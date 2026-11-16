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ЕС одобри нови санкции срещу Русия и 8 млрд. евро за Украйна
  Тема: Украйна

ЕС одобри нови санкции срещу Русия и 8 млрд. евро за Украйна

16 Ноември, 2026 16:23 1 316 101

  • европейски съюз-
  • русия-
  • украйна-
  • санкции-
  • финансова помощ

В списъка са включени около 110 физически и юридически субекта, сред които близо 50 руски банки и финансови институции

ЕС одобри нови санкции срещу Русия и 8 млрд. евро за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Външните министри на Европейския съюз одобриха нови санкции срещу Русия и отпускането на близо 8 млрд. евро финансова помощ за Украйна. Това е най-голямото еднократно плащане, предоставяно досега от ЕС на страната.

В санкционния списък са включени около 110 физически и юридически субекта. Сред тях са близо 50 руски банки и финансови институции. Около 30 души и организации са санкционирани заради саботаж, дезинформационни кампании и други действия, насочени срещу държави от Европейския съюз.

Санкции за дезинформация и намеса

Под санкции попада базираната в Москва пиар и технологична компания „Соушъл Дизайн Ейджънси“, както и част от нейните служители. В съобщението за мерките се посочва, че компанията е свързана с „мащабни проекти за манипулиране на информация и намеса, финансирани, ръководени и контролирани от администрацията на руския президент“.

Украинският външен министър Андрий Сибига, който участва в срещата в Брюксел, приветства решението. „Тези, които подкопават териториалната цялост на Украйна, дестабилизират Европа и извършват кибератаки, трябва да понесат последствия“, написа той в социалната мрежа „Екс“.

Сибига добави, че руската агресия не спира на границите на Украйна и определи санкциите като основен инструмент за защита на международното право, европейската сигурност и мира.

Близо 8 млрд. евро финансова и 1,71 млрд. евро военна помощ

Финансовата помощ за Украйна е одобрена, след като страната е изпълнила реформи в области като съдебната система, борбата с корупцията и енергетиката. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на ЕС и на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Европейската комисия съобщи и за отпускането на още 1,71 млрд. евро военна помощ. Средствата са предназначени за закупуване на дронове, боеприпаси и системи за противовъздушна отбрана. Сумата е част от кредитна програма на стойност 90 млрд. евро, одобрена през февруари.

„Ще продължим непоколебимата си подкрепа за Украйна – както правим всеки ден от началото на руската агресия“, заяви Урсула фон дер Лайен.

Тя посочи, че ЕС продължава да работи за справедлив и траен мир, който гарантира суверенитета и териториалната цялост на Украйна, както и сигурността на Европа.

ЕС е готов да приеме мирни преговори

Междувременно говорителката на Европейската комисия Паула Пиньо заяви, че ЕС е готов да бъде домакин на многостранни мирни преговори за Украйна в Европа, включително с участието на руска делегация.

„Готови сме да преминем към многостранен формат на преговорите. Все още не са обсъждани конкретни места за провеждането им, така че все още не сме стигнали до този етап“, каза Пиньо.

Източници: bta.bg


Украйна
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