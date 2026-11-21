Движението на влаковете по железопътната част на Кримския мост е възстановено в пълен обем, съобщи руският министър на транспорта Андрей Никитин. „Движението на влаковете по железопътната част на Кримския мост е възстановено в пълен обем“, заяви той, цитиран от РБК и ТАСС.

Трафикът беше прекъсван след серия атаки срещу моста през ноември. На 19 ноември движението беше възстановено първоначално само по единия железопътен коловоз, а през него започнаха да преминават пътнически влакове към Керч. Сред първите композиции бяха влакове от Москва и Санкт Петербург, както и крайградски влакове между Таман и Керч.

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По данни на „Комерсант“ железопътното движение е било спирано след ударите от 19 ноември, докато специалисти оценяват щетите по съоръжението. Медията съобщи, че при атаката няма пострадали.

Възстановяването започна поетапно

Първото частично възстановяване на трафика последва прекъсванията на 16 и 17 ноември. Тогава движението отново беше пуснато по железопътната връзка между Крим и Краснодарския край, но последвалата атака на 19 ноември доведе до ново спиране.

Руските власти съобщиха, че при инцидентите са засегнати елементи от моста, без да дават пълна независима оценка на щетите. Вицепремиерът Марат Хуснулин посочи, че възстановяването на отделни конструкции може да продължи един-два месеца.

Пълното възстановяване на железопътния трафик позволява на влаковете от и към Крим отново да използват моста по установените маршрути. Автомобилното движение обаче остава отделен въпрос и беше спряно след последните атаки.

Източници: rbc.ru, kommersant.ru