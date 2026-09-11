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Президентът става обикновен гражданин! Александър Вучич подава оставка на 25 или 26 септември

Президентът става обикновен гражданин! Александър Вучич подава оставка на 25 или 26 септември

11 Септември, 2026 16:13 854 17

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  • ратко младич

В сряда сръбският президент подписа указ за разпускане на парламента и свика предсрочни парламентарни избори за 25 октомври

Президентът става обикновен гражданин! Александър Вучич подава оставка на 25 или 26 септември - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че ще подаде оставка на 25 или 26 септември, за да участва като обикновен гражданин в кампанията за министър-председател на предсрочните парламентарни избори, насрочени за 25 октомври.

Той направи това изявление по време на представянето на нови мерки за подобряване на жизнения стандарт на гражданите, в отговор на въпрос от местните медии относно това кога планира да се оттегли от поста.

Според сръбската информационна агенция "Танюг" Вучич е посочил, че ще подаде оставка след приключване на официалните си ангажименти в Съединените щати този месец.

"Ще подам оставка и след това ще се явя в кампанията като обикновен гражданин, което законът не ме задължава да правя", изтъкна той. "Искам да участвам като обикновен човек и обикновен гражданин" .

В сряда сръбският президент подписа указ за разпускане на парламента и свика предсрочни парламентарни избори за 25 октомври.

Вучич беше избран за държавен глава през април 2017 г. и преизбран през април 2022 г. Съгласно конституцията на Сърбия президентът има петгодишен мандат и може да бъде преизбиран еднократно.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Овчар

    7 6 Отговор
    Сърбия е богата на природни ресурси и западните боклуци наливат кинти в опозицията но няма да им се получи измамата..! Когато Русия освободи ЕС от фашистите тогава ЦЯЛА ЕВРОПА ще ЛИКУВА..!

    Коментиран от #5

    16:20 11.09.2026

  • 3 Ромен Мунчич

    4 5 Отговор
    И аз ставам обикновен гражданин след прецеденските октомври

    16:23 11.09.2026

  • 4 Тошо

    0 3 Отговор
    Човек от народа!

    16:24 11.09.2026

  • 5 Кеба

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    И на музика !

    16:25 11.09.2026

  • 6 Лепа Брена

    0 0 Отговор
    Президент!

    16:26 11.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Чукче - Наблюдател

    3 2 Отговор
    Помислих, че просроченият клоун ставал обикновен гражданин....

    16:29 11.09.2026

  • 9 Мислех

    3 2 Отговор
    че ще задмине Путин!

    16:33 11.09.2026

  • 10 Реши го

    4 0 Отговор
    след среща със Зеленски....

    16:33 11.09.2026

  • 11 Иван

    3 3 Отговор
    Поучил се как да не пуска кокъла на власт от нашия льотчик.Не на него ще пожелаем успех Да му купим билет за Москва, там ги приемат такива политици с усмивка.

    16:46 11.09.2026

  • 12 Голям

    3 3 Отговор
    След Унгария и Сърбия ще си стъпи на краката, когато разкарат русофилските гниди пионките на путин... ние българите да му мислим, щото идиотите пак се подлъгаха да гласуват за русофилски мошеници и откровенни лъжци като румен радев... как не помислихте по-рано, къде ви беше акъла?

    Коментиран от #16

    16:51 11.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    1 0 Отговор
    ама когато политик подаде оставка отива да си харчи милионите

    а когато обикновен човек го разкарат от работа умира от глад

    17:05 11.09.2026

  • 15 ДОГО ВОРЕНЯКА ПУТИН

    1 0 Отговор
    Путин го е посъветвал, както посъветва Асад и Орбан. Част индианският договор отново на Русия със САЩ.

    17:06 11.09.2026

  • 16 Е И КАКВО

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Голям":

    Тука е така от поне от Филип Димитров, или поне от Иван Костов, ако щеш от Симеон или Паси и НАТО. УБАВО ЛИ СТАНА?

    17:10 11.09.2026

  • 17 123

    0 0 Отговор
    Това означава ли,че до сега е бил ,необикновен гражданин?!?

    17:47 11.09.2026

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