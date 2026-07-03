Решителен вот на Балканите! Сърбия се готви за президентски и парламентарни избори през есента

Председателят на управляващата в Сърбия Сръбска прогресивна партия (СПП) Милош Вучевич заяви, че през есента в страната ще се проведат президентски и парламентарни избори, като вотът се очаква през септември, октомври или ноември. По думите му все още не е ясно дали двата избора ще се състоят едновременно или поотделно, а партията не е обсъждала евентуални кандидати за държавен глава. Това става ясно от публикация в сайта на СПП.

"Неоспоримо е, че сме изправени пред парламентарни и президентски избори", заяви Вучевич в интервю за седмичника "Компас", публикувано на сайта на СПП. "Не знам дали ще се проведат едновременно или поотделно, но тъй като президентът обяви, че ще подаде оставка след няколко седмици, това означава, че сме изправени и пред президентски избори", добави той.

Вучевич, който подаде оставка като министър-председател в края на януари 2025 г. под натиска на студентските протести, определи предстоящия вот като вероятно най-трудния за СПП от 2012 г. насам.

"Надявам се, че вървим в една колона с президента Вучич, че ще бъдем единен отбор. Виждаме го като лидер и някой, (който) да оглави листата на СПП на парламентарните избори", каза той.

На 27 юни, по време на събитие, посветено на Видовден, Александър Вучич заяви пред свои привърженици, че ще остане президент само още няколко седмици и че ако СПП го поиска, ще помогне на партията да възстанови доверието на избирателите. Той обаче не посочи дата за парламентарните избори, чието насрочване е в правомощията на президента.

Изявленията му породиха спекулации, че след евентуална оставка като президент може да оглави листата на СПП на парламентарния вот, а впоследствие да стане министър-председател. Ден по-късно Вучевич заяви, че очаква Вучич не само да поведе кандидатската листа на партията, но и да бъде следващият премиер на Сърбия.

Анализатори определят подобен ход като опит Вучич да запази водещата си политическа роля, докато опозицията го разглежда като политическа маневра на фона на продължаващата криза и антиправителствените протести, започнали след трагедията в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., когато при срутване на бетонната козирка на наскоро ремонтираната жп гара загинаха 16 души. Студентското движение, което организира протестите, обвинява властите в корупция и настоява за предсрочни избори.