Лошото момче на Кремъл: Западът от години прилага двойни стандарти с признаването на Косово и Южна Осетия

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев обвини Запада в прилагане на двойни стандарти заради признаването на независимостта на Косово (Сърбия према територията за провинция Косово и Метохия), докато в същото време отказва същото право на Южна Осетия и Абхазия, пише Фокус.
"Колкото и да са убедителни нашите аргументи, западните опоненти ще продължат да отстояват своята враждебна линия и да се придържат към двойните стандарти“, заяви Медведев в интервю за вестник "Южна Осетия“.
Като пример той посочи признаването на независимостта на Косово, изтъквайки, че западните страни, както заявява той, "драговолно признаха“ неговата независимост, докато не признават Южна Осетия и Абхазия.
Големият украински флаг, който бе издигнат в центъра на Прищина от началото на руско-украинския конфликт в знак на подкрепа за Украйна, беше свален на 9 август, предава сръбският Republika.
Знамето беше свалено ден след посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Белград, където той подчерта, че позицията на Украйна да не признава независимостта на Косово остава непроменена.
Вчера в Белград Зеленски заяви, че Украйна не променя позицията си относно зачитането на териториалната цялост и суверенитета на Сърбия по отношение на Косово и Метохия.
"Ние зачитаме териториалната цялост на нашите партньори, зачитаме международното право – това е нашата позиция. Що се отнася до това, което заявихте за едностранно обявената независимост на Косово, тя остава непроменена. Винаги сме подчертавали това и украинската политика не се е променила", цитира сръбската медия думите на Зеленски.
За това изявление президентът на Украйна беше подложен на много остра критика от страна на институциите и медиите в Косово.
В отговор на коментара на Зеленски в Прищина, местните власти свалиха украинските знамена. Видео от свалянето на знамето бе публикувано от кмета на града Перпарим Рама.
"Държавата Косово трябва да се уважава. Когато Косово не се уважава, столицата Прищина реагира!“, написа той във Facebook.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ,,,,,,
16:54 25.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 хаха
16:59 25.08.2026
4 Сър Пичук
17:02 25.08.2026
5 Нямат край
17:03 25.08.2026
6 БУХАХАХА
Коментиран от #15
17:04 25.08.2026
7 Баба Радка
17:04 25.08.2026
8 двойните стандарти
17:05 25.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пияният Клошар на кремъл точното заглави
Иначе си е като 80 те милиона пияници във русия
17:08 25.08.2026
13 венсеремос
Коментиран от #20, #22
17:08 25.08.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Ей това да си руснак е Божие наказание":То и да си НЕумен е Божие наказание❗
Господ като искал да накаже някого- първо му взимал ума❗
Ама ти явно вече нямаш с какво да го проУМееш❗
За Косово нямаше проблем❗ Още тогава Путин им каза, че създават прецедент🤔
И когато после Крим и Каталуня решиха да постъпят по същия начин - НЕ може 🤔
Коментиран от #18
17:12 25.08.2026
15 Братовчеда
До коментар #6 от "БУХАХАХА":Да, бе, вярно! И аз прочетох на едно друго място, че американски военно-транспортен самолет кацнал в Москва. Песков побързал да коментира, че в Кремъл не знаели нищо за това. Между другото му вярвам! Честно! На времето едно германче кацна на Червения площад и те пак не знаеха. Разбраха чак когато СССР се разпадна и заедно с него и митът за непобедимата и могъща руска армия.
Коментиран от #23
17:13 25.08.2026
16 Въх, упаших сЪ !
17:14 25.08.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Видьо Видев":ДПС - основана в нарушение на Конституцията❗
ГЕРБ - основана в нарушение на Конституцията ❗
Ама Видьо що ли не Види🤔
17:15 25.08.2026
18 Гресирана ватенка
До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Путин може да не кзава,може и да преразказва колкото си иска😁😁😁
Коментиран от #25
17:15 25.08.2026
19 Изобщо федерацията
17:17 25.08.2026
20 Клета невежа копейка 🤪
До коментар #13 от "венсеремос":В Руската федерация живеят над 190 народи и етноси, сред които монголи, угри, татари, чеченци, башкири, чуваши, авари, арменци, украинци, даргинци, казахи, кумици, якути, буряти, осетинци, марийци, удмурти, кабардинци, коми, тувинци, чукчи и десетки други коренни и малки народи.
Та кои точно са ти братя? На кого точно се кланяш ?
17:17 25.08.2026
21 Факти
17:20 25.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 На 9.9.44 г.
До коментар #11 от "Видьо Видев":България е победена фашистка държава.
Победителите са Гърция и Югославия.
Гърция иска територия Южно от линията Благоевград..Асеновград, рляс 1 млрд.д.репарации, а Югославия западно от линията Радомир..Видин плюс 1 млрд.д.репарации.
Димитров дава костите на Г.Делчев и Югославия се отказва от територия и репарации.
Димитров и Тито подписват Бледското споразумение за Балканска федерация със столица София, а Македония автономна държава.
Ако Червената армия не бе влязла, България щеше да е с територия колкото Княжеството.
Сталин трови Димитров, а Тито като английски агент не отива в Москва.
6 г.военен съветник на Тито е синът на Чърчил
17:25 25.08.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #18 от "Гресирана ватенка":Абе те и янките викаха:
"Кой си ти, че да казваш!" ,
ама сега се чудят що ли останаха без ракети, а дългът им стигна до Луната❗
17:25 25.08.2026
26 Аа майкуууу
До коментар #23 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Затова уволниха сумати генерали.Щото го били засекли.😂😂😂😂😂
17:25 25.08.2026
27 Мимч
17:25 25.08.2026