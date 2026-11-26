Илон Мъск обеща всяко дете в САЩ да получи по две акции на SpaceX – една от компанията и една лично от него. Акцията, предоставена от SpaceX, трябва да бъде прехвърлена през декември 2026 г., а личната акция на Мъск – през юни 2027 г.

„Всяко дете в Америка ще получи две акции на SpaceX – една от компанията и една лично от мен“, написа Мъск в социалната мрежа X. Той не представи подробности как ще бъдат определени правоимащите, по какъв начин ще бъдат прехвърлени акциите и какви ограничения ще важат за тях.

По данни за 2024 г. на Бюрото за преброяване на населението в САЩ в страната живеят около 73 милиона души под 18-годишна възраст. При цена от 127,44 долара за акция стойността на две акции за всяко дете би достигнала приблизително 18,6 милиарда долара. Изчислението е направено по цената при затварянето на борсовата търговия.

Връзка с инвестиционните сметки за деца

SpaceX обяви отделно, че ще предостави по една новоиздадена акция от клас А на всяка активна сметка Trump Account – инвестиционна сметка, предназначена за американски деца. Мъск заяви, че лично ще изравни броя на акциите, дарени от компанията.

Това означава, че обещанието на SpaceX е обвързано с активни Trump Accounts, докато формулировката на Мъск се отнася до всяко дете в САЩ. Засега не е уточнено дали личните акции на милиардера ще бъдат прехвърляни чрез същите сметки или по друг механизъм. Не е обявено и дали всички деца ще трябва да предприемат конкретни действия, за да получат акциите.

„Препоръчвам ви да запазите акциите си“, написа Мъск. Той заяви още, че SpaceX може да достигне стойност около милион пъти по-голяма от сегашната световна икономика, ако компанията успее да създаде условия за живот на повече от една планета и да използва дори една милионна част от енергията на Слънцето.

Обещанието беше удвоено за месец

През октомври Мъск обеща по една акция на SpaceX за всяко дете в САЩ и нарече инициативата „първата от дълга поредица“ подобни действия. Новото му изявление удвоява броя на обещаните акции, като включва и дял от самата компания.

SpaceX направи борсов дебют през юни 2026 г., като набра около 85,7 милиарда долара. През септември ракетата Starship достигна орбита за първи път – важен етап от плановете на Мъск за бъдещи пилотирани мисии и създаване на условия за живот извън Земята.

Източници: bta.bg, afp.com, investing.com