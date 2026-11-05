Два танкера с руски дизел смениха курса към САЩ

Два танкера, превозващи руско дизелово гориво за САЩ, са променили курса си, съобщава Financial Times. Плавателният съд Talisman, който първоначално е бил насочен към атлантическото крайбрежие на САЩ, сега се намира край бреговете на Алжир и се движи в противоположна посока.

Другият танкер – Leruo, също натоварен с руско дизелово гориво, първоначално е пътувал към САЩ, но вече се насочва към Бразилия. И двата кораба подават сигнали, че очакват нареждания, което показва, че крайната дестинация на товарите не е окончателно определена.

Третият танкер продължава към САЩ

Третият плавателен съд – гръцкият Agioi Fanendes, все още не е променил курса си към САЩ. Танкерът обаче също подава сигнал, че очаква нареждания.

„Предвид очевидното колебание сред купувачите в САЩ – породено от опасения, свързани с регулации, законодателство и санкции – няма да е голяма изненада, ако и този танкер промени курса си и се насочи другаде, а не към САЩ“, коментира анализаторът от Kpler Мат Смит.

Според Financial Times една от причините за променените маршрути е несигурността дали танкерите ще получат разрешение да влязат в американски пристанища. Сред властите в САЩ няма единно становище относно законността на подобни доставки.

Предупреждение към пристанищните оператори

Майки Шерил, представител от щата Ню Джърси, е предупредила операторите на пристанищни терминали да не приемат руско дизелово гориво.

„Закупуването или разтоварването на нерегламентирано руско гориво – което в момента пътува към източното крайбрежие на САЩ по настояване на администрацията на Тръмп – може да доведе до тежки санкции за компаниите и отделните лица, включително гражданска и наказателна отговорност“, заявява Шерил.

Промяната на маршрутите поставя под въпрос договореността между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин за внос на дизелово гориво. Financial Times я представя като опит на Тръмп да спечели подкрепата на избиратели, особено в щати със силно развито земеделие, засегнати от високите цени на дизела.

Според изданието договореността не е помогнала на републиканците на междинните избори. Демократите са постигнали победи в традиционно републикански земеделски щати, сред които Айова, Канзас, Тексас и Уисконсин.

Източници: news.bg