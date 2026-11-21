Испанското правителство ще удължи специалния данък върху банките до края на 2027 г., като очаква от него около 1,4 млрд. евро за жилищна политика. Решението ще бъде внесено за одобрение от Министерския съвет на 24 ноември, обяви премиерът Педро Санчес в интервю за радио „Онда Серо“.

„Това ще означава, че ще съберем 1,4 млрд. евро и ще ги насочим изцяло към изграждането на защитени жилища, данъчни облекчения за наематели и обновяване на жилища“, заяви Санчес.

Над 6000 жилища и 52 000 ремонта

По разчетите на правителството приходите ще позволят изграждането на над 6000 жилища на достъпни цени, обновяването на около 52 000 съществуващи жилища и предоставянето на данъчни облекчения на близо 120 000 наематели през следващия парламентарен мандат.

Санчес уточни, че ако Социалистическата партия запази управлението след парламентарните избори на 29 ноември, данъкът ще остане в сила през целия следващ мандат. Действащият режим изтича в края на 2026 г.

Данъкът засяга най-големите банки

Ставката варира между 1 и 7 процента в зависимост от размера на нетните лихвени приходи и комисионите на кредитните институции. Най-високото облагане се прилага за банки с годишни приходи над 5 млрд. евро.

Мярката засяга основно трите най-големи испански банкови групи – „Сантандер“, ББВА и „Кайшабанк“. Специалният данък върху извънредните приходи беше удължен за три години през декември 2024 г. като част от мерките за ограничаване на последиците от поскъпването на живота.

Жилищата са водеща тема преди изборите

Новото удължаване идва на фона на засилващо се недоволство от високите цени на жилищата и наемите. През последните седмици в Испания се проведоха масови протести, а жилищната криза беше сред причините и за обща стачка на 11 ноември.

Санчес насрочи предсрочни избори за 29 ноември. Според публикуваните социологически проучвания консервативната Народна партия има преднина пред управляващата Испанска социалистическа работническа партия, но за съставяне на правителство вероятно ще се нуждае от подкрепата на крайнодясната „Вокс“.

Източници: europapress.es, rtve.es, efe.com