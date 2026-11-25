Централното разузнавателно управление на САЩ (ЦРУ) и Службата на директора на националното разузнаване са установили пробив в киберсигурността, при който е била разкрита част от тяхната некласифицирана информация. За проникването съобщава Ройтерс, позовавайки се на човек, запознат с въпроса.

Засегната е мрежа, предназначена да анализира публично достъпни материали и да открива в тях информация с разузнавателна стойност. Засега не е ясно какви конкретни данни са били компрометирани и какъв е обхватът на достъпа.

Според информация на „Ню Йорк таймс“ при пробива вероятно са били разкрити данни и от други правителствени агенции. Не е съобщено кой стои зад проникването.

Класифицираните системи не са засегнати

От Службата на директора на националното разузнаване заявиха, че „не е имало прекъсвания в работата на критични способности или класифицирани системи“. Това означава, че според официалната позиция инцидентът е ограничен до некласифицирана среда.

Въпреки това компрометирането на мрежа, използвана за обработка на публична информация, може да разкрие данни за интересите и аналитичните приоритети на разузнавателните структури. Конкретни подробности за засегнатата информация не са оповестени.

Поредица от инциденти в американски институции

Случаят идва на фона на серия от технологични сривове и киберинциденти в американски държавни структури. Съобщено беше и за пробив в Министерството на земеделието на САЩ.

Федералното бюро за разследване наскоро е било засегнато от два отделни пробива, а Пентагонът и Министерството на вътрешната сигурност също са станали обект на скорошни киберинциденти.

Към този момент няма публично съобщение за прекъсване на класифицирани операции или за установен извършител на проникването. Не са обявени и допълнителни данни за размера на компрометираната информация.

Източници: news.bg, apnews.com, investing.com