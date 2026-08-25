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Лошото момче на Кремъл: Западът от години прилага двойни стандарти с признаването на Косово и Южна Осетия

Лошото момче на Кремъл: Западът от години прилага двойни стандарти с признаването на Косово и Южна Осетия

25 Август, 2026 16:48 701 27

  • русия-
  • украйна-
  • косово-
  • южна осетия-
  • дмитрий медведев-
  • володимир зеленски

Колкото и да са убедителни нашите аргументи, западните опоненти ще продължат да отстояват своята враждебна линия и да се придържат към двойните стандарти, заяви Медведев в интервю за вестник "Южна Осетия“

Лошото момче на Кремъл: Западът от години прилага двойни стандарти с признаването на Косово и Южна Осетия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев обвини Запада в прилагане на двойни стандарти заради признаването на независимостта на Косово (Сърбия према територията за провинция Косово и Метохия), докато в същото време отказва същото право на Южна Осетия и Абхазия, пише Фокус.

"Колкото и да са убедителни нашите аргументи, западните опоненти ще продължат да отстояват своята враждебна линия и да се придържат към двойните стандарти“, заяви Медведев в интервю за вестник "Южна Осетия“.

Като пример той посочи признаването на независимостта на Косово, изтъквайки, че западните страни, както заявява той, "драговолно признаха“ неговата независимост, докато не признават Южна Осетия и Абхазия.

Големият украински флаг, който бе издигнат в центъра на Прищина от началото на руско-украинския конфликт в знак на подкрепа за Украйна, беше свален на 9 август, предава сръбският Republika.

Знамето беше свалено ден след посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Белград, където той подчерта, че позицията на Украйна да не признава независимостта на Косово остава непроменена.

Вчера в Белград Зеленски заяви, че Украйна не променя позицията си относно зачитането на териториалната цялост и суверенитета на Сърбия по отношение на Косово и Метохия.

"Ние зачитаме териториалната цялост на нашите партньори, зачитаме международното право – това е нашата позиция. Що се отнася до това, което заявихте за едностранно обявената независимост на Косово, тя остава непроменена. Винаги сме подчертавали това и украинската политика не се е променила", цитира сръбската медия думите на Зеленски.

За това изявление президентът на Украйна беше подложен на много остра критика от страна на институциите и медиите в Косово.

В отговор на коментара на Зеленски в Прищина, местните власти свалиха украинските знамена. Видео от свалянето на знамето бе публикувано от кмета на града Перпарим Рама.

"Държавата Косово трябва да се уважава. Когато Косово не се уважава, столицата Прищина реагира!“, написа той във Facebook.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ,,,,,,

    10 5 Отговор
    Кретен.

    16:54 25.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хаха

    12 6 Отговор
    Я реви още бе монголоиден орк писслямист!

    16:59 25.08.2026

  • 4 Сър Пичук

    10 5 Отговор
    Има нещо много сбъркано когато Медведев говори за морал, а папата за водка. Трябва да е обратното.

    17:02 25.08.2026

  • 5 Нямат край

    6 5 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    17:03 25.08.2026

  • 6 БУХАХАХА

    7 3 Отговор
    Нещо е ядосан, май е вярно че американския самолет е докарал роднините му.

    Коментиран от #15

    17:04 25.08.2026

  • 7 Баба Радка

    5 5 Отговор
    Що пий толкоз много туй момче?Хептен се смахна.

    17:04 25.08.2026

  • 8 двойните стандарти

    6 6 Отговор
    Са очевадни. И не само относно Косово и Южна Осетия

    17:05 25.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пияният Клошар на кремъл точното заглави

    4 5 Отговор
    Но има пари и микрофон и лае
    Иначе си е като 80 те милиона пияници във русия

    17:08 25.08.2026

  • 13 венсеремос

    5 4 Отговор
    Президентът на РФ Вл.Вл. Путин и Медмедев и всички руснаци са наши братя.Русия е освободителка на България от 500 години Турско Робство.Никой от Запада, сащ няма силата да прекъсне връзките на България с Русия.Никой никога няма да може да премахне благодарността на България към Русия.Така ще е во веки веков.

