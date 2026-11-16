Европа е имала множество възможности да посредничи за разрешаването на кризата в Украйна, но не ги е използвала. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю за ТАСС. По думите му „всички знаем как завърши това“.

Лавров посочи 2014 г. като първия момент, в който Европа е можела да поеме ролята на посредник. Той свърза тази възможност с навлизането на руски сили в Крим и заяви, че полският външен министър Радослав Сикорски е гарантирал сключването на мирно споразумение.

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Обвинения към Европа и Запада

Руският външен министър обвини европейските държави, че не са изпълнили задълженията си по постигнатите договорености. Според него Европа не е подкрепила тогавашния украински президент Виктор Янукович по време на протестите на Евромайдана.

Лавров насочи критики и към западните държави, подписали Минските споразумения. Той заяви, че те „нямали намерение да изпълнят нищо“, като представи договореностите като опит за печелене на време.

„Те трябваше да спечелят време, за да снабдят Украйна с оръжие“, настоя Сергей Лавров.

Твърденията са част от руската позиция за причините, поради които договореностите за Украйна не са довели до трайно политическо уреждане. В интервюто Лавров не посочи нов механизъм за посредничество или конкретен график за бъдещи преговори.

Източници: news.bg