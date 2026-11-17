Руският президент Владимир Путин пристигна в китайския град Шънджън, където ще участва в срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) на 18 и 19 ноември.

На летището Путин беше посрещнат от Цай Ци, член на Постоянния комитет на Политбюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия. За руския президент беше организирана официална церемония с почетен караул на Китайската народноосвободителна армия и военен оркестър. Представители на китайската младеж му поднесоха цветя.

Предстояща среща с Тръмп и Си Дзинпин

Посещението на Путин в Шънджън се провежда в рамките на работната му визита в Китай и участието му в 33-ата среща на лидерите на АТИС. Форумът се състои в момент, когато Пекин е домакин на представители на икономиките от Азиатско-тихоокеанския регион.

В кулоарите на срещата е планиран разговор между президентите на Русия, Китай и САЩ. Кремъл потвърди, че Владимир Путин, Си Дзинпин и Доналд Тръмп ще се срещнат в Шънджън на 19 ноември. „Тази среща ще се състои в Шънджън в кулоарите на срещата на върха на форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС)“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Тристранният разговор ще бъде първата среща между лидерите на Русия, Китай и САЩ в този формат. Преди нея Путин се очаква да участва в основните заседания на АТИС и в двустранни разговори в рамките на визитата си.

Източници: bta.bg, interfax.com