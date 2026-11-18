Руският президент Владимир Путин заяви, че очаква „големи ползи“ от предстоящата тристранна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин. Разговорите са планирани в рамките на срещата на върха на АТИС в Китай.

Путин направи изявлението си на церемонията по откриването на форума в китайския град Шънджън. Той говори след встъпителната реч на Си Дзинпин.

Акцент върху диалога между водещите икономики

„Ето защо очаквам голяма потенциална полза от предстоящата тристранна среща между лидерите на Русия, Китай и САЩ, която е планирана в рамките на срещата на върха на АТИС“, заяви Владимир Путин.

Руският президент определи АТИС като платформа, която предлага възможности за конструктивно общуване на всички равнища, особено между лидерите на водещите икономики.

Според Путин подобни срещи позволяват на държавните ръководители да обменят мнения и да обсъждат междудържавни разногласия в политиката, икономиката и областта на сигурността. Той посочи компромисите и баланса на интересите като възможен път за решаване на тези въпроси.

Путин заяви още, че лидерите могат да работят съвместно за укрепване на основите на глобалното устойчиво развитие. Изявлението му поставя предстоящите разговори между Русия, Китай и САЩ в контекста на по-широкия диалог, който се води във форума на АТИС.

Източници: bta.bg