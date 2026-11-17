Ким Чен-ун се появи със съпругата си И Сол-чу и дъщеря си Чу Е в ски курорт близо до границата на Северна Корея с Китай. Кадрите са публикувани от Корейската централна телеграфна агенция и са заснети в неделя и понеделник.

На една от снимките севернокорейският лидер е седнал в кресло сред снега, със слънчеви очила и цигара в ръка. Зад него стои И Сол-чу. На друга фотография дъщеря му Чу Е кара ски с бял екип и без каска.

Посещението е било в района на Самчон, където Ким е бил придружен и от представители на управляващата партия. Севернокорейската агенция не уточнява дали лидерът все още се намира в курорта.

Съвпадение със спекулациите за пътуване до Китай

Появата на Ким Чен-ун близо до китайската граница привлече внимание заради обсъжданата възможност той да пътува до Китай. В Шънджън предстои среща на организацията за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество, на която ще присъства американският президент Доналд Тръмп.

„Може да се срещнем и с Ким Чен-ун, което би било добре“, заяви Тръмп пред журналисти. По думите му евентуалното посещение на севернокорейския лидер зависи от китайския президент Си Дзинпин. Франс прес съобщи, че в публикуваните кадри няма знак, който сам по себе си да потвърждава подготовка за среща или пътуване до Китай.

Китайското външно министерство заяви, че няма информация за възможна среща между Тръмп и Ким. Двамата лидери са разговаряли три пъти по време на първия мандат на американския президент. Пекин не е потвърдил дали Ким ще участва в срещите в Шънджън.

Район с туристически проекти

Самчон се намира на около 2500 километра от Шънджън. Районът е близо до планината Пектусан и е сред местата, в които Северна Корея развива туристическа инфраструктура, включително ски съоръжения, туристическа железопътна линия и обновено летище.

Според съобщенията за посещението Ким е разгледал обекти от туристическата зона, но засега няма потвърждение, че е напуснал Северна Корея или че ще присъства на срещата на върха в Китай.

Източници: bta.bg, origin-zh9p7m-www.afp.com, euronews.com