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Зеленски в Белград: Косово е сръбска територия! В Прищина свалиха украинските флагове
  Тема: Украйна

Зеленски в Белград: Косово е сръбска територия! В Прищина свалиха украинските флагове

10 Август, 2026 10:23 3 902 59

  • косово-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • александър вучич

За това изявление президентът на Украйна беше подложен на много остра критика от страна на институциите и медиите в Косово

Зеленски в Белград: Косово е сръбска територия! В Прищина свалиха украинските флагове - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Големият украински флаг, който бе издигнат в центъра на Прищина от началото на руско-украинския конфликт в знак на подкрепа за Украйна, беше свален днес (9 август), предава сръбският Republika, цитиран от Фокус.

Знамето беше свалено ден след посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Белград, където той подчерта, че позицията на Украйна да не признава независимостта на Косово остава непроменена.

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Вчера в Белград Зеленски заяви, че Украйна не променя позицията си относно зачитането на териториалната цялост и суверенитета на Сърбия по отношение на Косово и Метохия.

"Ние зачитаме териториалната цялост на нашите партньори, зачитаме международното право – това е нашата позиция. Що се отнася до това, което заявихте за едностранно обявената независимост на Косово, тя остава непроменена. Винаги сме подчертавали това и украинската политика не се е променила", цитира сръбската медия думите на Зеленски.

За това изявление президентът на Украйна беше подложен на много остра критика от страна на институциите и медиите в Косово.

В отговор на коментара на Зеленски в Прищина, местните власти свалиха украинските знамена. Видео от свалянето на знамето бе публикувано от кмета на града Перпарим Рама.

"Държавата Косово трябва да се уважава. Когато Косово не се уважава, столицата Прищина реагира!“, написа той във Facebook.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    71 9 Отговор
    😀😀😀😀
    СветнА му ламБата❗
    Чии са Косово и Крим?
    😀😀😀

    Коментиран от #35, #37, #57

    10:26 10.08.2026

  • 2 Да ама

    75 11 Отговор
    Ние сме украинска територия! И в София няма да свалим украинските флагове

    10:26 10.08.2026

  • 3 Мими Кучева🐕

    83 3 Отговор
    Споко,той в Прищина ще каже ,че Сърбия е косовска територия!🤣🤣🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #21

    10:27 10.08.2026

  • 4 Тцтц

    52 2 Отговор
    Зеленски в Белград: Косово е сръбска територия!

    Аз пък ще кажа че е българска територия 😆

    10:27 10.08.2026

  • 5 Леле-леле 😃

    53 7 Отговор
    Зеленото се е простило с членството в натото . Там такива истини са недопустими ! Поне вече може да си говори истината .

    Коментиран от #7

    10:27 10.08.2026

  • 6 Баба Алино

    38 7 Отговор
    новата провинция на Украйна

    10:27 10.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Украйна е Руска територия

    67 8 Отговор
    Факт.

    10:28 10.08.2026

  • 9 Дръта чанта

    22 5 Отговор
    А у България кога

    10:28 10.08.2026

  • 10 Зеления

    43 3 Отговор
    До потребител с никнейм "Пич":

    Спомняш ли си, когато един път написах коментар, че Украйна си вкарва автогол с атаката над ирански търговски кораби?
    Та...сега е втория автогол - без да разглеждаме правилно ли е или не позицията на Зеленски за Косово, това е съвсем отделен въпрос, вземайки страната на Сърбия срещу Косово не знам "гениалния" му мозък дали си мисли, че сърбите ще игнорират Русия и ще застанат с подкрепа до Украйна, това никога няма да стане, но от друга страна загуби Косово като партньор, а и много европейски държави, които подкрепят Косово.
    Зеленски и Мирчев имат едно общо - надпреварват се кой по-голям гаф да сътвори.

    Коментиран от #17, #20

    10:29 10.08.2026

  • 11 Укротрола има разсейки от рака.

