Зеленски в Белград: Косово е сръбска територия! В Прищина свалиха украинските флагове

Големият украински флаг, който бе издигнат в центъра на Прищина от началото на руско-украинския конфликт в знак на подкрепа за Украйна, беше свален днес (9 август), предава сръбският Republika, цитиран от Фокус.
Знамето беше свалено ден след посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Белград, където той подчерта, че позицията на Украйна да не признава независимостта на Косово остава непроменена.
Вчера в Белград Зеленски заяви, че Украйна не променя позицията си относно зачитането на териториалната цялост и суверенитета на Сърбия по отношение на Косово и Метохия.
"Ние зачитаме териториалната цялост на нашите партньори, зачитаме международното право – това е нашата позиция. Що се отнася до това, което заявихте за едностранно обявената независимост на Косово, тя остава непроменена. Винаги сме подчертавали това и украинската политика не се е променила", цитира сръбската медия думите на Зеленски.
За това изявление президентът на Украйна беше подложен на много остра критика от страна на институциите и медиите в Косово.
В отговор на коментара на Зеленски в Прищина, местните власти свалиха украинските знамена. Видео от свалянето на знамето бе публикувано от кмета на града Перпарим Рама.
"Държавата Косово трябва да се уважава. Когато Косово не се уважава, столицата Прищина реагира!“, написа той във Facebook.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
СветнА му ламБата❗
Чии са Косово и Крим?
😀😀😀
Коментиран от #35, #37, #57
10:26 10.08.2026
2 Да ама
10:26 10.08.2026
3 Мими Кучева🐕
Коментиран от #21
10:27 10.08.2026
4 Тцтц
Аз пък ще кажа че е българска територия 😆
10:27 10.08.2026
5 Леле-леле 😃
Коментиран от #7
10:27 10.08.2026
6 Баба Алино
10:27 10.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Украйна е Руска територия
10:28 10.08.2026
9 Дръта чанта
10:28 10.08.2026
10 Зеления
Спомняш ли си, когато един път написах коментар, че Украйна си вкарва автогол с атаката над ирански търговски кораби?
Та...сега е втория автогол - без да разглеждаме правилно ли е или не позицията на Зеленски за Косово, това е съвсем отделен въпрос, вземайки страната на Сърбия срещу Косово не знам "гениалния" му мозък дали си мисли, че сърбите ще игнорират Русия и ще застанат с подкрепа до Украйна, това никога няма да стане, но от друга страна загуби Косово като партньор, а и много европейски държави, които подкрепят Косово.
Зеленски и Мирчев имат едно общо - надпреварват се кой по-голям гаф да сътвори.
Коментиран от #17, #20
10:29 10.08.2026
11 Укротрола има разсейки от рака.
10:29 10.08.2026
12 Аеееее
10:29 10.08.2026
13 иван костов
Коментиран от #43
10:29 10.08.2026
14 БЪЛГАРИН
10:30 10.08.2026
15 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #25
10:32 10.08.2026
16 Българин 🇧🇬
10:32 10.08.2026
17 Споко!
До коментар #10 от "Зеления":Утре ще се извини! Той така прави, жалка и нищожна личност! Вожда ПолуДваПръстаЧело, се учи от него.😂
10:32 10.08.2026
18 Ганя Путинофила
Коментиран от #22
10:33 10.08.2026
19 Kaлпазанин
10:37 10.08.2026
20 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #10 от "Зеления":Европейски държави подкрепящи Косово няма ! То бе създадено за удари по Сърбия , и да служи като военна база на англосаксонците , най-голямата в източна Европа . Нещо като Тайван до Китай , и т.н. Косово не е признато от Китай , Русия , Испания , Кипър , Гърция , Румъния , Словакия ...
Коментиран от #27
10:37 10.08.2026
21 Варна 3
До коментар #3 от "Мими Кучева🐕":А пък Войводина ще стане унгарска територия.
10:38 10.08.2026
22 Русофил
До коментар #18 от "Ганя Путинофила":Ама турчеещите се сте побеснели за мюсюлманските ви братя от Косово .
10:40 10.08.2026
23 Евреинът си гледа изгодата
10:40 10.08.2026
24 Механик
Какво е искал да направи Зеле с тази изцепка? Искал е да се подмаже на Вуич, а си е нахендрил двоен. От една страна Косово е проект на САЩ и по-скоро на демократите там. Значи Зели е против демократите и ще види пари и патриоти кога си обуе слипа през главата. От друга страна си е спечеил омразата на шиптърите, които както е известно са по-опасни дори от МОСАД. От трета страна Сърбия никога няма да тръгне против Русия, така че Зели напразно се е изхабил.
