Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Израел »
Израелска компания е заподозряна в следене на Starlink

Израелска компания е заподозряна в следене на Starlink

27 Октомври, 2026 12:54 842 7

  • starlink-
  • discover-tech-
  • киберсигурност-
  • онлайн реклами-
  • шпионски софтуер-
  • илон мъск

Discover-Tech е била водещ участник в рекламни търгове към потребители на сателитната услуга в над 100 държави

Израелска компания е заподозряна в следене на Starlink - 1
Reuters Reuters

Израелската компания за рекламни технологии Discover-Tech е заподозряна, че е използвала масирано насочване на онлайн реклами към потребители на сателитната интернет услуга Starlink, за да установява местоположението им и да проследява активността им. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на шестима източници, запознати с разследване на специалисти по киберсигурност.

Изследователи от TrendAI, подразделение на Trend Micro, са установили, че Discover-Tech е сред най-големите купувачи на рекламно пространство, насочено към потребители на Starlink по света. Компанията е била водещ участник в търговете за такива реклами в повече от 100 държави, включително в страни, където използването на Starlink е забранено или ограничено.

Подозрителна активност в конфликтни зони

В доклад, публикуван на 15 октомври, TrendAI описва дейността под кодовото име Shadow-Earth-79, без да посочва Discover-Tech. Шестима източници на Ройтерс обаче са потвърдили, че зад обозначението стои именно израелската компания.

Shadow-Earth-79 е била най-големият купувач на рекламно пространство в Сирия, Либия, Йемен и Южен Судан, а в Афганистан е била на второ място. Необичайно висок дял е отчетен и в рекламните търгове в Унгария, Израел, Египет, Азербайджан и Венецуела.

Според изследователите подобен модел трудно може да бъде обяснен с обичайни търговски интереси, тъй като търсенето на западна реклама в държави под санкции или в зони на въоръжени конфликти е ограничено. В доклада се посочва, че дейността е „по-скоро инфраструктура за насочване и проследяване, отколкото търговска рекламна операция“.

Риск за потребители и военни комуникации

Механизмът за автоматизирано наддаване за рекламно пространство позволява на участниците да получават информация за устройствата и интернет потребителите. Чрез комбиниране на тези данни с други източници може да се установяват самоличност, местоположение и навици, а в определени случаи да се подготвят целенасочени атаки със шпионски софтуер.

Рискът е особено сериозен в зони на военни действия. Starlink осигурява интернет връзка независимо от местните телекомуникационни оператори и се използва от украинските въоръжени сили за комуникации на фронтовата линия и управление на операции с безпилотни летателни апарати. Проследяването на терминали би могло да застраши както военни комуникации, така и хората, които разчитат на услугата.

На 15 октомври Citizen Lab и компанията за рекламна сигурност Confiant публикуваха отделни разследвания, в които пряко посочиха Discover-Tech като участник в мащабна операция за наблюдение. Според тях реклами, свързани с компанията, са се появявали и в чувствителни мрежи на медийни организации, държавни институции и технологични компании.

Рекламните платформи прекратиха достъпа

След публикуването на разследванията Google, Comcast и други компании са премахнали Discover-Tech от своите рекламни платформи. Според източници на Ройтерс голяма американска технологична компания и международна организация са започнали вътрешни проверки дали техни служители са били обект на подобно проследяване.

SpaceX не е отговорила на запитванията за коментар. Discover-Tech и нейният главен изпълнителен директор също не са отговорили на въпросите, изпратени през последните две седмици.

Източници: news.bg


Израел
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирчо кепето

    7 1 Отговор
    Топ журналистката на България излиза от болницата заключвайте се в колите..!

    13:00 27.10.2026

  • 2 ЕВРЕЙСКАТА ДЪРЖАВА ТЕРОРИСТ НОМЕР 1

    7 0 Отговор
    Тия убиват наред мъже, жени, деца. Повтарят нацистките теории за расите и жизненото пространство

    13:17 27.10.2026

  • 3 Полицаи из роди са

    1 0 Отговор
    Полицаи,не са фирми полицаи са !
    В България Перник са същите,с сателитни компании на някакъв Георгиев.

    13:25 27.10.2026

  • 4 Че то ако от Starlink не могат да

    3 1 Отговор
    гарантират "самоличност, местоположение и навици" трябва да се делиства от борсата защото са лъгали в проспекта си тогава и жестоки глоби за милиарди да им се наложат ... скоро ще фалират ми се струва. Много им се струпа

    Коментиран от #7

    13:34 27.10.2026

  • 5 Съд за Израел ! И санкции

    3 0 Отговор
    Вместо да изискват от потребителя да кликне върху злонамерен линк или файл, рекламите тихомълком се зареждат на устройството на жертвата и използват уязвимости в браузъра/уебсайта, за да инсталират шпионски софтуер Candiru , използван от наемници и терористи

    13:42 27.10.2026

  • 6 Съд за Израел ! И санкции

    2 0 Отговор
    Израелска агенция за "дигитална реклама" е ОПГ и управляваше канал за скрит шпионаж и доставка на шпионски софтуер без кликване, наречен AdFection

    13:44 27.10.2026

  • 7 Тук

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Че то ако от Starlink не могат да":

    Тук става въпрос, че индиректно чрез рекламни нагласи и кликове върху определени реклами тези шпиони ти създават виртуален профил, който наслагват с други бази данни които имат по други канали. Никой не говори, че провайъдъра споделя данни за потребителите.

    13:55 27.10.2026