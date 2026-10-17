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Мъск: AI и роботи са единственият изход за дълга на САЩ

Мъск: AI и роботи са единственият изход за дълга на САЩ

17 Октомври, 2026 19:16 711 24

  • илон мъск-
  • държавен дълг-
  • изкуствен интелект-
  • роботи-
  • догe

Предприемачът заяви пред биографа си Уолтър Айзъксън, че ограничаването на разходите няма да реши бюджетния проблем

Мъск: AI и роботи са единственият изход за дълга на САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Илон Мъск заяви, че изкуственият интелект и роботите са единственият начин Съединените щати да решат проблема с държавния дълг. Той направи изказването в интервю с биографа си Уолтър Айзъксън, което е част от новия подкаст „The Builders with Walter Isaacson“.

„Единственият начин да решим държавния дълг е чрез изкуствен интелект и роботи. Няма да го решим, като просто пестим“, каза Мъск. Интервюто ще бъде публикувано като част от поредицата, чийто първи епизод трябва да излезе във вторник.

Мъск призна, че DOGE не е успял да намали дефицита

Предприемачът заяви, че работата на DOGE - структурата, с която той беше свързан по време на престоя си във Вашингтон - е показала, че бюджетният дефицит не може да бъде решен „отвътре в правителството“. Axios определи експеримента като неуспешен и посочи, че думите на Мъск оставят отворена възможността бъдеща администрация да направи нов опит, но с помощта на по-развити системи с изкуствен интелект.

По думите му политическа воля за намаляване на разходите липсва в президентската институция, Камарата на представителите, Сената и съдебната власт. „На практика никой, който има власт в правителството, не иска да намали разходите“, каза Мъск, като посочи сенатора Ранд Пол като едно от редките изключения.

Дефицитът и лихвите продължават да растат

Проблемът, за който говори Мъск, е свързан с постоянното разминаване между приходите и разходите на федералното правителство. Конгресната бюджетна служба оцени дефицита за финансовата 2026 година на 2 трилиона долара. Агенцията очаква нетните лихвени разходи по държавния дълг да достигнат около 1 трилион долара.

Правителствената служба за отчетност съобщи, че държавният дълг, държан от публични кредитори, е бил 31,3 трилиона долара през април. Според прогнозите на Конгресната бюджетна служба той ще нарасне от 101 процента от брутния вътрешен продукт през 2026 година до 120 процента през 2036 година.

„Трябваше да се върна по-рано към AI“

Мъск призна, че е прекарал прекалено дълго време извън компаниите си, докато е работил с администрацията. Той каза, че официалното му участие в Белия дом е продължило четири месеца, но е трябвало да остане повече зад кулисите и да се върне по-рано към изкуствения интелект.

Източници: axios.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много ясно нали той ги прави

    7 0 Отговор
    И ще ги продава на САЩ

    Коментиран от #6

    19:19 17.10.2026

  • 2 Севги Гюнай

    7 0 Отговор
    Тези сме ги слушали 80 години

    Коментиран от #8

    19:20 17.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Русия ще им прати от техният Робот

    1 2 Отговор
    Пияният Игор

    Уахахахах уахахахаха

    Коментиран от #5

    19:23 17.10.2026

  • 5 Зевдзед Фикме

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Русия ще им прати от техният Робот":

    Направо Путин ще им прати Роби да им служат без пари
    После ги зариват и тва е!

    19:25 17.10.2026

  • 6 Този си гледа кяра

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Много ясно нали той ги прави":

    И не му дреме за народа на САЩ

    Коментиран от #23

    19:25 17.10.2026

  • 7 Мани ги тоо Мъск

    0 1 Отговор
    Къв е тоо???

    Да видят новата Лада
    Да видят новият Москвич
    Да видят новите Рускини

    19:27 17.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 жик так

    4 0 Отговор
    Нищо няма да намали дълга ви . Спиралата е възходяща !
    За 10 години , дългът е нараснал двойно .
    За това време 6 години е управлявал чичо Дони и 4 години бай Дън !!

    19:29 17.10.2026

  • 10 жик так

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "И Па Русия изяде боя":

    Цяла Европа пламна !
    Белгия ,Франция ,Германия ,Испания , че сега и Италия ...
    За Западен Пакистан няма да говорим !
    Путин ще сваляте , а правителствата на Запад са с под 10% рейтинг !!!

