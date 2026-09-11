Президентът става обикновен гражданин! Александър Вучич подава оставка на 25 или 26 септември

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че ще подаде оставка на 25 или 26 септември, за да участва като обикновен гражданин в кампанията за министър-председател на предсрочните парламентарни избори, насрочени за 25 октомври.

Той направи това изявление по време на представянето на нови мерки за подобряване на жизнения стандарт на гражданите, в отговор на въпрос от местните медии относно това кога планира да се оттегли от поста.

Според сръбската информационна агенция "Танюг" Вучич е посочил, че ще подаде оставка след приключване на официалните си ангажименти в Съединените щати този месец.

"Ще подам оставка и след това ще се явя в кампанията като обикновен гражданин, което законът не ме задължава да правя", изтъкна той. "Искам да участвам като обикновен човек и обикновен гражданин" .

В сряда сръбският президент подписа указ за разпускане на парламента и свика предсрочни парламентарни избори за 25 октомври.

Вучич беше избран за държавен глава през април 2017 г. и преизбран през април 2022 г. Съгласно конституцията на Сърбия президентът има петгодишен мандат и може да бъде преизбиран еднократно.