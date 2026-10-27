Израелска компания е заподозряна в следене на Starlink

Израелската компания за рекламни технологии Discover-Tech е заподозряна, че е използвала масирано насочване на онлайн реклами към потребители на сателитната интернет услуга Starlink, за да установява местоположението им и да проследява активността им. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на шестима източници, запознати с разследване на специалисти по киберсигурност.
Изследователи от TrendAI, подразделение на Trend Micro, са установили, че Discover-Tech е сред най-големите купувачи на рекламно пространство, насочено към потребители на Starlink по света. Компанията е била водещ участник в търговете за такива реклами в повече от 100 държави, включително в страни, където използването на Starlink е забранено или ограничено.
Подозрителна активност в конфликтни зони
В доклад, публикуван на 15 октомври, TrendAI описва дейността под кодовото име Shadow-Earth-79, без да посочва Discover-Tech. Шестима източници на Ройтерс обаче са потвърдили, че зад обозначението стои именно израелската компания.
Shadow-Earth-79 е била най-големият купувач на рекламно пространство в Сирия, Либия, Йемен и Южен Судан, а в Афганистан е била на второ място. Необичайно висок дял е отчетен и в рекламните търгове в Унгария, Израел, Египет, Азербайджан и Венецуела.
Според изследователите подобен модел трудно може да бъде обяснен с обичайни търговски интереси, тъй като търсенето на западна реклама в държави под санкции или в зони на въоръжени конфликти е ограничено. В доклада се посочва, че дейността е „по-скоро инфраструктура за насочване и проследяване, отколкото търговска рекламна операция“.
Риск за потребители и военни комуникации
Механизмът за автоматизирано наддаване за рекламно пространство позволява на участниците да получават информация за устройствата и интернет потребителите. Чрез комбиниране на тези данни с други източници може да се установяват самоличност, местоположение и навици, а в определени случаи да се подготвят целенасочени атаки със шпионски софтуер.
Рискът е особено сериозен в зони на военни действия. Starlink осигурява интернет връзка независимо от местните телекомуникационни оператори и се използва от украинските въоръжени сили за комуникации на фронтовата линия и управление на операции с безпилотни летателни апарати. Проследяването на терминали би могло да застраши както военни комуникации, така и хората, които разчитат на услугата.
На 15 октомври Citizen Lab и компанията за рекламна сигурност Confiant публикуваха отделни разследвания, в които пряко посочиха Discover-Tech като участник в мащабна операция за наблюдение. Според тях реклами, свързани с компанията, са се появявали и в чувствителни мрежи на медийни организации, държавни институции и технологични компании.
Рекламните платформи прекратиха достъпа
След публикуването на разследванията Google, Comcast и други компании са премахнали Discover-Tech от своите рекламни платформи. Според източници на Ройтерс голяма американска технологична компания и международна организация са започнали вътрешни проверки дали техни служители са били обект на подобно проследяване.
SpaceX не е отговорила на запитванията за коментар. Discover-Tech и нейният главен изпълнителен директор също не са отговорили на въпросите, изпратени през последните две седмици.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кирчо кепето
13:00 27.10.2026
2 ЕВРЕЙСКАТА ДЪРЖАВА ТЕРОРИСТ НОМЕР 1
13:17 27.10.2026
3 Полицаи из роди са
В България Перник са същите,с сателитни компании на някакъв Георгиев.
13:25 27.10.2026
4 Че то ако от Starlink не могат да
Коментиран от #7
13:34 27.10.2026
5 Съд за Израел ! И санкции
13:42 27.10.2026
6 Съд за Израел ! И санкции
13:44 27.10.2026
7 Тук
До коментар #4 от "Че то ако от Starlink не могат да":Тук става въпрос, че индиректно чрез рекламни нагласи и кликове върху определени реклами тези шпиони ти създават виртуален профил, който наслагват с други бази данни които имат по други канали. Никой не говори, че провайъдъра споделя данни за потребителите.
13:55 27.10.2026