Коментиран от #30
10:41 10.08.2026
25 Ефрейтор
До коментар #15 от "КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":С два милиона евро не могат да купят свещи за загинали те
10:42 10.08.2026
26 СЮЛЕЙМАН
10:44 10.08.2026
27 Зеления
До коментар #20 от "Да бе ,да ! 🤔":Това са европейските държави, които са признали Косово и подкрепят присъединяването му към ЕС:
🇦🇹 Австрия
🇧🇪 Белгия
🇧🇬 България
🇭🇷 Хърватия
🇨🇿 Чехия
🇩🇰 Дания
🇪🇪 Естония
🇫🇮 Финландия
🇫🇷 Франция
🇩🇪 Германия
🇭🇺 Унгария
🇮🇪 Ирландия
🇮🇹 Италия
🇱🇻 Латвия
🇱🇹 Литва
🇱🇺 Люксембург
🇲🇹 Малта
🇳🇱 Нидерландия
🇵🇱 Полша
🇵🇹 Португалия
🇸🇮 Словения
🇸🇪 Швеция
Коментиран от #33, #56
10:44 10.08.2026
28 665
10:44 10.08.2026
29 Ако сърбите не избиваха албанците
Коментиран от #55
10:46 10.08.2026
30 РЕМ
До коментар #24 от "Механик":Когато американците дойдоха в Югославия братушките се изнесоха с 200 няколко минути преди първата бомба.Страхът е вродено чувство в руснака.
Коментиран от #51
10:46 10.08.2026
31 Много просто
10:47 10.08.2026
32 Косово е сръбско
10:47 10.08.2026
33 Ти да видиш
До коментар #27 от "Зеления":Испания и Румъния не са признали Косово!
Както и ⅔ от останалия свят.
Същото е и с измислената държава Израел!
10:49 10.08.2026
34 Макробиолог
10:53 10.08.2026
35 Овчар
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Баьоо нищо не му свети. .! Удавник за сламка помисли си че сърбите ще се откажат от Русия..! Мърша от всякъде и всеки ден все повече се излага и показва кой е всъщност..!
10:57 10.08.2026
36 az СВО Победа 81
Абсолютно вярно!
Коментиран от #54
11:00 10.08.2026
37 Офор
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Е чие е Косово бе да не е на сърбите? Сърбите са малко племе около Крагуевац и Белград. Друго всичко кято територия са я окопирали.
11:06 10.08.2026
38 Сърбия
11:17 10.08.2026
39 yкpонюз
11:19 10.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Некой си
Путин не спира да повтаря, че Косово е сръбска територия.
Айде, успешна седмица!
11:33 10.08.2026
43 коко
До коментар #13 от "иван костов":Опротивяха с какво ? Че не се предават 2 че се противопоставят и защитават ? Е, на много пък се издигнаха в очите. Праскайте сега минуси.
Коментиран от #44
11:38 10.08.2026
44 Ами
До коментар #43 от "коко":Грабвай мешката укрофилче и тичай на фронте да им помагаш, щот цяло НАТО и икономиката на ЕС им помага, но явно стига само, колкото да губят бавно и мъчително хора и територии!
Коментиран от #45
11:43 10.08.2026
45 коко
До коментар #44 от "Ами":Толкова елементарен може да е само един трОл раски - ти защо не си на фронта да превземаш по 5 пъти селца ?
11:45 10.08.2026
46 Къв е този
11:47 10.08.2026
47 3еленият
11:55 10.08.2026
48 ХиХи
11:57 10.08.2026
49 Хохо Бохо
12:01 10.08.2026
50 виктория
12:05 10.08.2026
51 Механик
До коментар #30 от "РЕМ":Tъй, тъй. Те понеже са много страхливи руснаците, за това ви тричат като крастави бълхарници и "плахо отстъпват" към Киев, а вие СМЕЛО сте се запътили към метрото, и в последствие към полската граница.
12:06 10.08.2026
52 Подмазването не мина
12:12 10.08.2026
53 Скот Ритър
12:13 10.08.2026
54 Мунчо
До коментар #36 от "az СВО Победа 81":В Крим няма гориво,електрика,питейна и течаща вода.Който намери бензин бяга .Верно е руски .😅
12:16 10.08.2026
55 преди
До коментар #29 от "Ако сърбите не избиваха албанците":това пък албанците прогонваха сърби от родноте им домове и дори убиваха, ако не знаеш........
12:23 10.08.2026
56 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #27 от "Зеления":И като са признали Косово,
защо не са признали Крим🤔❓
Дали защото в Косово има база на ШАШт,
а в Крим има база на Раша 🤔❓
12:24 10.08.2026
57 Отговор
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Косово е сръбско, а Крим е руски. Чети история. А Пирот и Ниш и др.са български
Коментиран от #58
12:26 10.08.2026
58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #57 от "Отговор":Дубрутру, Бульо❗ Постът ти е добър, но второто изречение е излишно 😉
12:29 10.08.2026
59 Бойкот на О.Л.Хлъц
13:52 10.08.2026