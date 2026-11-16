403-те свръхмащабни центъра за данни, работещи в Съединените щати, са отделили 25,7 милиона тона въглероден диоксид между май 2024 г. и април 2025 г. Количеството е сравнимо с годишните емисии на Дания, съобщава Ройтерс, позовавайки се на ново рецензирано научно изследване.

Проучването е изготвено от учени от Харвардския университет и е публикувано в списание Nature Sustainability. Според авторите измерените емисии са три пъти по-високи в сравнение с 2018 г. Това е последната година, за която досега е имало рецензирана научна оценка на емисиите от центрове за данни.

Четири щата използват над половината от електроенергията

Потреблението на електроенергия и свързаните с него емисии се различават значително по региони. Вирджиния, Орегон, Охайо и Айова формират повече от половината от потреблението, включено в изследването.

Повечето от центровете са били захранвани с природен газ. Това поставя въпроса не само за броя на новите обекти, но и за енергийния микс, от който зависи техният въглероден отпечатък. Изследването разглежда центрове, използвани за облачни услуги, обучение на големи езикови модели и работа на системи с изкуствен интелект.

Авторите настояват за повече прозрачност

Един от водещите автори е Джанлука Гуиди, изследовател от Харвард, който работи по теми, свързани с изкуствения интелект и общественото здраве. Той посочва, че целта на екипа е да осигури надеждни данни за обществения дебат около бързото разрастване на центровете за данни и изкуствения интелект.

„Подчертаваме значението на прозрачността. Опитахме се и успяхме да изградим методология, която е научно обоснована и може да спечели общественото доверие“, заявява Джанлука Гуиди.

Според изследователите данните са необходими, тъй като центровете за данни се разширяват с висока скорост, а публичната информация за реалното им потребление на електроенергия и емисиите остава ограничена.

Изследването излиза на фона на политически спор

Публикуването на доклада съвпада с нарастваща обществена съпротива срещу изграждането на нови свръхмащабни центрове за данни в САЩ. Критиците на проектите настояват за мораториум върху строителството или за затягане на регулациите.

На междинните избори в страната на 3 ноември сред победителите са и кандидати, които са водили кампании срещу безконтролното разрастване на центровете за данни. Така въпросът за енергийното потребление и емисиите се превръща и в политически спор на местно и национално равнище.

Изследването обхваща периода до април 2025 г., а авторите предупреждават, че последвалото разширяване на инфраструктурата за изкуствен интелект може да означава още по-голямо потребление на електроенергия.

Източници: news.bg, wsau.com