Мъск: AI и роботи са единственият изход за дълга на САЩ

Илон Мъск заяви, че изкуственият интелект и роботите са единственият начин Съединените щати да решат проблема с държавния дълг. Той направи изказването в интервю с биографа си Уолтър Айзъксън, което е част от новия подкаст „The Builders with Walter Isaacson“.
„Единственият начин да решим държавния дълг е чрез изкуствен интелект и роботи. Няма да го решим, като просто пестим“, каза Мъск. Интервюто ще бъде публикувано като част от поредицата, чийто първи епизод трябва да излезе във вторник.
Мъск призна, че DOGE не е успял да намали дефицита
Предприемачът заяви, че работата на DOGE - структурата, с която той беше свързан по време на престоя си във Вашингтон - е показала, че бюджетният дефицит не може да бъде решен „отвътре в правителството“. Axios определи експеримента като неуспешен и посочи, че думите на Мъск оставят отворена възможността бъдеща администрация да направи нов опит, но с помощта на по-развити системи с изкуствен интелект.
По думите му политическа воля за намаляване на разходите липсва в президентската институция, Камарата на представителите, Сената и съдебната власт. „На практика никой, който има власт в правителството, не иска да намали разходите“, каза Мъск, като посочи сенатора Ранд Пол като едно от редките изключения.
Дефицитът и лихвите продължават да растат
Проблемът, за който говори Мъск, е свързан с постоянното разминаване между приходите и разходите на федералното правителство. Конгресната бюджетна служба оцени дефицита за финансовата 2026 година на 2 трилиона долара. Агенцията очаква нетните лихвени разходи по държавния дълг да достигнат около 1 трилион долара.
Правителствената служба за отчетност съобщи, че държавният дълг, държан от публични кредитори, е бил 31,3 трилиона долара през април. Според прогнозите на Конгресната бюджетна служба той ще нарасне от 101 процента от брутния вътрешен продукт през 2026 година до 120 процента през 2036 година.
„Трябваше да се върна по-рано към AI“
Мъск призна, че е прекарал прекалено дълго време извън компаниите си, докато е работил с администрацията. Той каза, че официалното му участие в Белия дом е продължило четири месеца, но е трябвало да остане повече зад кулисите и да се върне по-рано към изкуствения интелект.
Източници: axios.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много ясно нали той ги прави
Коментиран от #6
19:19 17.10.2026
2 Севги Гюнай
Коментиран от #8
19:20 17.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Русия ще им прати от техният Робот
Уахахахах уахахахаха
Коментиран от #5
19:23 17.10.2026
5 Зевдзед Фикме
До коментар #4 от "Русия ще им прати от техният Робот":Направо Путин ще им прати Роби да им служат без пари
После ги зариват и тва е!
19:25 17.10.2026
6 Този си гледа кяра
До коментар #1 от "Много ясно нали той ги прави":И не му дреме за народа на САЩ
Коментиран от #23
19:25 17.10.2026
7 Мани ги тоо Мъск
Да видят новата Лада
Да видят новият Москвич
Да видят новите Рускини
19:27 17.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 жик так
За 10 години , дългът е нараснал двойно .
За това време 6 години е управлявал чичо Дони и 4 години бай Дън !!
19:29 17.10.2026
10 жик так
До коментар #8 от "И Па Русия изяде боя":Цяла Европа пламна !
Белгия ,Франция ,Германия ,Испания , че сега и Италия ...
За Западен Пакистан няма да говорим !
Путин ще сваляте , а правителствата на Запад са с под 10% рейтинг !!!
Коментиран от #13
19:30 17.10.2026
11 Ще изгние ли капитала
19:31 17.10.2026
12 Тоя хубавец
Открито подкрепи Путин.
19:33 17.10.2026
13 Пламнаха ти потурите!
До коментар #10 от "жик так":Хората протестират, това е нормално, винаги е имало протести, това да не ти е Монголската федерация!
Коментиран от #17, #19
19:35 17.10.2026
14 Дълг
парите и дългът изчезват. Това е планът.
19:36 17.10.2026
15 Баце
19:39 17.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 жик так
До коментар #13 от "Пламнаха ти потурите!":Че кой протестира срещу хубав живот ?!!
Май нещо ти куцат опорките !!
19:44 17.10.2026
18 САЩ имат по-голям износ от Китай
19:50 17.10.2026
19 Хората в демокрациите
До коментар #13 от "Пламнаха ти потурите!":са свикнали да протестират за всичко.
За животните, за природата, за горите по Амазонка, за правата на човека и т. н.
За всичко и за всеки!
Протести няма само в Мордор.
Коментиран от #21
19:51 17.10.2026
20 жик так
Русия е държавата с най-богати природни ресурси в света, притежаваща запаси на приблизителна обща стойност между 75 и 100 трилиона щатски долара.
На второ място са щатите с 45 трилиона . След още 5 трилиона дългове и няма да има какво да заложат !!
Ще трябва само войни да правят !
19:53 17.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Стенли
20:00 17.10.2026
23 Стенли
До коментар #6 от "Този си гледа кяра":Много точно казано , нали тези роботи ще заемат нечии райони места , и то обикновено на по ниско квалифицирани хора
20:03 17.10.2026
24 стоян георгиев
20:10 17.10.2026