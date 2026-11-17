Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Иран, че ще последва безпрецедентен американски отговор, ако Техеран извърши нападение с т.нар. „мръсна бомба“ във Вашингтон. Той заяви, че американските власти приемат информацията много сериозно, но уточни, че тя все още се проверява.

Тръмп направи изявлението по време на среща с журналисти в Манила. Попитан дали Иран действително подготвя подобна атака, американският президент кимна утвърдително и каза: „Проверяваме това“.

„Ако е така, те ще платят цена, каквато никоя държава не е плащала досега“, заяви Доналд Тръмп.

На въпрос дали има непосредствена заплаха, той отговори, че се надява нападението да не предстои скоро, но добави: „Приемаме това много сериозно, защото те са луди“. Изявленията му бяха цитирани от Ройтерс.

Какво твърди американското разузнаване

Коментарите на Тръмп последваха публикация на Си Ен Ен, според която американските разузнавателни служби разполагат с информация, че Иран разглежда възможността за използване на радиологично взривно устройство в американската столица.

Засега няма публично представени доказателства за конкретен оперативен план. Няма и потвърждение, че подобна атака е непосредствено предстояща. Именно това оставя информацията на ниво разузнавателна оценка и твърдение, което не е подкрепено с публични данни за подготвено нападение.

Иранското външно министерство категорично отхвърли обвиненията. Негов говорител определи информацията като „неоснователна“ в публикация в социалната мрежа „Екс“.

Какво представлява „мръсната бомба“

„Мръсната бомба“ е радиологично разпръскващо устройство, при което обикновен експлозив се използва за разпространение на радиоактивни вещества. Тя не предизвиква ядрена експлозия и няма разрушителната мощ на атомна бомба.

Основната опасност е свързана с взрива, възможното радиоактивно замърсяване и необходимостта от евакуация, радиационен контрол и обеззаразяване. Последиците зависят от вида и количеството на радиоактивния материал, характеристиките на взрива и условията на мястото.

Дори ограничено замърсяване би могло да доведе до затваряне на засегнати райони, сериозни смущения в обществения живот и икономически щети.

Предупреждението на фона на войната

Изявлението на Тръмп идва на фона на военния конфликт между САЩ, Израел и Иран, започнал на 28 февруари и продължаващ близо девет месеца. Напрежението в Персийския залив е допълнително засилено от ирански нападения срещу американски военни обекти и ограниченията върху корабоплаването през Ормузкия проток.

Източници: news.bg