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Как ще отговори НАТО при руски ядрен удар? Бивш директор разкри ключовото условие
  Тема: Украйна

Как ще отговори НАТО при руски ядрен удар? Бивш директор разкри ключовото условие

28 Октомври, 2026 22:38 567 23

  • нато-
  • ядрено възпиране-
  • русия-
  • джим стокс-
  • ядрено оръжие

Джим Стокс допуска ядрен, конвенционален или комбиниран отговор на Алианса при руска употреба на ядрено оръжие

Как ще отговори НАТО при руски ядрен удар? Бивш директор разкри ключовото условие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако Русия използва ядрено оръжие срещу НАТО, отговорът на Алианса трябва да бъде „убедителен“ и бърз. Това заяви експертът на GLOBSEC и бивш директор по ядрената политика на НАТО Джим Стокс в интервю за Укринформ.

„В тази хипотетична ситуация, ако Русия използва ядрено оръжие, НАТО ще трябва да реагира. Отговорът трябва да бъде убедителен“, каза Стокс.

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НАТО няма да разкрива предварително конкретния отговор

По думите му реакцията може да включва ядрени оръжия, конвенционално въоръжение или комбинация от двете. Решението ще бъде взето според конкретната ситуация, тъй като Алиансът не трябва да показва предварително на противника къде минават червените му линии и как би изглеждала евентуалната операция.

Стокс припомни позицията на НАТО, че при заплаха за сигурността на съюзниците Алиансът има готовност да нанесе щети, които значително надхвърлят всякакви възможни ползи за противника.

САЩ, Великобритания и Франция могат да действат самостоятелно

Бившият служител на щабквартирата на НАТО заяви, че при извънредна ситуация Алиансът може бързо да взема политически решения и да ги прилага. Той посочи и възможността отделни държави да действат независимо.

Според Стокс САЩ, Великобритания и Франция могат самостоятелно да използват ядрените си сили за възпиране на агресия срещу НАТО, като това не се отнася единствено до ядрено нападение. Той определи тази възможност като „огромно предимство“ за Алианса.

НАТО променя системата си за ядрено възпиране

След пълномащабното руско нахлуване в Украйна и определянето на Русия като заплаха за Алианса НАТО адаптира системата си за ядрено възпиране и модернизира ядрените си сили.

Стокс заяви, че ученията и подготовката за евентуална ядрена операция показват, че НАТО може да действа ефективно с настоящите си способности и в сегашната си конфигурация. Той припомни, че бойната авиация на Алианса може да използва ядрени бомби със свободно падане.

По думите му се обсъждат и възможности за изстрелване на ракети от море, суша или въздух. „Всички варианти трябва да останат на масата“, каза Стокс.

Изказването му идва на фона на задълбочаващото се ядрено и отбранително сътрудничество между Великобритания и Франция. През октомври британски и френски изтребители за първи път проведоха съвместно учение над Средиземно море с участието на френски ядрени сили. През юли 2025 г. двете държави се договориха да засилят координацията си в областта на ядреното възпиране заради нарастващите рискове за Европа и несигурността около ролята на САЩ като съюзник.

Източници: ukrinform.ua


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гробар

    10 3 Отговор
    Сарматите ще ви ударят преди да разберете какво се случва.

    22:40 28.10.2026

  • 3 Хайо

    13 1 Отговор
    И тогава се преминава при тотално унищожение на света .Готов ли е този идиот на това ? Аман от идиоти .

    Коментиран от #12, #15

    22:40 28.10.2026

  • 4 Как ли

    7 2 Отговор
    Просто няма да има време за отговора. Хиперзвуковия е с по косматите гърди.

    Коментиран от #9

    22:41 28.10.2026

  • 5 🦉🦉🦉🦉

    8 2 Отговор
    Хипотетично... НАТьо може и ...
    да не отвърне ❗

    22:41 28.10.2026

  • 6 Удар

    2 9 Отговор
    Сигурно е, че първият ядрен удар ще бъде над русията от аварирала руска
    ракета (Сармат, Орешник и др.)

