 05.11.2026
11 За квадратен километър
Сухата статистика.
Коментиран от #23
17:38 05.11.2026
12 Урсула
До коментар #5 от "Кина":Днеска звънна дадохме му 20млрд. да видим какво ще направи. Утре пак.
17:39 05.11.2026
13 Русия загуби тази война
До коментар #10 от "@@@":Напразно гинат русначетата.
Коментиран от #19
17:40 05.11.2026
14 Бункермен
17:41 05.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Буданов
17:43 05.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 А на мен ми е домъчняло
До коментар #5 от "Кина":за оня парцал Zaхарова.
17:44 05.11.2026
21 Прогноза
17:45 05.11.2026
22 хихи
17:45 05.11.2026
23 За 1 м2
До коментар #11 от "За квадратен километър":На ден пукясват 3000 нацията киефски
17:45 05.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Пацифист
Коментиран от #31
17:49 05.11.2026
27 Да се чете
17:50 05.11.2026
28 БРАВО БРАВО
17:50 05.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Колко време и жертви
И айде - да речем, че Тръмп богатее от войната, ама Путин какво дири ?
Украйна го направи разноглед!
Коментиран от #35
17:53 05.11.2026
31 Ти за какво
До коментар #26 от "Пацифист":би се бил?!
Аман от миротворци!😡
17:54 05.11.2026
32 Чичо Кольо
17:55 05.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Мъките на дъртака кремълски
17:57 05.11.2026
35 Де факто
До коментар #30 от "Колко време и жертви":Украинците победиха и Хитлер навремето.
17:57 05.11.2026
36 Оня
18:00 05.11.2026