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Скандал! Русия предупреди Великобритания заради Г-20
  Тема: Украйна

Скандал! Русия предупреди Великобритания заради Г-20

16 Ноември, 2026 20:53 1 468 42

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  • украйна

Москва заяви, че ще има „сериозни последици“, ако Лондон ограничи правата ѝ при председателството на Г-20 през 2027 г.

Скандал! Русия предупреди Великобритания заради Г-20 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Reuters Reuters

Русия предупреди Великобритания, че ще има „сериозни последици“, ако Лондон опита да ограничи правата на Москва, когато поеме ротационното председателство на Г-20 през 2027 г. Предупреждението е отправено на фона на информацията, че Владимир Путин няма да бъде поканен на срещата на върха в Манчестър през ноември догодина.

„Ще видим как ще постъпи Лондон на практика. Едно е ясно: всяко нарушаване на правата на Русия няма да остане незабелязано. Всяка грешна стъпка в това отношение ще има сериозни последици“, заяви Марат Бердиев, специален посланик на руското външно министерство по въпросите на Г-20 и АТИС.

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Бердиев изрази надежда, че негативният сценарий може да бъде избегнат. По думите му държавата, която председателства Г-20, няма право да диктува условия или еднолично да решава кой може да участва в работата на форума.

Спорът около поканата за Путин

Руското предупреждение идва по-малко от две седмици след публикация на „Икономист“, според която британският премиер Анди Бърнам е заявил, че Путин няма да бъде поканен на срещата в Манчестър през ноември 2027 г. Причината са британските санкции срещу руския президент, наложени във връзка с войната в Украйна.

Великобритания ще бъде домакин на срещата на лидерите на Г-20 през 2027 г. Русия остава член на групата, въпреки усилията на западни държави да ограничат международните ѝ контакти след началото на войната в Украйна.

По традиция страната домакин кани всички членове на Г-20 на годишната среща на върха. Москва обаче оспорва правото на Лондон да поставя условия за участието ѝ и предупреждава, че евентуално изключване или ограничаване на руската делегация няма да остане без отговор.

Какво следва

Преди срещата във Великобритания предстои събирането на Г-20 в Маями през декември 2026 г. Съединените щати, които в момента председателстват групата, са поканили Путин. Кремъл все още не е съобщил дали руският президент ще присъства лично, или Москва ще изпрати свой представител.

Източници: news.bg, internazionale.it


Великобритания
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