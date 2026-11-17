Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че ще реши през 2027 г. дали да се кандидатира за президент на страната през 2028 г. Той подчерта, че засега не е взел окончателно решение.

„Не съм взел решение. Ще го решим някъде през следващата година“, каза Ванс в интервю за предаването „The Ingraham Angle“ на Fox News. По думите му една президентска кампания изисква предварителна организация, набиране на средства и изграждане на необходимата инфраструктура. Затова, според него, кандидатурата не може да бъде обявена непосредствено преди първичните избори.

Изборното поражение усложни плановете

Изявлението идва след тежкото представяне на Републиканската партия на междинните избори през 2026 г. Демократите спечелиха контрола над Камарата на представителите и Сената, а резултатът постави под въпрос политическата стратегия на републиканците за следващия президентски вот.

След изборите Ванс обвини войната с Иран и поскъпването на живота за загубата на партията. В публикация след вота той написа, че „истинската причина, поради която загубихме, е очевидна за почти всички“, като свърза резултата с военния конфликт, икономическите трудности и усещането, че американските интереси не са поставени на първо място.

Според проучване на AP сред повече от 100 000 гласоподаватели около шест от десет американци смятат решението за военни действия срещу Иран за погрешно. Около една трета от избирателите определят войната като решаваща за гласа си, докато приблизително половината посочват като ключови разходите за живот или корупцията.

Ванс запазва връзката с Тръмп

Въпреки критиките към политическата цена на войната Ванс заяви, че между него и президента Доналд Тръмп няма разногласия по самия конфликт. „Няма разлика между президента и който и да е друг високопоставен член на администрацията“, каза вицепрезидентът, като допълни, че войната е довела до по-високи цени на горивата и енергията.

Тръмп също защити решението за започване на военните действия, но заяви, че е бил наясно с възможното им отражение върху междинните избори. Ванс от своя страна каза, че конфликтът не трябва да се превръща в дългогодишна война и че администрацията няма да остане в Иранския конфликт за десетилетие или повече.

Кои са възможните съперници

Ако Ванс реши да се кандидатира, той вероятно ще бъде сред водещите претенденти за републиканската номинация. Сред другите имена, свързвани с надпреварата през 2028 г., са държавният секретар Марко Рубио, сенаторът от Тексас Тед Круз, губернаторът на Флорида Рон Десантис и бившият губернатор на Ню Джърси Крис Кристи.

Интересът към политическото бъдеще на Ванс започна още през 2024 г., когато Тръмп го избра за свой партньор в президентската надпревара. Той обаче досега избягваше да поема публичен ангажимент за кандидатура за Белия дом.

Източници: news.bg, apnews.com, washingtonpost.com