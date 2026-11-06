Франция тества балистична ракета от подводница

Франция извърши първия подводен пуск на модернизираната стратегическа балистична ракета M51.3. Ракетата беше изстреляна на 6 октомври от атомната подводница с балистични ракети „Льо Вижилан“ край Финистер, без ядрен боен заряд. Тя е паднала в предварително определен район в Северния Атлантик, на стотици километри от френския бряг.

Президентът Еманюел Макрон наблюдава изпитанието от борда на френската фрегата „Оверн“. „Това е много важен момент за стратегическата ни достоверност“, заяви той, като определи пуска като стъпка напред в модернизирането на френските ядрени сили.

Обсегът на M51.3 не е 1000 километра

Френското военно министерство не е обявило официалния обсег на M51.3. Според оценки, цитирани от Defense News, той надхвърля 9500 километра, докато предишната версия M51 е оценявана с обсег над 9000 километра. Associated Press посочва по-широк диапазон от 8000 до 10 000 километра за семейството M51, тъй като точните характеристики не са публични.

M51.3 е тристепенна ракета с твърдо гориво, разработена от ArianeGroup. Тя е предназначена за четирите френски атомни подводници с балистични ракети, всяка от които може да носи до 16 ракети. Според данни, цитирани от Defense News, M51.3 може да носи между четири и шест самостоятелно насочвани бойни глави.

Френското военно министерство посочва, че новата версия предлага по-голям обсег, по-висока точност и по-добра способност за преодоляване на противоракетна отбрана. M51.3 е въведена на въоръжение през октомври 2025 г., а изпитанието от „Льо Вижилан“ е било част от проверката на подводницата след продължителен ремонт и модернизация.

Откъде идва числото 1000 километра

Твърдението, че Франция е разработила подводна балистична ракета с обсег 1000 километра, смесва два различни типа оръжия. Обсег от около 1000 километра се свързва с морската крилата ракета MdCN, известна и като SCALP Naval. Тя може да се изстрелва от френски фрегати и от подводници от клас „Сюфрен“, но не лети по балистична траектория и не е част от ядрения ракетен компонент на Франция.

Балистичната M51.3 е оръжие за стратегическо възпиране с междуконтинентален обсег. Точните ѝ характеристики остават непублични, но наличните оценки показват, че обсегът ѝ е многократно по-голям от 1000 километра.

Източници: defensenews.com, apnews.com, lemonde.fr