    Коментиран от #20, #22

    17:08 25.08.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Ей това да си руснак е Божие наказание":

    То и да си НЕумен е Божие наказание❗
    Господ като искал да накаже някого- първо му взимал ума❗
    Ама ти явно вече нямаш с какво да го проУМееш❗
    За Косово нямаше проблем❗ Още тогава Путин им каза, че създават прецедент🤔
    И когато после Крим и Каталуня решиха да постъпят по същия начин - НЕ може 🤔

    Коментиран от #18

    17:12 25.08.2026

  • 15 Братовчеда

    8 4 Отговор

    До коментар #6 от "БУХАХАХА":

    Да, бе, вярно! И аз прочетох на едно друго място, че американски военно-транспортен самолет кацнал в Москва. Песков побързал да коментира, че в Кремъл не знаели нищо за това. Между другото му вярвам! Честно! На времето едно германче кацна на Червения площад и те пак не знаеха. Разбраха чак когато СССР се разпадна и заедно с него и митът за непобедимата и могъща руска армия.

    Коментиран от #23

    17:13 25.08.2026

  • 16 Въх, упаших сЪ !

    5 1 Отговор
    "Лошото момче на Кремъл" ... 🤣🤣🤣🤣

    17:14 25.08.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 5 Отговор

    До коментар #11 от "Видьо Видев":

    ДПС - основана в нарушение на Конституцията❗
    ГЕРБ - основана в нарушение на Конституцията ❗
    Ама Видьо що ли не Види🤔

    17:15 25.08.2026

  • 18 Гресирана ватенка

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Путин може да не кзава,може и да преразказва колкото си иска😁😁😁

    Коментиран от #25

    17:15 25.08.2026

  • 19 Изобщо федерацията

    1 1 Отговор
    кой е признал?

    17:17 25.08.2026

  • 20 Клета невежа копейка 🤪

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "венсеремос":

    В Руската федерация живеят над 190 народи и етноси, сред които монголи, угри, татари, чеченци, башкири, чуваши, авари, арменци, украинци, даргинци, казахи, кумици, якути, буряти, осетинци, марийци, удмурти, кабардинци, коми, тувинци, чукчи и десетки други коренни и малки народи.
    Та кои точно са ти братя? На кого точно се кланяш ?

    17:17 25.08.2026

  • 21 Факти

    3 1 Отговор
    Путин приложи най-бруталните двойни стандарти в историята: Първо нападна Чечня, която искаше независимост. Путин буквално изравни Грозни със земята. Само 5 години след края на войната той подкрепи независимостта на ДНР и ЛНР от Украйна. Само 8 години след това ги анексира. Историята не познава такова лицемерие, извършено от един единствен човек за толкова кратко време. Други държави са обръщали палачинката, но са минавали десетилетия и властта се е сменяла многократно. Това Путин го направи сам за няколко години. Войната в Чечня приключи окончателно през 2009 г., а през 2014 г. той призна независимостта на ДНР и ЛНР. Това само по себе си беше скандално, но анексирането им през 2022 г. вече счупи всички исторически рекорди що се отнася до лицемерие и двойни стандарти. Путин е най-големият лицемер на планетата без никаква конкуренция. Да не говорим, че е и най-алчният без никаква конкуренция. Има най-много земя и ресурси и пак не му стигат и ходи да убива и руши за да вземе чуждите. Той ще гори вечно в ада, а руският народ ще му плаща сметката с десетилетия.

    17:20 25.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 На 9.9.44 г.

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Видьо Видев":

    България е победена фашистка държава.
    Победителите са Гърция и Югославия.
    Гърция иска територия Южно от линията Благоевград..Асеновград, рляс 1 млрд.д.репарации, а Югославия западно от линията Радомир..Видин плюс 1 млрд.д.репарации.
    Димитров дава костите на Г.Делчев и Югославия се отказва от територия и репарации.
    Димитров и Тито подписват Бледското споразумение за Балканска федерация със столица София, а Македония автономна държава.
    Ако Червената армия не бе влязла, България щеше да е с територия колкото Княжеството.
    Сталин трови Димитров, а Тито като английски агент не отива в Москва.
    6 г.военен съветник на Тито е синът на Чърчил

    17:25 25.08.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Гресирана ватенка":

    Абе те и янките викаха:
    "Кой си ти, че да казваш!" ,
    ама сега се чудят що ли останаха без ракети, а дългът им стигна до Луната❗

    17:25 25.08.2026

  • 26 Аа майкуууу

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Затова уволниха сумати генерали.Щото го били засекли.😂😂😂😂😂

    17:25 25.08.2026

  • 27 Мимч

    1 0 Отговор
    Какво му е лошо на момчето,че казва истината ли.?Тя май ви боли и излиза,че вие сте лошите момчета....

    17:25 25.08.2026

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