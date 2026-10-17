Мъск: AI и роботи са единственият изход за дълга на САЩ

Илон Мъск заяви, че изкуственият интелект и роботите са единственият начин Съединените щати да решат проблема с държавния дълг. Той направи изказването в интервю с биографа си Уолтър Айзъксън, което е част от новия подкаст „The Builders with Walter Isaacson“.

„Единственият начин да решим държавния дълг е чрез изкуствен интелект и роботи. Няма да го решим, като просто пестим“, каза Мъск. Интервюто ще бъде публикувано като част от поредицата, чийто първи епизод трябва да излезе във вторник.

Мъск призна, че DOGE не е успял да намали дефицита

Предприемачът заяви, че работата на DOGE - структурата, с която той беше свързан по време на престоя си във Вашингтон - е показала, че бюджетният дефицит не може да бъде решен „отвътре в правителството“. Axios определи експеримента като неуспешен и посочи, че думите на Мъск оставят отворена възможността бъдеща администрация да направи нов опит, но с помощта на по-развити системи с изкуствен интелект.

По думите му политическа воля за намаляване на разходите липсва в президентската институция, Камарата на представителите, Сената и съдебната власт. „На практика никой, който има власт в правителството, не иска да намали разходите“, каза Мъск, като посочи сенатора Ранд Пол като едно от редките изключения.

Дефицитът и лихвите продължават да растат

Проблемът, за който говори Мъск, е свързан с постоянното разминаване между приходите и разходите на федералното правителство. Конгресната бюджетна служба оцени дефицита за финансовата 2026 година на 2 трилиона долара. Агенцията очаква нетните лихвени разходи по държавния дълг да достигнат около 1 трилион долара.

Правителствената служба за отчетност съобщи, че държавният дълг, държан от публични кредитори, е бил 31,3 трилиона долара през април. Според прогнозите на Конгресната бюджетна служба той ще нарасне от 101 процента от брутния вътрешен продукт през 2026 година до 120 процента през 2036 година.

„Трябваше да се върна по-рано към AI“

Мъск призна, че е прекарал прекалено дълго време извън компаниите си, докато е работил с администрацията. Той каза, че официалното му участие в Белия дом е продължило четири месеца, но е трябвало да остане повече зад кулисите и да се върне по-рано към изкуствения интелект.

Източници: axios.com