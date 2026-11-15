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Искри в Барселона: жилищната криза отприщи ново недоволство

Искри в Барселона: жилищната криза отприщи ново недоволство

15 Ноември, 2026 20:39 860 9

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Стотици поискаха освобождаването на четирима задържани след безредиците около протестите заради жилищната криза в Испания

Искри в Барселона: жилищната криза отприщи ново недоволство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стотици хора протестираха в Барселона с искане за освобождаването на четирима души, задържани след безредици около демонстрация срещу жилищната криза в Испания. Проявата беше организирана от Организацията на наемателите COSHAC и премина без сериозни инциденти.

Градската полиция оцени броя на участниците на около 700 души, докато COSHAC заяви, че в шествието са се включили хиляди. ДПА цитира каталунските полицейски сили, според които по време на новата демонстрация не са регистрирани сериозни нарушения.

Четирима остават в предварителен арест

Четиримата са били задържани след безредици в периферията на протестно шествие на 11 ноември. Съдът е постановил предварително задържане без възможност за освобождаване под гаранция.

Според обвинението те са заподозрени в умишлено повреждане на имущество, нападения над полицейски служители и нарушаване на обществения ред. До приключването на производството обвиненията не са доказана вина.

Говорителката на COSHAC Марта Есприу определи задържанията като „политически мотивирани и явно репресивни“. Организацията обяви, че ще обжалва съдебните решения.

Различни версии за участниците в безредиците

Каталунският премиер Салвадор Иля заяви, че в демонстрациите са се внедрили „анархистки и радикални антисистемни групи“, които са искали да предизвикат хаос. Министърът на вътрешните работи Нурия Парлон нарече участниците в безредиците „шепа престъпници“, занимаващи се с вандализъм.

Началникът на каталунската полиция Силвия Ката заяви, че става дума за радикални антидържавни движения, чиято цел е „да посеят хаос и страх“. Полицията обаче не е съобщила нови данни, които да потвърждават политическата ориентация или мотивите на задържаните.

В публичното пространство бяха отправени и твърдения, че безредиците са били провокирани от ултраси или крайнодесни екстремисти. Към момента властите не са потвърдили тази версия.

Протестите преди предсрочните избори

Напрежението избухна на фона на обща стачка и протести срещу високите разходи за жилища. Лидерът на опозицията Алберто Нунес Фейхо и партията „Вокс“ критикуваха стачката и заключителните митинги. Фейхо обвини премиера Педро Санчес, че използва жилищната криза за политически цели.

Предсрочните парламентарни избори в Испания са насрочени за 29 ноември. До тях се стигна, след като инициатива на правителството за засилване на защитата на наемателите не получи необходимата парламентарна подкрепа.


Испания
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