    12 3 Отговор
    Укротрола има разсейки от рака.

    10:29 10.08.2026

  • 12 Аеееее

    16 2 Отговор
    Халтавите марш на фронта

    10:29 10.08.2026

  • 13 иван костов

    50 5 Отговор
    Хубаво, е че нещата отиват към логичният си край! Зеленски и Украйна опротивяха на всички!

    Коментиран от #43

    10:29 10.08.2026

  • 14 БЪЛГАРИН

    44 7 Отговор
    Всичко укро вън от България

    10:30 10.08.2026

  • 15 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    8 36 Отговор
    Ш амар за Пусин.Вучич дава 2 милиона евро на Киев.

    Коментиран от #25

    10:32 10.08.2026

  • 16 Българин 🇧🇬

    38 4 Отговор
    Оказа се , че българските евроатлантици , които признаха Косово са с по-нисък морал и по-наведени от украинска натовска марионетка . Не се учудвам . После що съседите на балканите ни презирали .

    10:32 10.08.2026

  • 17 Споко!

    26 1 Отговор

    До коментар #10 от "Зеления":

    Утре ще се извини! Той така прави, жалка и нищожна личност! Вожда ПолуДваПръстаЧело, се учи от него.😂

    10:32 10.08.2026

  • 18 Ганя Путинофила

    10 23 Отговор
    Зеленски изведнъж стана симпатичен на русофилите!

    Коментиран от #22

    10:33 10.08.2026

  • 19 Kaлпазанин

    30 3 Отговор
    Докога нормалните ще търпим този зелен боклук да проси пари и да пали света

    10:37 10.08.2026

  • 20 Да бе ,да ! 🤔

    29 3 Отговор

    До коментар #10 от "Зеления":

    Европейски държави подкрепящи Косово няма ! То бе създадено за удари по Сърбия , и да служи като военна база на англосаксонците , най-голямата в източна Европа . Нещо като Тайван до Китай , и т.н. Косово не е признато от Китай , Русия , Испания , Кипър , Гърция , Румъния , Словакия ...

    Коментиран от #27

    10:37 10.08.2026

  • 21 Варна 3

    15 4 Отговор

    До коментар #3 от "Мими Кучева🐕":

    А пък Войводина ще стане унгарска територия.

    10:38 10.08.2026

  • 22 Русофил

    15 3 Отговор

    До коментар #18 от "Ганя Путинофила":

    Ама турчеещите се сте побеснели за мюсюлманските ви братя от Косово .

    10:40 10.08.2026

  • 23 Евреинът си гледа изгодата

    16 2 Отговор
    Сърбия му продава оръжие, докато русофилства, а Косово не.

    10:40 10.08.2026

  • 24 Механик

    20 2 Отговор
    Е нема толкова тъпо нещо като украинеца! Сутринта писахте за Сбига и Уницеф, сега па за тоя. То верно и двамата са евреи, ама па такава тъпотия направо е отблъскваща.
    Какво е искал да направи Зеле с тази изцепка? Искал е да се подмаже на Вуич, а си е нахендрил двоен. От една страна Косово е проект на САЩ и по-скоро на демократите там. Значи Зели е против демократите и ще види пари и патриоти кога си обуе слипа през главата. От друга страна си е спечеил омразата на шиптърите, които както е известно са по-опасни дори от МОСАД. От трета страна Сърбия никога няма да тръгне против Русия, така че Зели напразно се е изхабил.

