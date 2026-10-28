Как ще отговори НАТО при руски ядрен удар? Бивш директор разкри ключовото условие

Ако Русия използва ядрено оръжие срещу НАТО, отговорът на Алианса трябва да бъде „убедителен“ и бърз. Това заяви експертът на GLOBSEC и бивш директор по ядрената политика на НАТО Джим Стокс в интервю за Укринформ.
„В тази хипотетична ситуация, ако Русия използва ядрено оръжие, НАТО ще трябва да реагира. Отговорът трябва да бъде убедителен“, каза Стокс.
НАТО няма да разкрива предварително конкретния отговор
По думите му реакцията може да включва ядрени оръжия, конвенционално въоръжение или комбинация от двете. Решението ще бъде взето според конкретната ситуация, тъй като Алиансът не трябва да показва предварително на противника къде минават червените му линии и как би изглеждала евентуалната операция.
Стокс припомни позицията на НАТО, че при заплаха за сигурността на съюзниците Алиансът има готовност да нанесе щети, които значително надхвърлят всякакви възможни ползи за противника.
САЩ, Великобритания и Франция могат да действат самостоятелно
Бившият служител на щабквартирата на НАТО заяви, че при извънредна ситуация Алиансът може бързо да взема политически решения и да ги прилага. Той посочи и възможността отделни държави да действат независимо.
Според Стокс САЩ, Великобритания и Франция могат самостоятелно да използват ядрените си сили за възпиране на агресия срещу НАТО, като това не се отнася единствено до ядрено нападение. Той определи тази възможност като „огромно предимство“ за Алианса.
НАТО променя системата си за ядрено възпиране
След пълномащабното руско нахлуване в Украйна и определянето на Русия като заплаха за Алианса НАТО адаптира системата си за ядрено възпиране и модернизира ядрените си сили.
Стокс заяви, че ученията и подготовката за евентуална ядрена операция показват, че НАТО може да действа ефективно с настоящите си способности и в сегашната си конфигурация. Той припомни, че бойната авиация на Алианса може да използва ядрени бомби със свободно падане.
По думите му се обсъждат и възможности за изстрелване на ракети от море, суша или въздух. „Всички варианти трябва да останат на масата“, каза Стокс.
Изказването му идва на фона на задълбочаващото се ядрено и отбранително сътрудничество между Великобритания и Франция. През октомври британски и френски изтребители за първи път проведоха съвместно учение над Средиземно море с участието на френски ядрени сили. През юли 2025 г. двете държави се договориха да засилят координацията си в областта на ядреното възпиране заради нарастващите рискове за Европа и несигурността около ролята на САЩ като съюзник.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гробар
22:40 28.10.2026
3 Хайо
Коментиран от #12, #15
22:40 28.10.2026
4 Как ли
Коментиран от #9
22:41 28.10.2026
5 🦉🦉🦉🦉
да не отвърне ❗
22:41 28.10.2026
6 Удар
ракета (Сармат, Орешник и др.)
Коментиран от #7, #14
22:42 28.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Рублевка
Останалите натювци са клоуни, като зелен ски. Вече хленчат и се молят по телефона на Владимир Владимирович.
Коментиран от #22
22:43 28.10.2026
9 Гробар
До коментар #4 от "Как ли":Една ракетка просто изтрива голям град от лицето на земята. Далече от световен апокалипсис, но сравнително малки държавици като европейските ще станат необитаеми за известно време по разбираеми причини.
22:46 28.10.2026
10 Кина
22:47 28.10.2026
11 така, така
Бил е директор по ядрената политика на НАТО, трябва да му е останал спомен колко ракети имат Франция и Малобритания. Обективно, Малобритания няма как да я броим - техния ядрен арсенал се управлява от САЩ и ще си остане в силозите. Та къде е тръгнал да взима политически решения и да предприема независими действия!
Ми да се запита защо САЩ бяга от конфликт с Русия. Да си пуяк не е достоинство, а цирк. Пенсийката явно не стига и трябва да заработва от разни НПО-та на хранилката на ВПК.
22:48 28.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Дейта
22:50 28.10.2026
14 РЕАЛИСТ
До коментар #6 от "Удар":Великобритания проведе два теста , за да пробва , дали ракетите им Трайдънт с ядрени глави, са още годни за употреба. Изстреляха ги от подводници . При първият тест Трайдънт се насочи към САЩ и трябваше да я взривят дистанционно. След няколко години направиха втори опит , да уплашат Русия. На подводницата беше министърът на отбраната. Ракетата излетя и се върна , като бумеранг към подводницата. Щеше да стане голям сакатлък. Та помисли малко , когато пишеш глупости за руските ракети.
Коментиран от #21
22:51 28.10.2026
15 Копейка Идиot
До коментар #3 от "Хайо":Готов е да ОТГОВОРИ на агресията!!!
22:51 28.10.2026
16 Русия
Коментиран от #19
22:51 28.10.2026
17 Балкани
22:52 28.10.2026
18 Защо се занимавате
22:54 28.10.2026
19 🦉🦉🦉🦉
До коментар #16 от "Русия":Тя една кака- сврака ни казваше,
че Русия и чипове нямала,
та взимала от перални🤓
22:55 28.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Атом
До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":След многократните провали с руските ракети и Медведев нещо спря да говори за атом.
22:57 28.10.2026
22 Михаил
До коментар #8 от "Рублевка":Само в Русия ли стават?
22:59 28.10.2026
23 Маринов
23:02 28.10.2026