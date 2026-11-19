Датският парламент ратифицира единодушно споразумението за сигурност със САЩ и Гренландия. Документът беше подкрепен от 109 депутати, без нито един глас „против“.

Споразумението беше подписано на 22 септември 2026 г. в Ню Йорк от президента на САЩ Доналд Тръмп, датския премиер Мете Фредериксен и премиера на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен. То има за цел да засили сигурността в Арктика и Северния Атлантик и да намали напрежението около бъдещето на острова.

По-широк американски военен достъп

Сделката разширява ролята на американските въоръжени сили в Гренландия. Тя предвижда възможност за модернизиране и разширяване на дейностите в базата „Питуфик“, както и за създаване на допълнителни отбранителни зони. В документа е записана и възможност за изграждане на система за противоракетна отбрана „Златен купол“.

Споразумението урежда достъпа и придвижването на американски военни кораби, самолети, сили и техника между отбранителните зони. То допуска и разширяване на американските военни съоръжения, но предвижда решенията за нови зони да бъдат съгласувани между страните.

„Споразумението укрепва общата ни отбрана и сигурност и е дълбоко вкоренено в НАТО“, заяви Мете Фредериксен при подписването му. По думите ѝ документът признава и уважава суверенитета и териториалната цялост на Кралство Дания, както и правото на гренландския народ на самоопределение.

Следва дипломатическа нота

Ратификацията в Копенхаген е последната парламентарна стъпка от датска страна. Парламентът на Гренландия е одобрил споразумението по-рано през ноември. Сделката не подлежи на гласуване в Сената на САЩ.

Документът ще влезе в сила, след като датското външно министерство уведоми Вашингтон с дипломатическа нота, че необходимите процедури в Дания и Гренландия са приключили.

Споразумението беше договорено след дипломатическа криза, предизвикана от многократните настоявания на Доналд Тръмп САЩ да получат контрол над Гренландия. Американският президент не изключваше използването на военна или икономическа сила за придобиване на острова, който е самоуправляваща се територия на Дания с население около 57 000 души.

Новият договор не променя статута на Гренландия. Той потвърждава датския суверенитет и правото на гренландците сами да определят политическото си бъдеще, като същевременно увеличава американското военно присъствие в район, който има ключово значение за Арктика, Северния Атлантик и отбраната на Северна Америка.

Източници: news.bg, apnews.com