    Коментиран от #30

    10:41 10.08.2026

  • 25 Ефрейтор

    17 1 Отговор

    До коментар #15 от "КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    С два милиона евро не могат да купят свещи за загинали те

    10:42 10.08.2026

  • 26 СЮЛЕЙМАН

    19 1 Отговор
    От еврейчета не очаквайте нищо добро, за пари са готови да лижат и за... ци

    10:44 10.08.2026

  • 27 Зеления

    6 6 Отговор

    До коментар #20 от "Да бе ,да ! 🤔":

    Това са европейските държави, които са признали Косово и подкрепят присъединяването му към ЕС:
    🇦🇹 Австрия
    🇧🇪 Белгия
    🇧🇬 България
    🇭🇷 Хърватия
    🇨🇿 Чехия
    🇩🇰 Дания
    🇪🇪 Естония
    🇫🇮 Финландия
    🇫🇷 Франция
    🇩🇪 Германия
    🇭🇺 Унгария
    🇮🇪 Ирландия
    🇮🇹 Италия
    🇱🇻 Латвия
    🇱🇹 Литва
    🇱🇺 Люксембург
    🇲🇹 Малта
    🇳🇱 Нидерландия
    🇵🇱 Полша
    🇵🇹 Португалия
    🇸🇮 Словения
    🇸🇪 Швеция

    Коментиран от #33, #56

    10:44 10.08.2026

  • 28 665

    17 1 Отговор
    Значи според Зеления, САЩ базата Бонд Стийл се намира на сръбска територия ахахаха

    10:44 10.08.2026

  • 29 Ако сърбите не избиваха албанците

    4 15 Отговор
    Косово щеше мирно да си съществува в Сърбия. Но сърбите избиваха и братята си славяни - хървати, босненци, словенци. Само на македонци и черногорци им се размина.

    Коментиран от #55

    10:46 10.08.2026

  • 30 РЕМ

    2 23 Отговор

    До коментар #24 от "Механик":

    Когато американците дойдоха в Югославия братушките се изнесоха с 200 няколко минути преди първата бомба.Страхът е вродено чувство в руснака.

    Коментиран от #51

    10:46 10.08.2026

  • 31 Много просто

    19 0 Отговор
    Ако каже, че Косово не е Сърбия, трябва да каже, че Крим е Русия.

    10:47 10.08.2026

  • 32 Косово е сръбско

    23 1 Отговор
    Окупацията на НАТО не променя този факт

    10:47 10.08.2026

  • 33 Ти да видиш

    25 2 Отговор

    До коментар #27 от "Зеления":

    Испания и Румъния не са признали Косово!
    Както и ⅔ от останалия свят.
    Същото е и с измислената държава Израел!

    10:49 10.08.2026

  • 34 Макробиолог

    19 1 Отговор
    Зеля както и да се върти дъто си му е все отзад.

    10:53 10.08.2026

  • 35 Овчар

    25 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Баьоо нищо не му свети. .! Удавник за сламка помисли си че сърбите ще се откажат от Русия..! Мърша от всякъде и всеки ден все повече се излага и показва кой е всъщност..!

    10:57 10.08.2026

  • 36 az СВО Победа 81

    16 2 Отговор
    А Крим е руски!

    Абсолютно вярно!

    Коментиран от #54

    11:00 10.08.2026

  • 37 Офор

    0 11 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Е чие е Косово бе да не е на сърбите? Сърбите са малко племе около Крагуевац и Белград. Друго всичко кято територия са я окопирали.

    11:06 10.08.2026

  • 38 Сърбия

    3 4 Отговор
    Имам военни заводи, които пращат оръжие към Украйна, помагаме и по друг начин зад гърба на Путин, а това малко Косово нищо не може да им предложи, затова е така

    11:17 10.08.2026

  • 39 yкpонюз

    16 1 Отговор
    "Украйна е руска"! Тагаренко свали украинския флаг разположен в спалнята му след това изявление!

    11:19 10.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Некой си

    9 1 Отговор
    Планктонът разбра ли най-накрая, че зеленият е агент на Путин?
    Путин не спира да повтаря, че Косово е сръбска територия.
    Айде, успешна седмица!

