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Франция тества балистична ракета от подводница

Франция тества балистична ракета от подводница

6 Ноември, 2026 04:39 513 19

  • франция-
  • m51.3-
  • балистични ракети-
  • ядрено възпиране-
  • подводници

M51.3 е изстреляна без ядрен заряд, а оценяваният ѝ обсег надхвърля 9500 километра. Числото 1000 километра се отнася до друга френска ракета – крилатата MdCN

Франция тества балистична ракета от подводница - 1
Снимка: militarnyi.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Франция извърши първия подводен пуск на модернизираната стратегическа балистична ракета M51.3. Ракетата беше изстреляна на 6 октомври от атомната подводница с балистични ракети „Льо Вижилан“ край Финистер, без ядрен боен заряд. Тя е паднала в предварително определен район в Северния Атлантик, на стотици километри от френския бряг.

Президентът Еманюел Макрон наблюдава изпитанието от борда на френската фрегата „Оверн“. „Това е много важен момент за стратегическата ни достоверност“, заяви той, като определи пуска като стъпка напред в модернизирането на френските ядрени сили.

Обсегът на M51.3 не е 1000 километра

Френското военно министерство не е обявило официалния обсег на M51.3. Според оценки, цитирани от Defense News, той надхвърля 9500 километра, докато предишната версия M51 е оценявана с обсег над 9000 километра. Associated Press посочва по-широк диапазон от 8000 до 10 000 километра за семейството M51, тъй като точните характеристики не са публични.

M51.3 е тристепенна ракета с твърдо гориво, разработена от ArianeGroup. Тя е предназначена за четирите френски атомни подводници с балистични ракети, всяка от които може да носи до 16 ракети. Според данни, цитирани от Defense News, M51.3 може да носи между четири и шест самостоятелно насочвани бойни глави.

Френското военно министерство посочва, че новата версия предлага по-голям обсег, по-висока точност и по-добра способност за преодоляване на противоракетна отбрана. M51.3 е въведена на въоръжение през октомври 2025 г., а изпитанието от „Льо Вижилан“ е било част от проверката на подводницата след продължителен ремонт и модернизация.

Откъде идва числото 1000 километра

Твърдението, че Франция е разработила подводна балистична ракета с обсег 1000 километра, смесва два различни типа оръжия. Обсег от около 1000 километра се свързва с морската крилата ракета MdCN, известна и като SCALP Naval. Тя може да се изстрелва от френски фрегати и от подводници от клас „Сюфрен“, но не лети по балистична траектория и не е част от ядрения ракетен компонент на Франция.

Балистичната M51.3 е оръжие за стратегическо възпиране с междуконтинентален обсег. Точните ѝ характеристики остават непублични, но наличните оценки показват, че обсегът ѝ е многократно по-голям от 1000 километра.

Източници: defensenews.com, apnews.com, lemonde.fr


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фуражката Радев

    2 4 Отговор
    А Мунчо няма и едно торпедо…

    Коментиран от #6

    04:58 06.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ДА СЕ ЗНАЕ

    5 5 Отговор
    Фелдмаршал Кайтел изгледал презрително американските,френските и английските представители и попитал Жуков:-"ТЕЗИ, И ТЕ ЛИ СА "ПОБЕДИТЕЛИ""???
    Този негов въпрос не можете да изтриете от историята..нали?
    За единствен,достоен победител във Втората световна война, самата Германия признава СССР..
    Припомням ви факта
    Не можете да надвикате историята!!!!

    Коментиран от #8, #10, #12

    05:04 06.11.2026

  • 5 Е и кво?

    4 4 Отговор
    С тази ракета макаронът плаши Русия? Франция има 290 атомни бойни глави. А Русия над 6000! И руснаците са единствените в света, които имат всичките ресурси и специалисти да създадат още няколко хиляди за нула време! И при днешната ситуация май вече са създали още за да има за всички достатъчно.

    Коментиран от #9

    05:05 06.11.2026

  • 6 Ама кой ни е

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Фуражката Радев":

    Виновен че сме шарани? Новите ни "съюзници" ни "прегърнаха" и ни обезоръжиха, понеже до вчера им бяхме смъртни врагове. Това от историята е познато. Само дето ние бяхме наивници та вярваме на врагове-съюзници.

    05:07 06.11.2026

  • 7 оня с коня

    4 3 Отговор
    Нека не забравяме че Вермахта прегазва французите за шест седмици!

    05:08 06.11.2026

  • 8 Не ни интересува

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "ДА СЕ ЗНАЕ":

    Какво искаш да ни кажеш.

    Коментиран от #14

    05:09 06.11.2026

  • 9 Ми нищо

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Е и кво?":

    Учените отдавна доказаха,че за да се унищожи света са достатъчни около 120 ядрени бомби.От сегашните,не като онези над Япония.
    Така,че коментарът ти е напълно излишен.

    Коментиран от #19

    05:12 06.11.2026

  • 10 Точно така е

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "ДА СЕ ЗНАЕ":

    Разните евро-кукута франция и микробритания, както и сащ наистина са се присламчили тогава за победители. Както и сега се правят на силни.

    Коментиран от #11, #13

    05:13 06.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "ДА СЕ ЗНАЕ":

    Откъде ги преписа?

    Коментиран от #15

    05:17 06.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ":

    от историята, има го запечатано на лента за такива като вас къде искате да подмените историята

    Коментиран от #17, #18

    05:23 06.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 И това какво общо има

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    Със статията?

    05:26 06.11.2026

  • 18 ВСВ я печелят

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    САЩ, Великобритания и Лендлиза.

    05:27 06.11.2026

  • 19 Със 120 има

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ми нищо":

    Анализи, че температурата на планетата ще падне до минус 60, минус 70 градуса и няма да има слънце дълги години, поради огромен дим в атмосферата! Но, днеска вече тези ненормалници изпратиха вече доста дим горе. Всеки ден горят танкове, танкери, военни заводи, нефто-преработвателни заводи... Така че, днес бройката до окончателното замръзване може да е станала още по-малка.

    05:31 06.11.2026

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