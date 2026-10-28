Как ще отговори НАТО при руски ядрен удар? Бивш директор разкри ключовото условие

Ако Русия използва ядрено оръжие срещу НАТО, отговорът на Алианса трябва да бъде „убедителен“ и бърз. Това заяви експертът на GLOBSEC и бивш директор по ядрената политика на НАТО Джим Стокс в интервю за Укринформ.

„В тази хипотетична ситуация, ако Русия използва ядрено оръжие, НАТО ще трябва да реагира. Отговорът трябва да бъде убедителен“, каза Стокс.

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НАТО няма да разкрива предварително конкретния отговор

По думите му реакцията може да включва ядрени оръжия, конвенционално въоръжение или комбинация от двете. Решението ще бъде взето според конкретната ситуация, тъй като Алиансът не трябва да показва предварително на противника къде минават червените му линии и как би изглеждала евентуалната операция.

Стокс припомни позицията на НАТО, че при заплаха за сигурността на съюзниците Алиансът има готовност да нанесе щети, които значително надхвърлят всякакви възможни ползи за противника.

САЩ, Великобритания и Франция могат да действат самостоятелно

Бившият служител на щабквартирата на НАТО заяви, че при извънредна ситуация Алиансът може бързо да взема политически решения и да ги прилага. Той посочи и възможността отделни държави да действат независимо.

Според Стокс САЩ, Великобритания и Франция могат самостоятелно да използват ядрените си сили за възпиране на агресия срещу НАТО, като това не се отнася единствено до ядрено нападение. Той определи тази възможност като „огромно предимство“ за Алианса.

НАТО променя системата си за ядрено възпиране

След пълномащабното руско нахлуване в Украйна и определянето на Русия като заплаха за Алианса НАТО адаптира системата си за ядрено възпиране и модернизира ядрените си сили.

Стокс заяви, че ученията и подготовката за евентуална ядрена операция показват, че НАТО може да действа ефективно с настоящите си способности и в сегашната си конфигурация. Той припомни, че бойната авиация на Алианса може да използва ядрени бомби със свободно падане.

По думите му се обсъждат и възможности за изстрелване на ракети от море, суша или въздух. „Всички варианти трябва да останат на масата“, каза Стокс.

Изказването му идва на фона на задълбочаващото се ядрено и отбранително сътрудничество между Великобритания и Франция. През октомври британски и френски изтребители за първи път проведоха съвместно учение над Средиземно море с участието на френски ядрени сили. През юли 2025 г. двете държави се договориха да засилят координацията си в областта на ядреното възпиране заради нарастващите рискове за Европа и несигурността около ролята на САЩ като съюзник.

Източници: ukrinform.ua