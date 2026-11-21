Съединените щати отрекоха твърдението на Иран, че неговата противовъздушна отбрана е поразила американски изтребител F-16 над Персийския залив. Според иранската версия самолетът е бил повреден от ракета и е прекратил мисията си, като е извършил аварийно кацане на близко летище.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) заяви: „Иран изобщо не е атакувал американски изтребител F-16 вчера“. Американските военни допълниха, че всички бойни самолети на САЩ, разположени в Близкия изток, са в безопасност и местонахождението им е известно.

Противоречиви твърдения за инцидента

По-рано ирански държавни медии съобщиха, че системите за противовъздушна отбрана на страната са атакували американския самолет в петък вечерта. Техеран не представи независимо потвърдени данни за повреден F-16, а към момента няма потвърждение от друг източник, че американски изтребител е бил поразен.

Ройтерс отбелязва, че това не е първият случай, в който Иран съобщава за свалени или повредени американски военни самолети. Подобни твърдения и преди са били отхвърляни от американските въоръжени сили.

Персийският залив остава зона на напрежение

Персийският залив е един от най-чувствителните райони на конфликта заради присъствието на американски сили и стратегическото му значение за международните доставки на петрол и природен газ. В района продължават да действат американски бойни самолети, а всяко твърдение за сблъсък между тях и иранската противовъздушна отбрана има потенциал да засили напрежението.

Засега потвърдената информация се ограничава до американското опровержение. Няма данни, които независимо да потвърждават иранската версия за повреден F-16 или аварийно кацане.

Източници: reuters.com, news.bg