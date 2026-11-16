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Британска подводница с „Трайдънт“ постави рекорд

Британска подводница с „Трайдънт“ постави рекорд

16 Ноември, 2026 09:56 1 216 21

  • hms vengeance-
  • трайдънт-
  • британски военноморски сили-
  • ядрено възпиране-
  • подводници-
  • британски флот

HMS Vengeance вероятно е прекарала около 217 дни под вода, преди да се завърне в базата Фаслейн. Министерството на отбраната не потвърждава официално точната продължителност на патрула

Британска подводница с „Трайдънт“ постави рекорд - 1
Снимка: Интернет
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Британската атомна подводница HMS Vengeance се е завърнала в базата Фаслейн на река Клайд след патрул, който вероятно е продължил около 217 дни. Ако оценката бъде потвърдена, това ще бъде най-дългата мисия на британска подводница, носеща балистични ракети „Трайдънт“.

Подводницата от клас „Вангард“ е била забелязана да напуска базата на 12 април, а на 15 ноември се е прибрала във Фаслейн. Британски военни анализатори изчисляват продължителността на патрула въз основа на тези дати и на публични снимки от завръщането.

Рекордът все още не е официално потвърден

Министерството на отбраната на Великобритания потвърди завръщането на екипажа след успешна мисия, но не съобщи точния брой дни, прекарани в морето. Ведомството традиционно не разкрива подробности за патрулите на ядрените подводници, включително тяхната продължителност.

На борда на HMS Vengeance са служили около 140 военнослужещи. Подводницата е с водоизместване около 15 000 тона и носи британските ядрени ракети „Трайдънт“. Правителството определи мисията като част от постоянната система за ядрено възпиране на страната.

„Тези мисии са крайъгълен камък на националната ни отбрана“, заяви първият държавен секретар Луиз Хейг при посрещането на екипажа. Според нея моряците прекарват месеци в морето далеч от семействата си, поддържайки постоянна готовност.

Патрулите стават все по-дълги

Предишният публично известен рекорд беше поставен от HMS Vanguard, която прекара 205 дни в непрекъснат патрул и се завърна във Великобритания през април 2026 г. Година по-рано същият клас подводници отчете мисия от 204 дни.

Според анализите удължаването на патрулите е свързано с ограничения брой налични подводници и забавянията при ремонта и поддръжката. Класът „Вангард“ включва четири подводници, но техническите престои могат да намалят броя на корабите, които са готови да поемат дежурството.

Операция „Релентлес“ гарантира, че най-малко една британска атомна подводница с балистични ракети се намира в морето по всяко време. Великобритания поддържа тази система повече от 57 години.

Четирите подводници от клас „Вангард“ трябва постепенно да бъдат заменени от новия клас „Дредноут“ в началото на 30-те години. До въвеждането му британският флот ще трябва да поддържа постоянното ядрено дежурство с остаряващите кораби, чиито мисии през последните години стават все по-продължителни.

Източници: ukdefencejournal.org.uk, navylookout.com, gov.uk


Великобритания
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