    Коментиран от #13

    19:30 17.10.2026

  • 11 Ще изгние ли капитала

    2 0 Отговор
    Дългът на САЩ и на всички държави, облигациите, изкарват спестяванията да работят, и така спасяват светът от капиталистическа криза. Надутите печалби от енергетика, спасяват борсите от фалит. Напрактика фирмите от 25 години не дават дивидент и печалба, така не плащат данъци, просто си надуват акциите.

    19:31 17.10.2026

  • 12 Тоя хубавец

    1 2 Отговор
    е поискал Старлинк за Украина да бъде ограничен!

    Открито подкрепи Путин.

    19:33 17.10.2026

  • 13 Пламнаха ти потурите!

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "жик так":

    Хората протестират, това е нормално, винаги е имало протести, това да не ти е Монголската федерация!

    Коментиран от #17, #19

    19:35 17.10.2026

  • 14 Дълг

    4 0 Отговор
    Ами да! Слагаме парите в ИИ и роботи, балонът се пука,
    парите и дългът изчезват. Това е планът.

    19:36 17.10.2026

  • 15 Баце

    3 0 Отговор
    В превод този казва: толкова сме заборчнели, че сме дори и зад Етиопия и Нигерия, единствено 5-ти флот и балоните от Уолстрийт ни крепят над водата, но вече никой не се хваща на въдицата. Това, ИИ е последният ни шарен балон за балъци. Кълвете, пък после ревете.

    19:39 17.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 жик так

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Пламнаха ти потурите!":

    Че кой протестира срещу хубав живот ?!!
    Май нещо ти куцат опорките !!

    19:44 17.10.2026

  • 18 САЩ имат по-голям износ от Китай

    1 1 Отговор
    САЩ имат по-голям износ от Китай. Всичко е американско. С американски собственици, храни и ай-ти секторът, много немски и швейцарски фирми, финансови инструменти и банкиране. С роботите искат да елиминират разходите за труд и да правят евтино и да го правят в САЩ, но това няма да върне работни мест, а точно обратно. Фирмите ще останат дори в чужбина да използват зли еко закони - липса на екология, и да използват евтина енергия и ресурси. Да, вярно е, че бизнеса в богатите икономики дават 80% от добавената стойност за разход за труд, 20% да плащат лихва по кредита за инвестицията и да си надуват акциите. Но роботите не са потребители и дефлацията е лоша търговия и лошо за заемите - както е станало в Голямата депресия - нали всеки бизнес и борсите са купуваш евтино продаваш скъпо. Дългът на САЩ и на всички държави, облигациите, изкарват спестяванията да работят, и така спасяват светът от капиталистическа криза. Надутите печалби от енергетика, спасяват борсите от фалит. Напрактика фирмите от 25 години не дават дивидент и печалба, така не плащат данъци, просто си надуват акциите.

    19:50 17.10.2026

  • 19 Хората в демокрациите

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Пламнаха ти потурите!":

    са свикнали да протестират за всичко.

    За животните, за природата, за горите по Амазонка, за правата на човека и т. н.
    За всичко и за всеки!

    Протести няма само в Мордор.

    Коментиран от #21

    19:51 17.10.2026

  • 20 жик так

    4 0 Отговор
    класация на държавите според природните ресурси :

    Русия е държавата с най-богати природни ресурси в света, притежаваща запаси на приблизителна обща стойност между 75 и 100 трилиона щатски долара.

    На второ място са щатите с 45 трилиона . След още 5 трилиона дългове и няма да има какво да заложат !!
    Ще трябва само войни да правят !

    19:53 17.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Стенли

    2 0 Отговор
    Да спрат да се месят по цял свят да водят , войни и някои ще кажат ама руската федерация , как се меси , но те се месят , но разликата е , че сащ , искат да са на всяка манджа мерудия ,

    20:00 17.10.2026

  • 23 Стенли

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Този си гледа кяра":

    Много точно казано , нали тези роботи ще заемат нечии райони места , и то обикновено на по ниско квалифицирани хора

    20:03 17.10.2026

  • 24 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    И този е същия измамник като тръмп

    20:10 17.10.2026