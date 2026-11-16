Естонското разузнаване е разполагало с предварителна информация за подготвяния саботаж срещу производителя на дронове „Треод системс“, съобщи ръководителят на естонската Служба за вътрешна сигурност Марго Палосон.

„Знаем, че в момента Русия е набелязала около десет компании от отбранителната промишленост в Естония. Разполагахме със значителна информация за това още преди нападението“, заяви Палосон пред естонски телевизионен канал.

По думите му естонските служби са получили отделни сведения от Латвия. Те са били анализирани и съпоставени със собствената информация на Естония, за да се изгради по-пълна оценка на заплахата.

Осмима заподозрени са задържани

Естонските правоохранителни органи са задържали осем заподозрени след опит за палеж на сградата на „Треод системс“. Всички те са от Латвия. Латвийските служби за сигурност междувременно са извършили претърсвания на девет обекта, свързани със случая.

Компанията произвежда разузнавателни и бойни дронове, които доставя на няколко държави, включително Украйна. При опита за нападение са нанесени само незначителни щети, след като служителите по сигурността на предприятието са успели да го осуетят.

Талин свързва случая с руското военно разузнаване

Естонските власти смятат, че зад опита за саботаж стои руското военно разузнаване. Москва отрече каквато и да било руска намеса и определи обвиненията като неоснователни и неподкрепени с доказателства.

Палосон посочи, че естонските служби поддържат постоянен контакт с разузнавателни структури от други европейски държави и обменят с тях информация за потенциални заплахи.

„Работим в тясно сътрудничество с цялата отбранителна промишленост, като информираме и консултираме компаниите, така че предприеманите от тях мерки за сигурност също да допринасят за предотвратяването на нападения“, заяви той.

В отговор на случая правителството в Талин възнамерява от 1 декември да затвори и трите оставащи гранични пункта с Русия.

Източници: bta.bg, news.err.ee