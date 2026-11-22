Протести на служители от транспорта и образованието ще засегнат Белгия и Испания през следващите дни. Летище Брюксел очаква по-голямата част от полетите в понеделник, 23 ноември, да бъдат отменени заради участието на част от служителите по управление на въздушното движение в национална демонстрация.

„За съжаление летище Брюксел очаква значителни смущения в работата си през този ден“, се посочва в съобщение на летището, цитирано от Ройтерс. Очаква се протестът да засегне въздушния трафик и обслужването на пътниците.

Учителите в Барселона излизат отново на улицата

Около 3000 души участваха в протестно шествие на учители в Барселона. Демонстрацията се проведе под лозунга „Заедно в защита на публичното, приобщаващо и качествено образование“.

Преподавателите настояват разходите за образование в Каталуния да достигнат 6% от брутния вътрешен продукт. Сред исканията им са по-високи заплати, по-малко ученици в паралелките и назначаване на допълнителен персонал за приобщаващо образование.

Учителските синдикати поискаха каталунският министър на образованието да започне нови преговори с организациите, които не са подписали постигнатото в края на май споразумение. Протестът се състоя почти шест месеца след договореностите между каталунското правителство и част от синдикатите.

Властите твърдят, че учебната година е започнала с над 1000 допълнителни специалисти в публичните училища, както и с увеличение с повече от 36% на персонала, ангажиран с приобщаващото образование. Въпреки това учителите планират стачка на 26 ноември.

Железничарите отмениха стачката

На този фон железничарите в Испания отмениха планираната за 23 ноември ефективна стачка. Решението беше обявено, след като машинистите постигнаха споразумение с Министерството на транспорта.

Синдикатът Semaf, който е последният голям синдикат, подкрепял протеста, съобщи, че членовете му няма да стачкуват във вторник. Договорено е да бъде изработена пътна карта с по-строги ограничения върху времето за управление на влаковете и гарантирани периоди за почивка на екипите.

Предвижда се и нов протокол за действие при лошо време. Движението на влаковете ще се преценява въз основа на конкретни прагови стойности от прогнозите на Държавната метеорологична агенция.

Споразумението временно прекратява напрежението в железопътния сектор, възникнало след влаковата катастрофа край Урда на 28 октомври. По данни на БНР при инцидента са загинали 69 души.

Източници: dariknews.bg, bnrnews.bg