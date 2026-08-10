Зеленски в Белград: Косово е сръбска територия! В Прищина свалиха украинските флагове

Големият украински флаг, който бе издигнат в центъра на Прищина от началото на руско-украинския конфликт в знак на подкрепа за Украйна, беше свален днес (9 август), предава сръбският Republika, цитиран от Фокус.

Знамето беше свалено ден след посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Белград, където той подчерта, че позицията на Украйна да не признава независимостта на Косово остава непроменена.

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Вчера в Белград Зеленски заяви, че Украйна не променя позицията си относно зачитането на териториалната цялост и суверенитета на Сърбия по отношение на Косово и Метохия.

"Ние зачитаме териториалната цялост на нашите партньори, зачитаме международното право – това е нашата позиция. Що се отнася до това, което заявихте за едностранно обявената независимост на Косово, тя остава непроменена. Винаги сме подчертавали това и украинската политика не се е променила", цитира сръбската медия думите на Зеленски.

За това изявление президентът на Украйна беше подложен на много остра критика от страна на институциите и медиите в Косово.

В отговор на коментара на Зеленски в Прищина, местните власти свалиха украинските знамена. Видео от свалянето на знамето бе публикувано от кмета на града Перпарим Рама.

"Държавата Косово трябва да се уважава. Когато Косово не се уважава, столицата Прищина реагира!“, написа той във Facebook.