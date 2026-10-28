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Доналд Тръмп ще забрани термина „изкуствен интелект“ в документи

Доналд Тръмп ще забрани термина „изкуствен интелект“ в документи

28 Октомври, 2026 10:11 468 0

  • доналд тръмп-
  • изкуствен интелект-
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  • сащ-
  • технологии

Президентът на САЩ настоява технологията да бъде наричана „суперинтелект“, заповед на Белия дом вече насочва федералните агенции към новото наименование

Доналд Тръмп ще забрани термина „изкуствен интелект“ в документи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че употребата на термина „изкуствен интелект“ скоро ще бъде официално забранена в съответните документи и „навсякъде другаде“. Той обоснова решението с твърдението, че наименованието е неточно.

„В най-кратък срок официално ще забраним термина „AI/Artificial Intelligence“ във всички съответни документи и навсякъде другаде заради неговата неточност“, написа Тръмп в „Трут Соушъл“. Публикацията беше цитирана от ДПА.

Американският президент настоява изкуственият интелект да бъде наричан „суперинтелект“, а съкращението AI да бъде заменено със SI. Според него думата „изкуствен“ създава впечатление, че технологията е „фалшива“. Тръмп заяви още, че Белият дом ще разглежда като „враг“ всеки, който продължава да използва досегашното съкращение.

Какво вече е променено във федералната администрация

На 29 септември Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която насочи федералните ведомства да използват „суперинтелект“ и SI вместо „изкуствен интелект“ и AI в официалната кореспонденция, публичните съобщения, интернет страниците, докладите и политическите документи.

Документът се отнася до материали на изпълнителната власт, които не са част от законодателството. В него е записано, че вече издадени закони, регулации, договори и други исторически документи не трябва да бъдат променяни само заради новата терминология. Това означава, че обявената от Тръмп забрана не представлява автоматична отмяна на всички действащи правни текстове, в които се използва изразът „изкуствен интелект“.

Технологичният сектор не е заменил масово термина

Американските медии продължават основно да използват утвърденото понятие „изкуствен интелект“. Някои ръководители на технологични компании обаче вече публично използват предпочитания от Тръмп термин „суперинтелект“.

Новото изявление на президента разширява започналата през септември кампания за преименуване на технологията. Засега потвърдената задължителна промяна е в документите и комуникациите на федералната изпълнителна власт, докато за обща забрана извън администрацията не са посочени конкретен правен акт, срок или механизъм.

Източници: bta.bg, reuters.com


САЩ
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