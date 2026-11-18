Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че няма доказателства поредицата от технически сривове в САЩ да е част от координирана кибератака или операция на чужда държава. По думите му отделните инциденти са независими един от друг и към момента няма данни да са причинени от хакери, престъпници или друг злонамерен субект.

„Нямаме доказателства, нито основания да смятаме, че някой от тези инциденти има нещо общо със злонамерени лица“, каза Рубио пред журналисти във Филипините. Той придружава президента Доналд Тръмп преди планираната му среща с лидерите на Китай и Русия в Шънджън.

Сривове засегнаха транспорт и технологии

Поредицата започна с глобален проблем в услуги на „Майкрософт“, сред които електронната поща Outlook и комуникационната платформа Teams. Компанията обясни прекъсването с технически проблем, свързан с по-ранно обновяване на капацитета на мрежата.

На следващия ден Федералната авиационна администрация временно спря излитанията на самолети в цялата страна заради неизправност в телекомуникационната инфраструктура за управление на въздушното движение. Мярката продължи повече от четири часа и доведе до хиляди отменени и закъснели полети. Властите свързаха проблема с обновяване на мрежово оборудване.

Междувременно United Airlines съобщи за вътрешен системен срив, който е причинил забавяния на полети.

Проблеми с банки и комуникации на NSA

В началото на седмицата технически затруднения засегнаха онлайн банкирането и платежните услуги на JPMorgan Chase, Bank of America и U.S. Bank. Проблеми са отчетени и в системата за парични преводи Zelle.

JPMorgan Chase посочи, че причината е софтуерна грешка и че инцидентът не е свързан с кибератака.

Във вторник беше прекъсната и вътрешната комуникационна мрежа на Агенцията за национална сигурност, използвана за обмен на класифицирана информация. Според NSA прекъсването е настъпило след рутинна техническа поддръжка.

Директорът на националното разузнаване Джей Клейтън също заяви, че американските служби не установяват признаци за координирана кибератака или действия, организирани от чужда държава. По думите му част от затрудненията са възникнали при актуализиране на системите за сигурност и внедряване на технически подобрения.

Случаите предизвикаха въпроси от представители на Демократическата и Републиканската партия за надеждността на критичната инфраструктура и за необходимостта от по-голяма прозрачност от страна на федералните власти. Рубио заяви, че администрацията продължава да следи за потенциални заплахи, но засега няма основания отделните технически проблеми да бъдат разглеждани като единна злонамерена операция.

Източници: news.bg