24-часова стачка обхвана железопътния сектор в Испания, след като синдикатите и Министерството на транспорта не успяха да постигнат споразумение за мерки за безопасност и увеличаване на персонала. Протестът е насрочен за целия ден на 17 ноември и засяга Renfe, Adif, машинистите от SEMAF и служители на други железопътни оператори. Очакват се промени в крайградските, средните, далечните и високоскоростните услуги.

Министерството на транспорта определи задължителни минимални услуги. При крайградските влакове те са 75% в часовете от 06:00 до 09:00, от 13:30 до 15:30 и от 18:30 до 20:30 часа, а през останалата част от деня – 50%. При влаковете на средни разстояния е предвиден среден минимум от 65%, а при високоскоростните и далечните влакове – 72%. За товарните превози минималното ниво е 26% от обичайно планираните услуги.

Частният оператор Iryo съобщи, че ще изпълни 70% от планираните си курсове. На пътниците с отменени влакове се предлага пренасочване към други услуги или възстановяване на стойността на билета. В Каталуния правилата са различни: за Rodalies са определени 66% минимални услуги в пиковите часове и 33% през останалото време.

Синдикатите искат промени в безопасността

Стачката е подкрепена от синдикатите с представители в комитетите на Renfe и Adif, както и от SEMAF. Те настояват за изпълнение на по-ранни договорености за поддръжката на мрежата, увеличаване на персонала и по-ясни правила при инциденти и лоши метеорологични условия.

„Необходими са спешни мерки и сериозно отношение към безопасността, поддръжката на инфраструктурата и увеличаването на персонала“, заяви генералният секретар на железопътния сектор на CCOO Пепа Паес, цитирана от „Ел Паис“.

До протеста се стигна след тежките произшествия в Адамус, провинция Кордоба, и Урда, провинция Толедо. При тях са загинали общо 115 души – 46 при сблъсъка край Адамус и 69 при катастрофата край Урда. Синдикатите твърдят, че поетите през февруари ангажименти за безопасност и допълнителен персонал не са изпълнени в достатъчна степен.

Правителството предлага експертна оценка

Министерството на транспорта предложи създаването на експертна комисия, която да оцени състоянието на железопътната система и да подготви основа за бъдещи реформи. Обсъждат се и подобрения при реакцията на метеорологични предупреждения и единни правила за обмен на информация между операторите, Adif и машинистите.

Стачката на 17 ноември не е единственото планирано действие. SEMAF запази отделен протест на машинистите за 23 ноември, докато спорът за безопасността и числеността на персонала продължава.

Източници: rtve.es, elpais.com, efe.com