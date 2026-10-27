Израелска компания е заподозряна в следене на Starlink

Израелската компания за рекламни технологии Discover-Tech е заподозряна, че е използвала масирано насочване на онлайн реклами към потребители на сателитната интернет услуга Starlink, за да установява местоположението им и да проследява активността им. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на шестима източници, запознати с разследване на специалисти по киберсигурност.

Изследователи от TrendAI, подразделение на Trend Micro, са установили, че Discover-Tech е сред най-големите купувачи на рекламно пространство, насочено към потребители на Starlink по света. Компанията е била водещ участник в търговете за такива реклами в повече от 100 държави, включително в страни, където използването на Starlink е забранено или ограничено.

Подозрителна активност в конфликтни зони

В доклад, публикуван на 15 октомври, TrendAI описва дейността под кодовото име Shadow-Earth-79, без да посочва Discover-Tech. Шестима източници на Ройтерс обаче са потвърдили, че зад обозначението стои именно израелската компания.

Shadow-Earth-79 е била най-големият купувач на рекламно пространство в Сирия, Либия, Йемен и Южен Судан, а в Афганистан е била на второ място. Необичайно висок дял е отчетен и в рекламните търгове в Унгария, Израел, Египет, Азербайджан и Венецуела.

Според изследователите подобен модел трудно може да бъде обяснен с обичайни търговски интереси, тъй като търсенето на западна реклама в държави под санкции или в зони на въоръжени конфликти е ограничено. В доклада се посочва, че дейността е „по-скоро инфраструктура за насочване и проследяване, отколкото търговска рекламна операция“.

Риск за потребители и военни комуникации

Механизмът за автоматизирано наддаване за рекламно пространство позволява на участниците да получават информация за устройствата и интернет потребителите. Чрез комбиниране на тези данни с други източници може да се установяват самоличност, местоположение и навици, а в определени случаи да се подготвят целенасочени атаки със шпионски софтуер.

Рискът е особено сериозен в зони на военни действия. Starlink осигурява интернет връзка независимо от местните телекомуникационни оператори и се използва от украинските въоръжени сили за комуникации на фронтовата линия и управление на операции с безпилотни летателни апарати. Проследяването на терминали би могло да застраши както военни комуникации, така и хората, които разчитат на услугата.

На 15 октомври Citizen Lab и компанията за рекламна сигурност Confiant публикуваха отделни разследвания, в които пряко посочиха Discover-Tech като участник в мащабна операция за наблюдение. Според тях реклами, свързани с компанията, са се появявали и в чувствителни мрежи на медийни организации, държавни институции и технологични компании.

Рекламните платформи прекратиха достъпа

След публикуването на разследванията Google, Comcast и други компании са премахнали Discover-Tech от своите рекламни платформи. Според източници на Ройтерс голяма американска технологична компания и международна организация са започнали вътрешни проверки дали техни служители са били обект на подобно проследяване.

SpaceX не е отговорила на запитванията за коментар. Discover-Tech и нейният главен изпълнителен директор също не са отговорили на въпросите, изпратени през последните две седмици.

Източници: news.bg