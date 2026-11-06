Франция тества балистична ракета от подводница

Франция извърши първия подводен пуск на модернизираната стратегическа балистична ракета M51.3. Ракетата беше изстреляна на 6 октомври от атомната подводница с балистични ракети „Льо Вижилан“ край Финистер, без ядрен боен заряд. Тя е паднала в предварително определен район в Северния Атлантик, на стотици километри от френския бряг.
Президентът Еманюел Макрон наблюдава изпитанието от борда на френската фрегата „Оверн“. „Това е много важен момент за стратегическата ни достоверност“, заяви той, като определи пуска като стъпка напред в модернизирането на френските ядрени сили.
Обсегът на M51.3 не е 1000 километра
Френското военно министерство не е обявило официалния обсег на M51.3. Според оценки, цитирани от Defense News, той надхвърля 9500 километра, докато предишната версия M51 е оценявана с обсег над 9000 километра. Associated Press посочва по-широк диапазон от 8000 до 10 000 километра за семейството M51, тъй като точните характеристики не са публични.
M51.3 е тристепенна ракета с твърдо гориво, разработена от ArianeGroup. Тя е предназначена за четирите френски атомни подводници с балистични ракети, всяка от които може да носи до 16 ракети. Според данни, цитирани от Defense News, M51.3 може да носи между четири и шест самостоятелно насочвани бойни глави.
Френското военно министерство посочва, че новата версия предлага по-голям обсег, по-висока точност и по-добра способност за преодоляване на противоракетна отбрана. M51.3 е въведена на въоръжение през октомври 2025 г., а изпитанието от „Льо Вижилан“ е било част от проверката на подводницата след продължителен ремонт и модернизация.
Откъде идва числото 1000 километра
Твърдението, че Франция е разработила подводна балистична ракета с обсег 1000 километра, смесва два различни типа оръжия. Обсег от около 1000 километра се свързва с морската крилата ракета MdCN, известна и като SCALP Naval. Тя може да се изстрелва от френски фрегати и от подводници от клас „Сюфрен“, но не лети по балистична траектория и не е част от ядрения ракетен компонент на Франция.
Балистичната M51.3 е оръжие за стратегическо възпиране с междуконтинентален обсег. Точните ѝ характеристики остават непублични, но наличните оценки показват, че обсегът ѝ е многократно по-голям от 1000 километра.
Източници: defensenews.com, apnews.com, lemonde.fr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фуражката Радев
Коментиран от #6
04:58 06.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ДА СЕ ЗНАЕ
Този негов въпрос не можете да изтриете от историята..нали?
За единствен,достоен победител във Втората световна война, самата Германия признава СССР..
Припомням ви факта
Не можете да надвикате историята!!!!
Коментиран от #8, #10, #12
05:04 06.11.2026
5 Е и кво?
Коментиран от #9
05:05 06.11.2026
6 Ама кой ни е
До коментар #1 от "Фуражката Радев":Виновен че сме шарани? Новите ни "съюзници" ни "прегърнаха" и ни обезоръжиха, понеже до вчера им бяхме смъртни врагове. Това от историята е познато. Само дето ние бяхме наивници та вярваме на врагове-съюзници.
05:07 06.11.2026
7 оня с коня
05:08 06.11.2026
8 Не ни интересува
До коментар #4 от "ДА СЕ ЗНАЕ":Какво искаш да ни кажеш.
Коментиран от #14
05:09 06.11.2026
9 Ми нищо
До коментар #5 от "Е и кво?":Учените отдавна доказаха,че за да се унищожи света са достатъчни около 120 ядрени бомби.От сегашните,не като онези над Япония.
Така,че коментарът ти е напълно излишен.
Коментиран от #19
05:12 06.11.2026
10 Точно така е
До коментар #4 от "ДА СЕ ЗНАЕ":Разните евро-кукута франция и микробритания, както и сащ наистина са се присламчили тогава за победители. Както и сега се правят на силни.
Коментиран от #11, #13
05:13 06.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ
До коментар #4 от "ДА СЕ ЗНАЕ":Откъде ги преписа?
Коментиран от #15
05:17 06.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 оня с коня
До коментар #12 от "ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ":от историята, има го запечатано на лента за такива като вас къде искате да подмените историята
Коментиран от #17, #18
05:23 06.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 И това какво общо има
До коментар #15 от "оня с коня":Със статията?
05:26 06.11.2026
18 ВСВ я печелят
До коментар #15 от "оня с коня":САЩ, Великобритания и Лендлиза.
05:27 06.11.2026
19 Със 120 има
До коментар #9 от "Ми нищо":Анализи, че температурата на планетата ще падне до минус 60, минус 70 градуса и няма да има слънце дълги години, поради огромен дим в атмосферата! Но, днеска вече тези ненормалници изпратиха вече доста дим горе. Всеки ден горят танкове, танкери, военни заводи, нефто-преработвателни заводи... Така че, днес бройката до окончателното замръзване може да е станала още по-малка.
05:31 06.11.2026