    11:33 10.08.2026

  • 43 коко

    3 10 Отговор

    До коментар #13 от "иван костов":

    Опротивяха с какво ? Че не се предават 2 че се противопоставят и защитават ? Е, на много пък се издигнаха в очите. Праскайте сега минуси.

    Коментиран от #44

    11:38 10.08.2026

  • 44 Ами

    10 2 Отговор

    До коментар #43 от "коко":

    Грабвай мешката укрофилче и тичай на фронте да им помагаш, щот цяло НАТО и икономиката на ЕС им помага, но явно стига само, колкото да губят бавно и мъчително хора и територии!

    Коментиран от #45

    11:43 10.08.2026

  • 45 коко

    1 10 Отговор

    До коментар #44 от "Ами":

    Толкова елементарен може да е само един трОл раски - ти защо не си на фронта да превземаш по 5 пъти селца ?

    11:45 10.08.2026

  • 46 Къв е този

    12 2 Отговор
    Че целият свят ще му дава пари и ще му вдига знамето на скапаната Украйна.

    11:47 10.08.2026

  • 47 3еленият

    10 1 Отговор
    п0р е в Сърбия,ама за 3елен хайвер.С това подмазване,нема да мине.В цела Сърбия го посрещнаха с руски знаменца и песньовки.Халал да са му!

    11:55 10.08.2026

  • 48 ХиХи

    5 3 Отговор
    Украина е Съветска територия по тая логика

    11:57 10.08.2026

  • 49 Хохо Бохо

    10 2 Отговор
    Прав е, украйна е руска територия, а Тайван е китайска

    12:01 10.08.2026

  • 50 виктория

    3 0 Отговор
    а до вчера мълча за косово!!!

    12:05 10.08.2026

  • 51 Механик

    8 1 Отговор

    До коментар #30 от "РЕМ":

    Tъй, тъй. Те понеже са много страхливи руснаците, за това ви тричат като крастави бълхарници и "плахо отстъпват" към Киев, а вие СМЕЛО сте се запътили към метрото, и в последствие към полската граница.

    12:06 10.08.2026

  • 52 Подмазването не мина

    8 0 Отговор
    " Пристигането на Володимир Зеленски в Сърбия предизвика силно недоволство сред население. По време на посещението в столицата се проведоха протестни демонстрации, на които събралите се сръбски граждани развяваха руски знамена, сръбски национални символи и плакати в подкрепа на Владимир Путин, определяйки визитата на украинския президент като „предателство“ от страна на техните власти "

    12:12 10.08.2026

  • 53 Скот Ритър

    6 1 Отговор
    Путин не иска главата на Зеля, остави го сам да се затрие. И планът успява, клоунахси направи няколко автогола. Укро знамената започнаха да падат, търпението се възнаграждава.

    12:13 10.08.2026

  • 54 Мунчо

    0 7 Отговор

    До коментар #36 от "az СВО Победа 81":

    В Крим няма гориво,електрика,питейна и течаща вода.Който намери бензин бяга .Верно е руски .😅

    12:16 10.08.2026

  • 55 преди

    6 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ако сърбите не избиваха албанците":

    това пък албанците прогонваха сърби от родноте им домове и дори убиваха, ако не знаеш........

    12:23 10.08.2026

  • 56 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Зеления":

    И като са признали Косово,
    защо не са признали Крим🤔❓

    Дали защото в Косово има база на ШАШт,
    а в Крим има база на Раша 🤔❓

    12:24 10.08.2026

  • 57 Отговор

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Косово е сръбско, а Крим е руски. Чети история. А Пирот и Ниш и др.са български

    Коментиран от #58

    12:26 10.08.2026

  • 58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "Отговор":

    Дубрутру, Бульо❗ Постът ти е добър, но второто изречение е излишно 😉

    12:29 10.08.2026

  • 59 Бойкот на О.Л.Хлъц

    3 0 Отговор
    Да, Зельо, Косово е сръбска територия, също както и Украйна е руска...

    13:52 10.08.2026

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