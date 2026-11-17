Специалният съд за Косово в Хага осъди бившия президент на Косово Хашим Тачи на 17 месеца затвор по делото за възпрепятстване на правосъдието. Наказанието е за опит за възпрепятстване на длъжностни лица при изпълнение на служебните им задължения, нарушаване на тайната на производството и неуважение към съда.

Присъдата трябва да бъде изтърпяна отделно от наказанието по делото за военни престъпления, по което Тачи получи 25 години затвор през септември 2026 г. Това е второто осъждане на бившия косовски президент от Специалния съд в Хага.

Съдът: Поверителни данни са предавани на посетители

Съдът установи, че през 2023 г. Тачи е предавал поверителна информация за няколко свидетели по делото за военни престъпления на хора, които са го посещавали в ареста. Според съдебното решение той е давал и инструкции, които да бъдат предадени на свидетели във връзка с предстоящите им показания.

Производството за възпрепятстване на правосъдието започна в края на февруари 2026 г. Делото беше свързано с основния процес срещу Тачи и трима други бивши ръководители на Армията за освобождение на Косово.

След произнасянето на присъдата Тачи свали слушалките, чрез които е слушал превода на заседанието, и заяви: „Това е политика, а не правосъдие“, съобщи Асошиейтед прес.

Трима осъдени, един оправдан

По същото дело подсъдими бяха още бившият ръководител на Косовската разузнавателна агенция Башким Смакай, бившият командир на разформированата Армия за освобождение на Косово Исни Киляй, бившият боец от АОК Фадил Фазлиу и бившият правосъден министър Хайредин Кучи.

Смакай и Фазлиу получиха по 12 месеца затвор. Съдът счете наказанията им за изтърпени заради времето, прекарано в ареста, и постанови освобождаването им. Кучи беше осъден на един месец условно за неуважение към съда, а Исни Киляй беше оправдан.

Присъдата срещу Тачи не е окончателна. Според косовския портал KoSSev срокът за подаване на жалби изтича на 27 ноември 2026 г. Адвокатът на Тачи Лука Мишетич вече е заявил, че защитата ще обжалва.

Източници: apnews.com, bnrnews.bg, kossev.info