Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев обвини Запада в прилагане на двойни стандарти заради признаването на независимостта на Косово (Сърбия према територията за провинция Косово и Метохия), докато в същото време отказва същото право на Южна Осетия и Абхазия, пише Фокус.

"Колкото и да са убедителни нашите аргументи, западните опоненти ще продължат да отстояват своята враждебна линия и да се придържат към двойните стандарти“, заяви Медведев в интервю за вестник "Южна Осетия“.

Като пример той посочи признаването на независимостта на Косово, изтъквайки, че западните страни, както заявява той, "драговолно признаха“ неговата независимост, докато не признават Южна Осетия и Абхазия.

Големият украински флаг, който бе издигнат в центъра на Прищина от началото на руско-украинския конфликт в знак на подкрепа за Украйна, беше свален на 9 август, предава сръбският Republika.

Знамето беше свалено ден след посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Белград, където той подчерта, че позицията на Украйна да не признава независимостта на Косово остава непроменена.

Вчера в Белград Зеленски заяви, че Украйна не променя позицията си относно зачитането на териториалната цялост и суверенитета на Сърбия по отношение на Косово и Метохия.

"Ние зачитаме териториалната цялост на нашите партньори, зачитаме международното право – това е нашата позиция. Що се отнася до това, което заявихте за едностранно обявената независимост на Косово, тя остава непроменена. Винаги сме подчертавали това и украинската политика не се е променила", цитира сръбската медия думите на Зеленски.

За това изявление президентът на Украйна беше подложен на много остра критика от страна на институциите и медиите в Косово.

В отговор на коментара на Зеленски в Прищина, местните власти свалиха украинските знамена. Видео от свалянето на знамето бе публикувано от кмета на града Перпарим Рама.

"Държавата Косово трябва да се уважава. Когато Косово не се уважава, столицата Прищина реагира!“, написа той във Facebook.