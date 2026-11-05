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Два танкера с руски дизел смениха курса към САЩ

Два танкера с руски дизел смениха курса към САЩ

5 Ноември, 2026 14:14 1 557 40

  • руски дизел-
  • танкери-
  • сащ-
  • санкции срещу русия-
  • доналд тръмп

Talisman се намира край Алжир, а Leruo се насочва към Бразилия. Третият танкер Agioi Fanendes все още пътува към САЩ, но очаква нареждания

Два танкера с руски дизел смениха курса към САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Financial Times Financial Times сайт

Два танкера, превозващи руско дизелово гориво за САЩ, са променили курса си, съобщава Financial Times. Плавателният съд Talisman, който първоначално е бил насочен към атлантическото крайбрежие на САЩ, сега се намира край бреговете на Алжир и се движи в противоположна посока.

Другият танкер – Leruo, също натоварен с руско дизелово гориво, първоначално е пътувал към САЩ, но вече се насочва към Бразилия. И двата кораба подават сигнали, че очакват нареждания, което показва, че крайната дестинация на товарите не е окончателно определена.

Третият танкер продължава към САЩ

Третият плавателен съд – гръцкият Agioi Fanendes, все още не е променил курса си към САЩ. Танкерът обаче също подава сигнал, че очаква нареждания.

„Предвид очевидното колебание сред купувачите в САЩ – породено от опасения, свързани с регулации, законодателство и санкции – няма да е голяма изненада, ако и този танкер промени курса си и се насочи другаде, а не към САЩ“, коментира анализаторът от Kpler Мат Смит.

Според Financial Times една от причините за променените маршрути е несигурността дали танкерите ще получат разрешение да влязат в американски пристанища. Сред властите в САЩ няма единно становище относно законността на подобни доставки.

Предупреждение към пристанищните оператори

Майки Шерил, представител от щата Ню Джърси, е предупредила операторите на пристанищни терминали да не приемат руско дизелово гориво.

„Закупуването или разтоварването на нерегламентирано руско гориво – което в момента пътува към източното крайбрежие на САЩ по настояване на администрацията на Тръмп – може да доведе до тежки санкции за компаниите и отделните лица, включително гражданска и наказателна отговорност“, заявява Шерил.

Промяната на маршрутите поставя под въпрос договореността между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин за внос на дизелово гориво. Financial Times я представя като опит на Тръмп да спечели подкрепата на избиратели, особено в щати със силно развито земеделие, засегнати от високите цени на дизела.

Според изданието договореността не е помогнала на републиканците на междинните избори. Демократите са постигнали победи в традиционно републикански земеделски щати, сред които Айова, Канзас, Тексас и Уисконсин.

Източници: news.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Путин

    14 20 Отговор
    Смениха курса понеже Сорос ни заповяда да се евг.

    14:18 05.11.2026

  • 3 Във вселената

    9 27 Отговор
    Няма по-голям гл чак от креюълския бкшиш.

    Коментиран от #6

    14:19 05.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ахахахаха

    9 20 Отговор
    Те така смениха курса и като стигнаха Киев войничетата на таксиджийчето.

    14:20 05.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 "ШУМК@Р"

    15 1 Отговор
    Ха ха, то и първия танкер беше за нидерландия но внезапно промени курса към сша

    14:21 05.11.2026

  • 8 3 дни до Киев и все

    8 17 Отговор
    3 кораба с руски компютри и изкуствен интелект

    14:21 05.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Стоянчо Пуканката

    6 2 Отговор
    На път за щатско и...в последният мовмнт ще кривнат към Куба...

    14:28 05.11.2026

  • 13 не може да бъде

    9 4 Отговор
    Много експерти казват че този дизел няма да промени с нищо обстановката с горива в САЩ!?Аз мисля обаче че те променят все пак нещо- вижда се какъв хаос е в САЩ президентът сключва сделка местните власти отказват !?Допълнителна се поставя въпросът какви са законите в САЩ!?И не на последно място -един американски президент може да сключи голяма сделка или да подпише важен договор -и след това следващият президент или следващият Конгрес да отхвърлят всички и договори и споразумения!?Интересно е поне за мен експертите да кажат -по света не знаят ли тези особености на американската политика ...особено пък в Русия и по-специално Путин който не пропуска никога такива подробности!?

    14:28 05.11.2026

  • 14 Стоянчо Пуканката

    10 6 Отговор
    Бай Данчо колко е ухилен...Няма и как да бъде иначе- върза кънките на европците и се сдоби с руска тунджа на приемливи цени...

    14:30 05.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ха ха ха ха

    5 5 Отговор
    Провал след провал за Путин. Сега ще продаде на Бразилия на половин цена, във време когато в Ленинград и Москва и в Крим дизел няма.

    14:32 05.11.2026

  • 17 Вода гази

    11 3 Отговор
    Жаден ходи.
    Америте се оплакват че нямат гориво и им е скъпо. Но заради политически игри и погрешен морал отказват горивото.
    При нас в ес е същото.
    Хората масово ли оглупяха?

    Коментиран от #28, #33

    14:32 05.11.2026

  • 18 Бай Араб

    4 1 Отговор
    Броени дни оставаха на Тръмп да направи Америка отново велика .

    14:34 05.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Курса

    4 0 Отговор
    съвсем се обърка...

    14:34 05.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Истината

    7 6 Отговор
    Никой не иска кървавия руски дизел !!! Да обръщат и към родината, там и без друго нямат горива по бензиностанциите...

    Коментиран от #29

    14:35 05.11.2026

  • 24 Бай Араб

    4 3 Отговор
    Той дизела поне да ставаше за пиене,че да го върнат,да не го разнасят.

    Коментиран от #40

    14:36 05.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Бай Араб

    3 1 Отговор
    Голяма трагедия.

    14:37 05.11.2026

  • 28 САЩ

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Вода гази":

    са фрашкани с дизел,но от частни компании по борсови цени!Не знам Тръмп колко по колко руски е купил,но няма терминал за разтоварване и бакове за съхранение!

    14:37 05.11.2026

  • 29 "ШУМК@Р"

    3 7 Отговор

    До коментар #23 от "Истината":

    Ха ха, само нидерландците го купуват. Как може да са такива путинисти? Ха ха

    14:38 05.11.2026

  • 30 Тръмп

    4 1 Отговор
    трябва да напълни Тръмптауер с руска нафта!

    14:39 05.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ха у лево

    3 1 Отговор
    ха у десно!Дупето му....

    14:40 05.11.2026

  • 33 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "Вода гази":

    САЩ са нетен износител на дизел !
    Южна Корея снабдява 50% от нуждите си за дизел от САЩ и същевременно изнася за ... РФ.
    А РФ ще снабдяват САЩ.
    Малко объркващо стана, нали ? 😉

    Коментиран от #37, #39

    14:40 05.11.2026

  • 34 Един Су57

    5 4 Отговор
    експлодира заради некачесвено гориво!

    14:41 05.11.2026

  • 35 Руски

    2 1 Отговор
    летящи холандци!

    14:43 05.11.2026

  • 36 Факт

    2 2 Отговор
    Щатите на демократите без евтина нафта!

    Коментиран от #38

    14:47 05.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Фактически

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Факт":

    И софиянци трябва да духат супата!

    14:48 05.11.2026

  • 39 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩":

    Бизнес, нищо лично...

    14:49 05.11.2026

  • 40 Къна

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Бай Араб":

    Става пробвала съм

    14:50 05.11.2026