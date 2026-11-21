Двама салвадорски военнослужещи са загинали, а други двама са ранени при взрив в лагер в Хаити, съобщиха Въоръжените сили на Ел Салвадор. Инцидентът е станал, докато военните са работели с експлозиви. Не са уточнени нито видът на материалите, нито точното място на взрива.

Имената на загиналите не са съобщени. За ранените е известно, че са получили медицинска помощ, но военните власти не са обявили подробности за състоянието им. „Изказваме най-дълбоките си съболезнования и солидарност със семействата на загиналите“, заявиха от армията на Ел Салвадор.

Това са първите официално потвърдени смъртни случаи сред салвадорските военнослужещи, изпратени в Хаити. Според Ройтерс двамата са загинали при работа с експлозиви, а правителствен говорител е заявил, че на този етап няма допълнителна информация за обстоятелствата около взрива.

Защо Ел Салвадор изпрати войници в Хаити

Около 2500 салвадорски военнослужещи бяха изпратени в Хаити през октомври по заповед на президента Найиб Букеле. Официално операцията има за цел да помогне за откриването на четирима салвадорски авиационни техници, които изчезнаха на 18 октомври след нападение в района на Кроа-де-Букe, североизточно от Порт-о-Пренс.

Техниците са били част от международните Сили за потушаване на бандите, подкрепяни от ООН. Допълнителният контингент, изпратен от Букеле, обаче не е част от тази мисия и действа по двустранно споразумение с хаитянското правителство. Четиримата изчезнали не са открити, а лидер на банда от района е намекнал във видеосъобщения, че те са били убити, без да поема отговорност.

Салвадорските сили вече участваха в операции срещу позиции и домове, свързвани с влиятелни лидери на банди около столицата. Хаитянското правителство иска да задълбочи сътрудничеството със Салвадор и обяви споразумение за изграждане на нови затвори, но не са посочени стойността и сроковете на проекта.

Боевете се разширяват около Порт-о-Пренс

Инцидентът става на фона на засилени боеве в Хаити. На 19 ноември хаитянската полиция съобщи, че най-малко 34 предполагаеми членове на банди са били убити в Мартисан при операция с участието на полицията и частна охранителна компания. Районът е ключов, защото контролира главния път от Порт-о-Пренс към западните и южните части на страната. Бандите държат Мартисан от около пет години и налагат такси на преминаващите автомобили, като блокират доставките и придвижването на хора.

Подкрепяните от ООН сили съобщават за операции в Табaр и в централния департамент Артибонит, където въоръжени групировки атакуват транспортни маршрути и населени места. Агенция Асошиейтед прес определи действията в Мартисан като първата значима операция там, откакто бандите поеха контрола над района през 2021 г.

Цената за цивилното население остава висока. Службата на ООН за правата на човека съобщи, че от началото на годината до 31 октомври при въоръжено насилие са загинали 4595 души, а 2050 са били ранени. Между юли и септември най-малко 514 души са загинали при операции на националните сили за сигурност срещу банди, понякога с подкрепата на частна военна компания. ООН предупреди, че въоръжените групировки засилват отвличанията, принудителното набиране на деца и нападенията срещу жители, заподозрени в сътрудничество със силите за сигурност.

Хаити се опитва да възстанови държавния контрол и да организира избори през 2027 г. Страната няма избран президент след убийството на Жовенел Моиз през юли 2021 г., а продължаващите боеве поставят под въпрос възможността за сигурно гласуване и трайно възстановяване на институциите.

Източници: apnews.com, aol.com