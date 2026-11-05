Два танкера с руски дизел смениха курса към САЩ

Два танкера, превозващи руско дизелово гориво за САЩ, са променили курса си, съобщава Financial Times. Плавателният съд Talisman, който първоначално е бил насочен към атлантическото крайбрежие на САЩ, сега се намира край бреговете на Алжир и се движи в противоположна посока.
Другият танкер – Leruo, също натоварен с руско дизелово гориво, първоначално е пътувал към САЩ, но вече се насочва към Бразилия. И двата кораба подават сигнали, че очакват нареждания, което показва, че крайната дестинация на товарите не е окончателно определена.
Третият танкер продължава към САЩ
Третият плавателен съд – гръцкият Agioi Fanendes, все още не е променил курса си към САЩ. Танкерът обаче също подава сигнал, че очаква нареждания.
Според Financial Times една от причините за променените маршрути е несигурността дали танкерите ще получат разрешение да влязат в американски пристанища. Сред властите в САЩ няма единно становище относно законността на подобни доставки.
Предупреждение към пристанищните оператори
Майки Шерил, представител от щата Ню Джърси, е предупредила операторите на пристанищни терминали да не приемат руско дизелово гориво.„Закупуването или разтоварването на нерегламентирано руско гориво – което в момента пътува към източното крайбрежие на САЩ по настояване на администрацията на Тръмп – може да доведе до тежки санкции за компаниите и отделните лица, включително гражданска и наказателна отговорност“, заявява Шерил.
Промяната на маршрутите поставя под въпрос договореността между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин за внос на дизелово гориво. Financial Times я представя като опит на Тръмп да спечели подкрепата на избиратели, особено в щати със силно развито земеделие, засегнати от високите цени на дизела.
Според изданието договореността не е помогнала на републиканците на междинните избори. Демократите са постигнали победи в традиционно републикански земеделски щати, сред които Айова, Канзас, Тексас и Уисконсин.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Путин
14:18 05.11.2026
3 Във вселената
Коментиран от #6
14:19 05.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ахахахаха
14:20 05.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 "ШУМК@Р"
14:21 05.11.2026
8 3 дни до Киев и все
14:21 05.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Стоянчо Пуканката
14:28 05.11.2026
13 не може да бъде
14:28 05.11.2026
14 Стоянчо Пуканката
14:30 05.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ха ха ха ха
14:32 05.11.2026
17 Вода гази
Америте се оплакват че нямат гориво и им е скъпо. Но заради политически игри и погрешен морал отказват горивото.
При нас в ес е същото.
Хората масово ли оглупяха?
Коментиран от #28, #33
14:32 05.11.2026
18 Бай Араб
14:34 05.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Курса
14:34 05.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Истината
Коментиран от #29
14:35 05.11.2026
24 Бай Араб
Коментиран от #40
14:36 05.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Бай Араб
14:37 05.11.2026
28 САЩ
До коментар #17 от "Вода гази":са фрашкани с дизел,но от частни компании по борсови цени!Не знам Тръмп колко по колко руски е купил,но няма терминал за разтоварване и бакове за съхранение!
14:37 05.11.2026
29 "ШУМК@Р"
До коментар #23 от "Истината":Ха ха, само нидерландците го купуват. Как може да са такива путинисти? Ха ха
14:38 05.11.2026
30 Тръмп
14:39 05.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ха у лево
14:40 05.11.2026
33 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩
До коментар #17 от "Вода гази":САЩ са нетен износител на дизел !
Южна Корея снабдява 50% от нуждите си за дизел от САЩ и същевременно изнася за ... РФ.
А РФ ще снабдяват САЩ.
Малко объркващо стана, нали ? 😉
Коментиран от #37, #39
14:40 05.11.2026
34 Един Су57
14:41 05.11.2026
35 Руски
14:43 05.11.2026
36 Факт
Коментиран от #38
14:47 05.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Фактически
До коментар #36 от "Факт":И софиянци трябва да духат супата!
14:48 05.11.2026
39 Шопо
До коментар #33 от "Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩":Бизнес, нищо лично...
14:49 05.11.2026
40 Къна
До коментар #24 от "Бай Араб":Става пробвала съм
14:50 05.11.2026