    Коментиран от #7, #14

    22:42 28.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Рублевка

    8 1 Отговор
    Ядрен удар на САЩ против РФ трябва да бъде одобрен от президента на САЩ, което няма никога да стане, независимо кой е президент на САЩ. Там самоубийци и убийци на нацията не стават президенти.
    Останалите натювци са клоуни, като зелен ски. Вече хленчат и се молят по телефона на Владимир Владимирович.

    Коментиран от #22

    22:43 28.10.2026

  • 9 Гробар

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Как ли":

    Една ракетка просто изтрива голям град от лицето на земята. Далече от световен апокалипсис, но сравнително малки държавици като европейските ще станат необитаеми за известно време по разбираеми причини.

    22:46 28.10.2026

  • 10 Кина

    4 1 Отговор
    Палячовците и техните телевизионни удари...Позната картинка..! УДАР ПО ТЕЛЕВИЗОРА..!

    22:47 28.10.2026

  • 11 така, така

    6 1 Отговор
    тоя е бил доста мотан, когато ги е плещил тия глупости.
    Бил е директор по ядрената политика на НАТО, трябва да му е останал спомен колко ракети имат Франция и Малобритания. Обективно, Малобритания няма как да я броим - техния ядрен арсенал се управлява от САЩ и ще си остане в силозите. Та къде е тръгнал да взима политически решения и да предприема независими действия!
    Ми да се запита защо САЩ бяга от конфликт с Русия. Да си пуяк не е достоинство, а цирк. Пенсийката явно не стига и трябва да заработва от разни НПО-та на хранилката на ВПК.

    22:48 28.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дейта

    1 1 Отговор
    Ще отговори с лубрикант

    22:50 28.10.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Удар":

    Великобритания проведе два теста , за да пробва , дали ракетите им Трайдънт с ядрени глави, са още годни за употреба. Изстреляха ги от подводници . При първият тест Трайдънт се насочи към САЩ и трябваше да я взривят дистанционно. След няколко години направиха втори опит , да уплашат Русия. На подводницата беше министърът на отбраната. Ракетата излетя и се върна , като бумеранг към подводницата. Щеше да стане голям сакатлък. Та помисли малко , когато пишеш глупости за руските ракети.

    Коментиран от #21

    22:51 28.10.2026

  • 15 Копейка Идиot

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хайо":

    Готов е да ОТГОВОРИ на агресията!!!

    22:51 28.10.2026

  • 16 Русия

    0 3 Отговор
    не разполага с реален ядрен потенциал. Годишно, едва успява да презареди с ядрено гориво шест балистични ракети. Руснаците, също като нас, се лишиха от научния си елит. Учените им избягаха в гнилия запад и няма изгледи, поне в обозримо бъдеще, този вакуум да се запълни.

    Коментиран от #19

    22:51 28.10.2026

  • 17 Балкани

    1 1 Отговор
    НАТО Първо ще отговори с декларация. После ... ще видим...

    22:52 28.10.2026

  • 18 Защо се занимавате

    1 1 Отговор
    с евтина пропаганда? Имайте малко достойнство и подобни глупости и бози не ги тиражирайте!

    22:54 28.10.2026

  • 19 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Русия":

    Тя една кака- сврака ни казваше,
    че Русия и чипове нямала,
    та взимала от перални🤓

    22:55 28.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Атом

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":

    След многократните провали с руските ракети и Медведев нещо спря да говори за атом.

    22:57 28.10.2026

  • 22 Михаил

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Рублевка":

    Само в Русия ли стават?

    22:59 28.10.2026

  • 23 Маринов

    0 0 Отговор
    Вижте заглавието и до правете сметката за това какво иска пропагандата. Да ни накарат да свикнем с мисълта, че Русия крои планове за нападение на територии на НАТО. А Русия си няма хал хабер от такива мисли и подготовки. И свиквайки с тези натрапващо послания ще приемем, че е истина, след една провокация с дронове, ракета, самолет. И войната стартира. С то, преди 30тина години Русия проучваше възможността да кандидатства и да е приета в НАТО. За втори път. Първият е бил през 1954 г, мисля, когато се е създала тази организация. Русия последователно работи по идеята на де Гол за обща структура от Лисабон до Владивосток. И всичко се атакува и чрез такива статии. Хората в НАТО си гонят милитаризиране и подготовка за ТСВ, няма две мнения.

    23:02 28.10.2026

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